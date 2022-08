Comprar y vender dólar blue es ilegal y podés ir preso por hacerlo, pero ¿se aplican las penas?

La compra y venta de dólar blue es una conducta que adoptan los argentinos muchas veces para proteger sus ahorros o viajar al exterior y es una respuesta a las restricciones para acceder al mercado de cambio que existen en este momento como consecuencia del cepo. Está penado por ley, pero, en los hechos, parece que está socialmente y hasta institucionalmente aceptado. ¿A qué se debe esta contradicción?

Tal como se dijo, este comportamiento es ilegal y está penalizado por la Ley Penal Cambiaria, que establece los castigos a quienes incurren en esa falta. Las penalidades van desde multas por hasta diez veces el monto de la operación en infracción, la primera vez que se cometa, prisión de uno a cuatro años en el caso de primera reincidencia y de uno a ocho años, por la segunda.

Quién investiga e inicia el sumario es el BCRA pero la sentencia luego es dictada por un juez penal económico. Así, el primero está a cargo de realizar la recolección de pruebas y luego remite todo al segundo para que emita una sentencia en el marco de una causa penal por falsas declaraciones en operaciones de cambio, ya que la persona que compró esos dólares no tiene autorización para hacerlo.

Dólar blue: es ilegal, pero no se cumple el derecho penal

Sin embargo, el abogado penalista Emilio Cornejo Costas advierte en diálogo con iProfesional que "en nuestro país, como se suele decir popularmente, "nadie va preso", es decir que el derecho penal, que debe servir como herramienta de prevención de determinadas conductas antisociales, no se aplica de manera efectiva".

Eso ya está instalado en la sociedad y es una de las razones que hacen que las personas no tengan temor de ir a una cueva a operar, incluso cuando sepan que no es legal, porque muchos no están al tanto de que es un delito penal.

Y es que, tal como indica Cornejo Costas, "eso, hace que la gente se empiece a reír del derecho penal, sobre todo del económico, que incluye el tributario y cambiario, porque es donde más se ve la falta de aplicación de penas efectivas y, así, deja de funcionar como amenaza de prevención o disuasión de conductas incorrectas o ilegales".

Muchas veces, las personas van al mercado blue para proteger su dinero.

Dólar blue: ¿por qué no se castiga su compra?

La explicación de esta situación es, entre otras cosas, el hecho de que aunque existen algunas causas en las que se castiga a quien se dedica a vender, o sea a una cueva, no hay antecedentes de sentencias condenatorias para aquellos que solo compran en el mercado paralelo del dólar. ¿Por qué no se castiga en los hechos?

Un gran componente de esta situación es el hecho de que, en el mercado cambiario ilegal, se suelen manejar montos bajos por operación. "Se trata delito que, en comparación con otros que maneja el derecho penal económico, representa un monto insignificante", apunta el penalista.

Es por eso que, generalmente, los jueces no apuntan a comprador minorista por cuestiones de magnitud del daño económico, en cambio, sí reprocha la mayoría lo que hace una cueva que vende fortunas en dólar blue.

Pero, además, puede haber una cuestión de empatía o aceptación social del delito. Y es que comprenden que esa persona va al blue, no porque quiera incurrir en un delito, sino porque necesita preservar su dinero y no encuentra otra manera de hacerlo.

Hay antecedentes de causas por compra de dólar blue

"Hay algún antecedente de personas que estaban en una cueva justo en el momento de un allanamiento y quedaron imputadas. Aunque se avanzó un poco en su juzgamiento, se terminaron sobreseyendo", describe Cornejo Costas.

En consecuencia, lo que suele suceder es que, cuando llega el caso a la Justicia Penal, que está abocada a evaluar delitos más importantes, suele termina archivado. No por falta de voluntad, sino porque muchas veces hay que elegir cuál es el mal menor, y otras, porque cambian los regímenes o los límites y juega el principio de Ley penal más benigna, etcétera.

El cepo al dólar es una de las razones que fortalecen la operatoria en el blue.

Otro problema común es que, "muchas veces, los investigadores y fiscales quieren imputar muchos delitos a la vez, como lavado de dinero, incumplimiento de la Ley Penal Cambiaria y otros, pero eso no tiene sentido porque los jueces ven que la conducta termina encuadrando en un delito mucho más leve y se cae la causa".

En definitiva, lo que termina pasando es que "no llegan a condena estas causas" en general por los motivos descriptos.