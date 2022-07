El acuerdo con el FMI en la era Batakis: la nueva advertencia que lanzaron economistas

La flamante ministra de Economía, Silvina Batakis garantizó que se va a cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y afirmó que seguramente habrá algunas modificaciones" en las próximas revisiones debido a que "el segundo semestre es muy complejo" con "muchos" y "muy fuertes" vencimientos.

"En el segundo trimestre del año se cumplió. Y el segundo semestre es muy complejo, hay muchos vencimientos fuertes. Tenemos que ser realistas, las tensiones van a existir y tenemos que trabajar en forma conjunta con este programa económico y que vaya teniendo los ajustes necesarios para que la población pueda mejorar los niveles de vida", señaló la ministra.

En ese marco, Batakis dijo en declaraciones radiales que "de esas metas trimestrales, habría algunas modificaciones porque el mundo se transforma, hoy más que nunca por el tema de la guerra".

La semana pasada el Banco Central logró cumplir la meta de reservas del segundo trimestre acordada con el FMI, que recientemente había sido recalibrada por el organismo internacional, gracias a los dólares que la entidad monetaria pudo comprar en la última semana de junio a partir del endurecimiento del cepo a las importaciones.

Sin embargo, los economistas relativizan ese cumplimiento y plantean que lograr las metas "con trucos contables" no permite recuperar la credibilidad y genera más incertidumbre.

Batakis aseguró que se cumplirá el acuerdo con el FMI

Meta de reservas, con dudas

Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, admitió que "no se si se cumplió la meta de reservas del segundo trimestre, hay números que necesitas para hacer el cálculo que no los tenes, hay parte de la información que uno no tiene relativos al uso de los DEGs".

Sobre si se cumplió la meta de reservas del segundo trimestre, un análisis de PPI evaluó: "A nuestro entender no".

"No hay un consenso entre los analistas sobre este punto, ya que no está claro: si los DEGs vendidos por el Tesoro al BCRA el 31 de mayo (u$s2.600 millones) se contabilizan; si la meta finalmente puede ajustarse hacia abajo por los desembolsos de otros organismos internacionales que no alcanzarían a ser los estipulados", alegó.

En ese sentido, en PPI argumentaron: "Si las autoridades del BCRA afirmaron haber llegado a la meta, esta puede ser menor a los u$s3.450 millones (recientemente revisada) por los menores desembolsos de organismos y, en consonancia, puede estarse aplicando algún artilugio para contabilizar la tenencia de DEGs"

"A nuestro entender, esta manera de llegar a la meta bajando el objetivo por lo menos una vez, con maniobras contables y restringiendo las importaciones prácticamente a cero en la última semana del acuerdo no respeta el espíritu del acuerdo", juzgaron.

En ese sentido, en PPI enfatizaron que en el memorandum del acuerdo con el FMI se establecía: "Evitaremos imponer o intensificar restricciones a la importación por razones de balanza de pagos",y cuestionaro que "no parece haberse tenido en cuenta este punto".

FMI: más incertidumbres

Un informe de Aurum Valores señaló que "el BCRA habría cumplido con las metas de reservas usando un mix de medidas ad-hoc: trabas a los pagos de importaciones, reducción de encajes uso de DEGS, etc".

"Los trucos contables para cumplir metas deshilachan aún más el anclaje que se pretendía con el programa con el FMI", cuestionó.

Economistas evalúan que cumplir meta de reservas con más cepo no respeta el espíritu del acuerdo con FMI

Al respecto, Pablo Repetto jefe de Research de Aurum consideró a iProfesional que "las metas en general se ve que están para ser cumplidas apelando a diferentes mecanismos contables por lo que ya carecen de ser referencia".

"En definitiva las metas se establecen con el objetivo de que el programa funcione. Si se usan mecanismos ad-hoc para lograrlas, sin medidas macroeconómicas que permitan su cumplimiento real, es como hacerle trampa a la balanza cuando uno está a dieta. Es como alegrarse por el peso que marcó mientras la panza sigue creciendo", comparó.

De igual mirada, Irina Moroni, economista jefe de la Fundación Capital remarcó en una charla virtual organizada el viernes último por Alphacast que se firmó un "programa light con el FMI que no generó confianza, y al que se le fueron sumando atajos, contabilidad creativa, medidas cortoplacistas que tienen consecuencias hacia adelante".

"Las modificaciones a las metas implican un escenario de incertidumbre, si a uno le van corriendo el arco nunca sabe bien donde llega la cancha y los agentes económico responden con comportamientos precautorios, y genera tensiones como las que venimos viendo", fundamentó.

En ese marco, Moroni afirmó que en las"tres metas con el FMI, la de acumulación de reservas, la de asistencia monetaria, y la de déficit fiscal fuimos viendo dificultades en el cumplimiento".

De hecho, la economista recordó que "la meta fiscal en primer trimestre si no no hubiese sido por el ingreso extraordinario de rentas de la propiedad se habría incumplido en el primer trimestre".

Y acotó que en la pauta de emisión monetaria el Tesoro recurrió a la venta de DEGs para cancelar Adelantos Transitorios y así tener mayor margen de asistencia para cumplir con la meta del segundo trimestre.

"Incluso usando eso, el roll over de la deuda hacia adelante debería ser superior al 127%. Hoy se ve dificultoso lograr ese financiamiento extra en el mercado de deuda local con vencimientos hacia adelante que son muy abultados", auguró.

Asimismo, Moroni aseguró que "la dificultad para acumular reservas está y lo que hubo (con el endurecimiento del cepo) fue un feriado cambiario encubierto, se paralizó todo el mercado de cambios y por eso se logró comprar niveles abultados de divisas para acercarse a la meta de reservas netas que había para el 30 de junio".

Analistas dicen sin la venta de DEGs también se habría incumplido la meta monetaria ante la mayor emisión de pesos

Mayor deterioro fiscal y monetario

Federico Forte, economista principal de BBVA prevé que la meta de déficit fiscal primario de este año prevista en 2,5% del PBI no solo no se cumplirá "sino que encara para ser más alta que el 3% del PBI registrado en 2021"

"Nuestra proyección es que el déficit fiscal va a estar en torno a 3,2% o 3,3% del PBI", indicó en el encuentro virtual de Alphacast.

"El Gobierno va a mostrar que va haber un cumplimiento de la meta monetaria, de la fiscal, y de las reservas porque el FMI corrigió un poco de las pautas para que se pueda cumplir este trimestre y el que viene, pero además hubo algún artilugio contable para bajar lo registrado en los libros contables del estado de cuánto está emitiendo de forma tal que en los papeles figure como que está cumpliendo".

"Pero en espíritu, lo que pasa en los hechos reales, es que la emisión monetaria ya está superando el valor que se había acordado para todo el año con el FMI", alertó.

En ese contexto, Forte afirmó que "los desequilibrios no solo no se están corriegiendo sino que se están profundizando" por lo que destacó que "es un momento de particular incertidumbre porque se han abierto escenarios hacia adelante que hasta hace tres o cuatro meses le asignábamos mucha menor probabilidad".

Te puede interesar Plazo fijo: cuánto hay que invertir para ganar lo mismo que un sueldo mínimo de $42.000

"Lo que más nos preocupa es la falta de convicción o las peleas internas del gobierno para ir en ese camino (de reducción de desequilibrios). Las discusiones al interior del gobierno acerca de cuál es el rumbo a tomar es lo que más nos complica para decir que va a pasar en esta segunda parte del año", señaló.