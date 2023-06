Cuánto paga una acción de Apple y cómo adquirirla

Comprar una acción de Apple te hace acreedor de una pequeña fracción de la empresa, pudiendo acceder a ciertos beneficios como accionista, entre los que se destacan el cobro de dividendos por acción.

¿Cuánto paga Apple por cada acción?

El precio de las acciones de Apple está determinado, en gran parte, por la oferta y la demanda. En la actualidad cada acción cotiza en torno a los u$s 178,70. Sin embargo, en el caso de las acciones de empresas del exterior se compran Certificados de Depósitos Argentino, mejor conocidos como Cedears, y representan una fracción de la acción original.

El motivo principal detrás de esto es que los altos precios en dólares dificultan a los argentinos poder acceder a este tipo de activo y/o diversificar su cartera.

En el caso de Apple, cada Cedear cotiza en torno a los $8.717 y se necesitan de 10 Cedears para que, en el caso que lo desees, cambiarlo por una acción. Cabe recordar que los Cedears otorgan los mismos derechos que las "acciones originales".

En cuanto a los dividendos que paga Apple por acción, estos varían constantemente, ya que dependen de las ventas y resultados financieros de la empresa en ese período. El último dividendo fue en mayo del presente año por u$s 0,24 por acción, un 4% más que los dividendos obtenidos en febrero (u$s 0,23).

En el caso de mantenerse este tipo de interés sería del 0,54% aproximadamente anual, sin tener en cuenta la posible revalorización y/o devaluación de las acciones de la empresa, es decir, manteniendo un supuesto de precios constantes. En el caso de los Cedears, el porcentaje es el mismo, pero, al estar dividida cada acción en 10 partes, los dividendos por acción en mayo fueron de u$s0,024.

El porcentaje de retorno de las acciones de Apple es de aproximadamente el 0,58% anual

¿Cómo adquirir una acción de Apple?

Para adquirir una acción de Apple es necesario contar con una cuenta en un bróker. Si bien es muy sencillo abrir una cuenta comitente en una de estas entidades, los detalles pueden variar ligeramente dependiendo del bróker elegido. Sin embargo, por lo general, el procedimiento es similar:

Completá el formulario del bróker proporcionando tus datos personales

Realizá los pasos de verificación de identidad requeridos

Ingresá tu información básica como tus ingresos aproximados y el porcentaje de tu capital destinado al ahorro y la inversión

Completá el "test del inversor", ya que es fundamental para que un asesor pueda orientarte sobre las mejores opciones y momentos para entrar y salir del mercado

Una vez realizado estos pasos, el bróker verificará tu información y te dará de alta en el sistema. Por lo general tardan entre 24hs y 48hs hábiles. En cuanto a los pasos para adquirir acciones, estos pueden variar según el bróker con el que operes.

Por ejemplo, en el caso de Bull Market Brokers, el procedimiento es el siguiente:

Accedé a la sección "Invertir" en la plataforma

en la plataforma Haz clic en "Byma" y luego en "compra"

y luego en En la sección de "símbolo", escribí "AAPL" y seleccioná "AAPL-CEDEAR APPLE INC" si deseás pagar en pesos, o "AAPLD-CEDEAR APPLE INC" si el pago es en dólares

escribí y seleccioná si deseás pagar en pesos, o si el pago es en dólares Elegí la cantidad de acciones que deseás adquirir

que deseás adquirir Seleccioná el tipo de orden que prefieras: a precio de mercado (al valor actual), stop (con un precio máximo establecido manualmente) o stop con límite (con un precio máximo y un límite superior)

que prefieras: a precio de mercado (al valor actual), stop (con un precio máximo establecido manualmente) o stop con límite (con un precio máximo y un límite superior) Ingresá el importe correspondiente, si es necesario, así como la validez de la oferta y el plazo (48 horas o contado inmediato)

correspondiente, si es necesario, así como la validez de la oferta y el plazo (48 horas o contado inmediato) Confirmá la transacción

Cuánto paga una acción de Apple y cómo adquirirla

¿Por qué Apple es la empresa más valiosa del mundo?

Tan solo entre enero y marzo del presente año, la empresa facturo u$s 95.000 millones con una ganancia neta de u$s 24.000 millones. Dentro de su facturación, el iPhone, su producto estrella, facturó u$s 51.330 millones, superando las previsiones de los analistas.

Te puede interesar Plazo fijo Banco Patagonia ahora da más interés: cuánto ganás si invertís $100.000

En cuanto a sus servicios (música, almacenamiento en iCloud, entre otros) se ubicó en torno a los u$s 21.000 millones. Con respecto a su capitalización bursátil, esta se encuentra por encima de los 2 billones de dólares, concretamente en 2,7 billones según el último informe.