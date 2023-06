¿Cuánto dinero puedo transferir por Mercado Pago?

Mercado Pago es una de las plataformas más populares de Argentina para recibir y transferir dinero. En este sentido es importante tener en cuenta los límites establecidos no solo por la plataforma, sino también por el fisco.

¿Cuánto dinero puedo transferir por día de Mercado Pago?

Mercado Pago ha establecido algunos límites de transferencias diarias en sus servicios. Hasta junio de 2022, el monto máximo permitido para transferir por día era de $750.000. Sin embargo, hasta la fecha, no se anunciaron cambios.

En cuanto a los ingresos de dinero, Mercado Pago permite recibir montos que van desde $1.000 hasta $500.000 por débito inmediato. Esto significa que las transferencias dentro de ese rango pueden realizarse directamente desde una cuenta bancaria vinculada a Mercado Pago sin la necesidad de utilizar de hacerlas al CVU (Clave Virtual Uniforme).

Si se supera el límite de $500.000 por débito inmediato, se debe utilizar el CVU para recibir el dinero. El CVU es un número único de identificación utilizado en el sistema financiero argentino para transferencias entre cuentas. Al utilizar el CVU, no hay un límite diario establecido, pero es importante tener en cuenta los posibles límites de la cuenta bancaria de la cual realizas la transferencia.

En el caso de los ingresos de dinero por CVU, se permite ingresar hasta $150.000 en efectivo por mes. Si se supera este límite, deberás buscar otras opciones para recibir el dinero, como transferencias bancarias o utilizar otros servicios de pago.

El monto máximo que se puede ingresar en efectivo en la plataforma de Mercado Pago es de $150.000 mensuales

¿Cuánto es lo máximo que se puede transferir de una cuenta a otra?

Como tal no existen límites legales, dejando de lado las limitaciones que establece cada banco u entidad financiera en particular, del dinero que se puede transferir. En este sentido, los límites son a las cantidades de dinero que se pueden recibir, es decir, las limitaciones no suelen ser de quien transfiere el dinero, sino de quien lo recibe.

¿Cuál es la cantidad de dinero que se puede transferir sin declarar?

Las limitaciones no son para quienes realizan las transferencias, sino para quienes las reciben. Es decir, por lo general, el fisco investiga las acreditaciones de dinero y no las transferencias (con algunas excepciones).

Esto ocurre porque para transferir dinero, previamente debiste tener una acreditación de dinero como una transferencia a tu cuenta, depósito, etc. Actualmente el monto máximo que se puede acreditar por mes (incluyendo saldos en cuenta, plazo fijo, inversiones, entre otros) es de $200.000.

Sin embargo, existen algunos casos en los que el fisco u otro organismo puede pedirte una justificación del dinero que transferiste como, por ejemplo, si el titular de la cuenta bancaria a la que le hiciste la transferencia tiene denuncias por terrorismo, estafas, entre otras posibilidades. En ese caso cabe recalcar que no hay un monto "máximo" por el que no puedan citarte, ya que ante casos de ese tipo se suele realizar investigaciones profundas independientemente del monto.

¿Cuánto es lo máximo que te puede prestar Mercado Pago?

Los límites del crédito ofrecido por Mercado Crédito se basan en el volumen de ventas que tengas con Mercado Pago o Mercado Libre. Los préstamos van desde $2.000 hasta $5.000.000, y a mayor volumen de ventas, mayor será el monto al que podrás acceder.

Los créditos van desde $2.000 hasta $5.000.000

Una de las ventajas de esta oferta es su flexibilidad, ya que los montos que te otorgan so "límites", pero podes elegir la cantidad que necesites. El pago de tus cuotas se realiza automáticamente cada 30 días, y el número de cuotas puede ser de 1, 3, 6, 9 o 12, dependiendo de tu perfil crediticio. Estas cuotas se debitarán de manera automática del dinero disponible en tu cuenta de Mercado Pago.

En caso de no contar con fondos suficientes al momento de pagar una cuota, tenés la opción de ingresar dinero a tu cuenta rápidamente mediante diferentes medios de pago en efectivo o con tarjeta de débito. De lo contrario, se retendrá el dinero de tus ventas hasta que regularices tu situación o dichas ventas cubran la cuota del crédito.

En cuanto a los costos asociados al préstamo, al aceptar un préstamo de Mercado Crédito y recibir el dinero en tu cuenta de Mercado Pago, no incurrís en ningún costo. Tampoco Mercado Pago te cobrará por transferir el dinero a tu cuenta bancaria.

Además, durante todo el proceso, no se aplican seguros ni gastos administrativos de ningún tipo. En este sentido, el único costo que deberás tener en cuenta es la tasa de interés de tu préstamo, la cual siempre se establece teniendo en cuenta las necesidades y características de tu negocio.