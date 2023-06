Subió con fuerza el blue: ¿por qué el "súper" canje de Massa no alivió la presión sobre los dólares libres?

El dólar blue se negoció este martes con una suba de cinco pesos a $489 en las cuevas del microcentro porteño. Analistas de la city porteña apuntaron a iProfesional que pese a que el Tesoro logró despejar el mayor grueso de vencimientos en pesos que tenía hasta fin de año, "la falta de ingreso genuina de dólares y el panorama electoral van a presionar con fuerza la cotización de los dólares libres".

Si bien desde el oficialismo se anunció con tono épico que se trató del "canje de deuda más grande de la historia argentina en el mercado doméstico", objetivamente el éxito fue en gran medida producto de las entidades públicas, porque el nivel de participación del sector privado fue menor al 30%.

El mercado sabe que la mayor preocupación del gobierno nacional pasa por la inmediata escasez de divisas. La "bomba" de pesos siempre estuvo bajo control. Pero ya sin "dólar soja", se terminó la posición compradora neta del Central en el MULC, en un contexto en el que la autoridad monetaria deberá abastecer la demanda privada de divisas y afrontar los compromisos de deuda con el FMI.

La última jugada del Gobierno para incrementar las liquidaciones y, así, abultar las arcas del Banco Central de dólares no tuvo los efectos inicialmente esperados. Y shora se vienen semanas claves de definiciones económicas y políticas, donde Massa se juega todo o nada para mostrar estabilidad o se va a terminar bajando de las PASO, antes de presentarse.

Para los analistas, antes de las PASO se van a dolarizar todos los portfolios

¿El sector público financia al sector público?

De acuerdo a estimaciones de una prestigiosa consultora económica vinculada a la gestión de Mauricio Macri, el 70% de los instrumentos elegibles en el canje se encontraban en manos de entidades públicas.

Por lo que, bajo esa lógica, la adhesión de los entes públicos fue entonces de solo el 26% de los tenedores privados habrían aceptado el canje. Es decir, apenas 1 de cada 4. Esto marca el desinterés de los "`players" no alineados con el Gobierno para refinanciarlo y estirar de manera voluntaria la duración de la deuda en pesos.

Entonces, ¿cómo resolvió esta cuestión el gobierno? El sector público ahora es el principal acreedor del sector público, ya que el BCRA comenzó a recomprar títulos en el mercado secundario. De esta manera logró el estiramiento de las duration de las últimas licitaciones provino de la mano de entidades públicas quienes, previamente, habían vendido sus títulos a la autoridad monetaria a cambio de nueva liquidez.

Por otro lado, las calificadoras de riesgo tampoco le dieron el visto bueno a la operación. S&P rebajó el score crediticio de la deuda soberana a default selectivo. El informe de la compañía señala que "las divisiones en el seno de la coalición de gobierno y las luchas internas en la oposición limitan la capacidad del soberano para aplicar cambios oportunos en la política económica".

La calma antes de la tormenta

Para el analista financiero, Christian Buteler, es "transitoria" la calma que hay en la city en este momento y anticipa mayores turbulencias de cara a las próximas semanas.

"Desde lo económico, datos como la inflación o la actividad son clave y la relación con el FMI está en momento de definición. No se ha cumplido con las metas del primer trimestre y hasta ahora no ha habido declaraciones sobre qué pasará con los desembolsos que dependen de las mismas, a fin de mes tenemos vencimientos que necesitan del ingreso de esos dólares para poder ser cubiertos. Y lo político no está mejor, una oposición que parece estar a punto de romperse en cualquier momento y un oficialismo donde funcionarios cercanos a Massa amenazan con su renuncia", expresó el economista.

Pese a que Massa logró "patear" una gran cantidad de vencimientos en moneda local, el mercado cree que igual el blue va a subir

De acuerdo a Buteler, "cualquier evento puede desatar una nueva corrida, hoy los vencimientos de los próximos meses han disminuido, pero no así las chances de una nueva crisis. El final de este gobierno y el inicio del próximo serán de alto riesgo, las inversiones necesitarán estar muy atento de dónde colocar su dinero y dispuestos a realizar movimientos rápidamente si así fuera necesario, nuevamente la diversificación en una buena y necesaria opción".

El mercado apuesta al "se van", pero las encuestas no dicen lo mismo

A un día del cierre de listas del FdT y JxC, se sigue negociando las candidaturas, en un contexto donde los riesgos de fragmentación escalan minuto a minuto. Algunas encuestas muestran a Milei como el más votado si ambas coaliciones van con PASO competitivas.

Otras marcan a un oficialismo con chances de meterse en un ballotage y de ahí "negociar" lo que haga falta para ganar las elecciones presidenciales.

Las más optimistas para el mercado ofrecen una victoria de Juntos por el Cambio, ya sea con Larreta o Bullrich, terminaría por "destruir" al kirchnerismo, dándole un golpe certero del que le costará regresar. No obstante, todas las encuestas tienen algo en común: nadie gana en primera vuelta. Y parece que el mercado aún no tomó nota de lo todavía abiertas que se encuentran las elecciones presidenciales y del impacto que puede llegar que tener unas PASO peleadas en el precio de los dólares libres y de todos los activos argentinos.

En este contexto de volatilidad e incertidumbre política y económica, para el analista económico Sergio Rodríguez, "lo natural para los inversores es buscar cobertura ex ante de las elecciones, por lo que estimamos que en las próximas semanas se termina el carry trade y se va a ver una fuerte presión alcista a los dólares libres, con la particularidad de que el BCRA no tiene ya muchas herramientas para contener la subida"

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se ubicó en $489 para la venta y a $484 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) se negoció a $500,87; mientras que el MEP se ofreció a $473,19.

Cuál es el precio del dólar oficial

El dólar minorista cerró hoy a $259,13 promedio, con un incremento de 61 centavos respecto al último registro de la semana pasada.

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense finalizó con un incremento de 30 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $247,10.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $336,87 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, a $427,56.

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $453,47, mientras que para compras superiores a 300 dólares -y que posee un impuesto adicional de 25%-, se ubicó en $518,26.

La brecha cambiaria

Te puede interesar Dólar bajo la mira: por qué vienen días que pueden alterar la transitoria paz cambiaria

Por último, la brecha cambiaria entre el dólar minorista promedio que publica el BCRA y los diferentes tipos de cambio, queda de la siguiente manera: