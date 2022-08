El precio del dólar blue, ¿regalado?: esto es lo que advierte un gurú de la City sobre la brecha cambiaria

Comenzó la era de Sergio Massa como "superministro" del Gabinete Nacional, algo que en los úlitmos días de la semana pasada pareció traer un poco de calma a los mercados. En ese contexto, el dólar blue retrocede 14 pesos hasta los $282 para la compra y $277 para la venta, mientras que las cotizaciones financieras experimentan retrocesos.

Uno de los que se refirió a este tema fue el economista Salvador Di Stefano, quien lanzó una nueva predicción sobre el precio del dólar blue. "La llegada de un político a economía es una novedad. A los economistas le pican el boleto. El dólar a $276 es un regalo si no consiguen fortalecer reservas", señala el gurú de la City.

Según el analista, "desde que se fue Martín Guzmán las reservas cayeron en u$s4.000 millones y los pasivos monetarios crecieron $500.000 millones. El dólar de equilibrio pasó de $249 a $289; esto implica que el viernes el dólar MEP, que cerró en $276,60, tiene un precio de oferta", si bien señaló que "aún no es ganga como cuando estaba en $200".

Para volver al escenario, es necesario "conseguir un crédito por u$s4.000 millones. Dicen que se estaría tramitando, sería un verdadero milagro que se consiga. Si eso sucede el dólar de equilibrio caería a la zona de $249", advierte el gurú.

En este contexto, es difícil que bajen los pasivos monetarios: "No creemos que puedan bajar los pasivos en $500.000 millones, salvo que el Banco Central se desprenda de los bonos que compró para sostener su cotización, el mercado los compre y se esterilice el dinero que el Banco Central recibe", afirma Di Stéfano.

"Lo menos doloroso sería conseguir un crédito externo por u$s5.000 millones, presentar un presupuesto base cero y conseguir que el mercado demande los bonos en pesos", agrega.

De acuerdo con el gurú, para que Sergio Massa tenga éxito en su gestión, tendría que hacer eje en tres aspectos:

Fortalecer las reservas y tener un tipo de cambio competitivo, con un dólar mayorista que se ubique lo más cercano posible al dólar de equilibrio entre pasivos monetarios y reservas .

. Tener un presupuesto base cero, de modo tal de erradicar el déficit fiscal primario. El déficit fiscal financiero se debería ir llevando a cero con el paso del tiempo.

El Banco Central República Argentina debería comprometerse a no emitir más pesos sin respaldo.

"Si los anuncios no tienen en cuenta estos aspectos, creemos que tendremos por delante grandes problemas. No se detendrá la volatilidad de los dólares alternativos, no habrá una liquidación de exportaciones potente y las importaciones seguirán siendo elevadas", indica el analista.

"Se necesita mayor confianza para que lleguen inversiones. Si eso no ocurre, lograr déficit cero y no emitir será complejo, por ende, se mantendrá la volatilidad entre los dólares alternativos, alta inflación y tasas de interés en niveles más elevados", concluye.

Cómo es la "fábrica de generar dólares" que imagina Sergio Massa

Una fuente muy cercana a uno de los hombres del equipo económico que colabora con Massa comentó a iProfesional que las medidas más importantes apuntarán a estabilizar el mercado cambiario y monetario, fortalecer las reservas internacionales del BCRA y aliviar las cargas impositivas de trabajadores de la cuarta categoría, autónomos y monotributistas para reactivar el consumo. A esto se sumaría una reducción de la cantidad de ministerios y una reducción del gasto público.

De acuerdo a los trascendidos y rumores que corrieron la semana pasada en el mercado financiero local y en Wall Street el principal objetivo de los economistas que formarán parte del equipo de Massa sería lograr estabilizar el valor de los dólares paralelos financieros alternativos y del dólar blue en valores cercanos a los 240 a 260 pesos que son cotizaciones que se registraban antes de la renuncia de Martin Guzmán y también intentar que el BCRA pueda comenzar a acumular dólares para mejorar la posición de las reservas internacionales líquidas.

Esto es lo que en el entorno de Massa denominan "la fábrica de generar dólares" y no se descarta un nuevo crédito de organismos internacionales para reforzar las reservas internacionales líquidas que hoy llegarán a unos 2500 millones de dólares.

Lo que está descartado por ahora es un aumento de la cotización del dólar oficial o un fuerte salto devaluatorio. Massa podría instrumentar una especie de desdoblamiento cambiario hasta diciembre próximo. La intención sería que los productores de soja puedan liquidar su cosecha a valores del dólar MEP para incentivarlos a vender los granos que todavía no fueron vendidos a los exportadores. Una mejor alternativa que la que anunció el miércoles pasado el BCRA y que Massa ya les habría adelantado a algunos dirigentes del sector agropecuario el fin de semana pasado.

Sergio Massa busca crear una "fábrica de dólares"

¿Es posible generar una "fábrica de dólares"?

El economista Salvador Di Stefano explica que "desde que se fue Martin Guzmán el 2 de julio las reservas internacionales cayeron en unos 4.000 millones de dólares mientras que los pasivos monetarios aumentaron en unos $ 500.000 millones por lo tanto el dólar de equilibrio paso de 249 a 287 pesos esto significa una operatividad para comprar dólar MEP".

Entre esas medidas adelantadas por iProfesional el viernes pasado aparece la posibilidad de vender las acciones de empresas providers que tiene el Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) de la ANSES a esas empresas. El anticipo de iProfesional generó este fin de semana mucha preocupación en las figuras más influyentes del Frente de Todos y en particular en las filas de La Cámpora. El FGS está a cargo del economista Lisandro Cleri quien forma parte de los equipos técnicos que trabajan para Massa y es considerado uno de los ideólogos de esa operación.

En los últimos días cuando empezaron los rumores de la llegada de Massa algunos directivos de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la Asociación de Empresarios de la Argentina (AEA) se habrían enterado a través de uno de los integrantes del equipo técnico de Massa de la intención que existiría de vender esos activos para sumar una importante cantidad de dólares a las reservas internacionales del BCRA.