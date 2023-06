Inversiones: cómo decidir la mejor en condiciones de incertidumbre

En un año electoral donde existe incertidumbre aun sobre quién va a ganar los próximos comicios, como así también donde no hay certeza sobre la evolución que pueda llegar a reflejar la inflación y el dólar en los próximos meses, estos factores ponen en una situación muy difícil a cualquier inversor que tiene que decidir que hacer hoy con su capital cuando no sabe cuál va a ser su rentabilidad esperada en el tiempo. Esto se conoce como "inversiones bajo condiciones de incertidumbre".

Primero voy a explicar el concepto básico y luego el análisis de lo que son las empresas integradas verticalmente, por qué apostar hoy a las franquicias comerciales, por qué posicionarse hoy en bienes de consumo y sobre el final las conclusiones.

¿Qué significa invertir bajo condiciones de incertidumbre?

Toda inversión se realiza con el objetivo de obtener un rendimiento, pero a la vez ninguna inversión está exenta de riesgos. La realidad involucra el riesgo de obtener menos rendimiento que el esperado o no obtener el rendimiento en el plazo original. Cuando analizamos el flujo de fondos proyectado de una inversión, debemos hacer análisis de escenarios y saber el desvío que puede tener el rendimiento esperado de cualquier inversión.

Análisis del Riesgo: Cuando conozco de entrada lo que voy a ganar y el plazo de cuando voy a cobrar mi dinero, es una inversión libre de riesgo. Cuando esa rentabilidad que me van a dar tiene ciertos escenarios posibles, comienza a aparecer el riesgo medido a través del desvío (ganar o perder determinada cantidad de dinero por encima o por debajo del rendimiento original) y los analisis de escenarios (asignar una probabilidad de ocurrencia a cada rendimiento posible que podría obtener si se dan determinadas condiciones). Para proyectar los flujos de fondos en condiciones de incertidumbre debemos considerar las variables de la macroeconomía (dólar e inflación), y asumiendo al menos tres escenarios posibles (pesimista, normal, optimista).

Rendimiento de la Inversión: Si vamos a ganar USD 1.000 en 12 meses, tenemos que aplicar por ejemplo un 80% de probabilidad de obtenerlo en un escenario pesimista, un 100% en un escenario normal y un 120% en un escenario optimista. Podemos ganar USD 1.200 (optimista), USD 800 (pesimista) o simplemente USD 1.000 (normal).

El análisis de escenarios es una herramienta para la toma de decisiones de inversión en contextos de incertidumbre muy útil en un ano como por ejemplo el 2023. Estos escenarios tienen que ver con los ciclos de la economía por ejemplo, dado que no es lo mismo invertir cuando hay recesión que cuando hay crecimiento, o cuando hay alta inflación cuando la inflación está estabilizada. Es importante que cada inversor considere estos conceptos explicados antes de tomar la decisión de invertir.

Invertir en el corto plazo, es apostar a la especulación financiera. En un contexto como el actual, todos los argentinos estamos tratando de comprar o vender dólares según conveniencia del momento, o apostar a un plazo fijo con tasa real positiva cada 30 días. Se puede ganar dinero como así también perder dinero, pero no deja de ser una inversión de corto plazo debido a la incertidumbre electoral y los actuales desequilibrios de la macroeconomía que favorecen los arbitrajes en el mercado.

Empresas Integradas Verticalmente

Las ventajas de la integración vertical en los grupos económicos es que al no tener intermediarios, la rentabilidad global de todas sus unidades de negocio se maximizan y permite la compensación de rentas entre sí. Por ejemplo, el campo argentino. Una empresa que tiene sus propias vacas y toros, genera producción propia de carne y cereales. A su vez, si dispone de su propia planta faenadora y procesadora, esta preparando su propio producto terminado para la comercialización. Si además de eso exporta, está generando ingreso de divisas. Y por último, si llega con su producto terminado a un espacio gastronómico propio, esta abarcando el 100% de la cadena de valor. En este tipo de empresas, es donde realmente conviene invertir, porque lo que produce toda la cadena de valor permite pagar retornos atractivos a sus inversores y hacer que la empresa sea solvente, rentable y sustentable en el tiempo.

El concepto de integración vertical aplica no solamente a la producción de alimentos, sino a todo tipo de industria en economía real, como ser tecnología, energías renovables, producción de petróleo y otras industrias más. Son las industrias que más rápido se recuperan luego de un periodo de recesión y las que más crecimiento al PBI aportan en el año.

Franquicias Comerciales

Los proyectos de inversión en franquicias comerciales son muy recomendables cuando queremos invertir en economía real y apostar más al largo plazo. Las pymes que adoptan el modelo de franquicias para expandirse, terminan siendo exitosas. Los ejemplos más conocidos son tiendas de café, restaurantes, carnicerías boutique, bodegas de vinos, tecnología y muchas otras empresas más que producen y quieren expandir sus bocas de venta en todo el país generando a la vez mucho empleo y crecimiento económico.

Si bien los periodos de recupero de la inversión son más largos, el negocio en el tiempo es más estable y permite mitigar riesgos dado que como toda franquicia necesita sus primeros 6 meses de puesta en marcha del negocio para luego empezar a producir utilidades reales.

Bienes de Consumo

Apostar a las pymes también puede ser a través de la compra de bienes de consumo que ajustan por inflación o bien están dolarizados. El claro ejemplo son los automóviles. Compro algo hoy que se que dentro de un tiempo va a valer mucho más debido a las proyecciones de inflación esperada para los próximos 12 meses. Los electrodomésticos, tecnología, indumentaria o bien "stockearse" de cualquier producto es muy recomendable hoy si queremos ganar dinero o simplemente preservar poder adquisitivo del capital.

El programa Ahora 12 con tasa subsidiada favorece este tipo de inversiones, dado que la tasa nominal anual que un inversor paga comprando los productos a comercios adheridos al programa representa hoy aproximadamente un 50% de la inflación esperada. Entonces el inversor se financia con la tarjeta de crédito dentro del programa Ahora 12, y utiliza el dinero disponible en otra inversión que le va a dar una rentabilidad real positiva y de esa manera optimiza su dinero disponible.

Conclusiones

Cuando decidimos en condiciones de incertidumbre la clave pasa por establecer diferentes escenarios y tomar riesgos. Si no se toman riesgos, es imposible invertir y proyectar un rendimiento esperado. Hay riesgos no sistemáticos (son los que puedo mitigar o diversificar no poniendo todos los huevos en la misma canasta) y riesgos sistemáticos (son los que no puedo evitar dado que dependen de la coyuntura de un país, inflación, dólar y cuestiones políticas o de leyes vigentes).

Cualquier inversor que tiene que elegir entre invertir en un país como Estados Unidos o Argentina por ejemplo, tiene que saber lo que es rendimiento esperado de un activo. El rendimiento total de una inversión en USA es simplemente la tasa que pagan los bonos del tesoro (tasa libre de riesgo), mientras que si ese mismo inversor decide invertir en Argentina sabe que adicionalmente a la tasa libre de riesgo tiene que agregarle una prima por riesgo asumido (mayor retorno esperado por ser un país emergente).

Apostar hoy por economía real es mi mayor recomendación dado que las pymes que producen van a poder crecer luego de una recesión, generar muchos más puestos de trabajo y crecimiento genuino del PBI. Hay que apoyar a las pymes invirtiendo en ellas y que estas empresas puedan acceder al financiamiento con condiciones accesibles para que produzcan bienes y servicios que abastezcan la demanda de dinero disponible. Si se logra esto, se va a lograr domar la inflación de verdad.

Te puede interesar Dólar bajo la mira: por qué vienen días que pueden alterar la transitoria paz cambiaria

Cómo acceder a mis servicios como consultor y contenidos de educación financiera:

IG: @omar_de_lucca