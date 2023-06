¿Pagar en efectivo con descuento o en cuotas?: qué opción conviene en épocas de inflación

Una de las dudas más frecuentes que se le presenta a quien debe decidir sobre la forma de pagar una compra es si lo hace en cuotas o aprovecha el descuento que se ofrece si el desembolso se hace en efectivo. Para peor, la decisión se debe tener en cuestión de segundos y sin demasiado tiempo para poder analizarlo en profundidad, pero existen algunas premisas que deberían tenerse siempre en cuenta.

En primer lugar, conviene dilucidar que sucede ante la propuesta cada vez más difundida de pagar con un descuento del 10% frente a la opción de hacerlo en tres cuotas sin interés. En tal caso, los factores a considerar son el monto de la compra y fundamentalmente si se dispone de los fondos, ya que esta es la "llave" para jugar con los números.

Si efectivamente se tiene el dinero, ello abre la posibilidad de colocarlo en un simple plazo fijo y con el cobro de los intereses ir pagando las cuotas. En este punto, es fundamental que la tasa de interés sea lo suficientemente alta como para que permita hacer rendir ese efectivo.

¿Cuál sería esta tasa? Tomando como ejemplo una compra de $10.000, las opciones son pagar tres cuotas de $3.333 o en su defecto $9.000, pues se aplica un descuento del 10 por ciento.

Si se opta por el pago en cuotas y se cuenta con el efectivo, este se puede colocar a plazo fijo a 30 días a la tasa vigente del mercado. Al vencimiento, el capital ascendería a $9.718 de los cuales se debería retirar el monto de la primera cuota y renovar el resto a la tasa de ese momento. Una vez cumplido el plazo se repite el movimiento de fondos hecho anteriormente y se vuelve a colocar el excedente para finalmente cancelar la última cuota.

Como resultado de lo anterior, quien contaba con dinero en efectivo y optó por el plan de tres pagos sin interés, se quedará con un saldo a favor de casi 500 pesos, que equivalen a un 5.7% del capital inicial. Claro está que si se cuenta con la totalidad del monto, en este caso $10.000 el resultado es mucho más atractivo, ya que la ganancia nominal trepa a más del 17%

En la medida que el porcentaje de descuento aumenta, disminuye la necesidad de efectivo.

Con las últimas modificaciones en el Plan Ahora 12 en lo que hace a la tasa de interés, para los 3 meses de plazo el recargo que aplican los comercios es del 12,31%, lo cual lleva a cada una de las cuotas a $3.744. La pregunta nuevamente es si en este caso conviene tomar esta opción o el pago en efectivo. Y la respuesta es la contraria al caso anterior, ya que para hacer frente a la última cuota se debería sumar el equivalente al 20% de la misma.

Que conviene elegir si se trata de 6 cuotas sin interés

Si el plazo propuesto por el vendedor se estira a 6 meses sin interés, todo dependerá si ofrece o no algún tipo de descuento. En efecto, si no lo contempla, la mejor opción es el pago en cuotas, por el simple hecho que se debe disponer de un mayor monto en efectivo. En cambio, si este se aplica a un plazo fijo y se van pagando las cuotas, una vez concluido el plan de pagos, quedará un remanente que con las tasas vigentes actualmente puede superar el 35% del precio original, más allá de la desvalorización de la moneda frente a una inflación que no cede.

Lo que debe tenerse en claro es que en la medida que el porcentaje de descuento aumenta, disminuye la necesidad de efectivo y por lo tanto el monto que debería colocarse en un plazo fijo también es menor, por lo que el resultado final se va achicando hasta llegar a un punto de indiferencia que se produce cuando el descuento en efectivo es del 20%.

En definitiva, antes de cerrar una compra es necesario analizar con sumo detalle tanto los plazos, las cuotas y sobre todo las tasas de interés implícitas, siendo la regla a aplicar que siempre convendrá concretarla si estas se ubican por debajo de la inflación esperada y si el porcentaje es igual a 0, muchísimo mejor. Como se vio, siempre hay perlitas que si se puede hay que aprovechar.