Deuda en pesos: Massa afronta primer test tras anuncio de su precandidatura presidencial, ¿qué expectativa hay?

El ministro de Economía Sergio Massa afrontará este miércoles 28 de junio la última licitación de deuda del Tesoro de este mes, en la que buscará cosechar fondos para cubrir vencimientos por unos $ 738.000 millones.

La colocación de deuda será el primer test de Massa luego del anuncio de su precandidatura presidencial por el frente Unión por la Patria, una noticia que, en principio, fue bien recibida por el mercado, si bien el martes los bonos en dólares se tomaron una pausa y luego del rally de los últimos días.

En la primera licitación de junio el Tesoro consiguió financiamiento neto por casi $443.000 millones con lo cual la consultora Ecolatina remarcó que "ya se obtuvo un 80% de los fondos necesarios para cubrir los vencimientos mensuales".

En este contexto, los analistas creen que el Tesoro en esta oportunidad no tendrá complicacioes para lograr el refinanciamiento de los vencimientos de esta semana. De todos modos, remarcan que es crucial conseguir abundante financiamiento neto que dado que junio es un mes desafiante para las cuentas públicas -hay pago de aguinaldos- especialmente en un contexto en el que el déficit fiscal sigue siendo elevado.

Además, en un escenario de reservas netas negativas en torno a u$s2.500 millones, y la mayor dolarización típica en la previa de elecciones, conseguir renovar los vencimientos con los privados en cada licitación es clave para evitar una mayor presión en los dólares paralelos.

Deuda en pesos: este es el menú de la licitación

Luego del canje de deuda efectuado a principio de mes en el cual se postergaron vencimientos por $7,4 billones que estaban previstos entre junio y septiembre de este año, la secretaría de Finanzas elaboró para esta licitación un menú de 7 instrumentos de deuda. Al igual que en las últimas licitaciones, no se ofrecen Ledes a tasa fija, y todas las opciones están indexadas a la inflación o al tipo de cambio oficial.

El menú ofrecido contempla títulos indexados a inflación o a tipo de cambio oficial

Nuevamente todos los títulos ofrecidos tendrán vencimiento posterior a las PASO, excepto la Lelite orientada exclusivamente a los Fondos Comunes de Inversión.

En el menú hay una Letra de Liquidez del Tesoro a descuento (LELITE) que vence el 18 de junio de este año, que puede ser suscripta sólo por Fondos Comunes de Inversión (FCI).

Además se ofrecen dos Letras del Tesoro ajustada por CER (es decir que indexa por inflación) con vencimientos el 18 de octubre de este año (X18O3), y el 23 de noviembre de 2023 (X23N3)

Brinda también dos bonos del Tesoro dólar linked, es decir que ajusta por el tipo de cambio oficial, que expiran el 30 de abril de 2024 (TV24), y el 30 de septiembre de 2024

También contempla dos bonos del Tesoro ajustados por CER (Boncer) que dan cobertura inflacionaria y caducan el 14 de abril de 2024 (T3X4) y el 14 de febrero de 2025 ((T2X5)..

Con este menú, Economía aspira inicialmente a cosechar $160.000 millones en los instrumentos en moneda local y el equivalente a u$s 200 millones a través de los títulos que ajustan por tipo de cambio. La recepción de las ofertas comenzará a las 10.00 horas de este miércoles y finalizará a las 15.00 horas.

Economía debe cubrir vecimientos esta semana por $738.000 millones

Deuda en pesos: ¿qué lectura hicieron los analistas?

Pedro Siaba Serrate, jefe de research y estrategia de PPI indicó que "en esta oportunidad, el equipo de Finanzas enfrenta vencimientos por casi $738.000 millones (desde la licitación anterior), de los cuales cerca del 66% pertenece a manos privadas".

"A diferencia de los próximos tres meses, estimamos que todavía existe una porción de componente público no despreciable dado que incluye gran parte de los cupones del DICP (Discount 2033) y CUAP (Cuasipar) y parte de la LEDE de junio que no se incluyó en el último canje", señaló.

El experto resaltó que "el Tesoro querrá probar suerte extendiendo duration (duración) con varios títulos dado el buen momento que está atravesando la parte media de las curvas CER y Dolar Linked"

También sostuvo que "el mercado tomó con buenos ojos el despeje de vencimientos, los últimos resultados en las licitaciones, y el aumento de la probabilidad de percibir una transición más ordenada respecto a la bola de pesos" luego de conocerse la candidatura de Massa.

A su vez, los analistas de Delphos Investment resaltaron que "en la oferta se destaca nuevamente la ausencia de LEDES a tasa fija, y no incluye bonos DUALES como en la licitación pasada por lo cual los inversores deberán elegir entre alternativas que brindan cobertura inflacionaria o cambiaria".

Deuda en pesos: ¿Qué expectativas hay?

El analista financiero Gustavo Ber comentó que "se vuelve a repetir un menú similar a la última licitación, y al igual que la anterior vez, espero que el resultado sea satisfactorio". Y prevé que "tal como viene sucediendo, la mayor demanda volvería a concentrarse en títulos indexados, especialmente aquellos ajustables por CER" en el actual contexto de inflación.

El 66% de los vencimientos de esta semana está en manos privados, pero los analistas prevén un buen resultado

A su vez, Siaba Serrate dijo que "no creemos que al Tesoro se le complique lograr el refinanciamiento de estos pagos, vale recordar que en lo que va del año, prácticamente todo el financiamiento neto obtenido es equivalente a la emisión del BCRA para comprar títulos del Tesoro en el mercado secundario". Y enfatizó que "en los últimos meses, esta estrategia se profundizó de la mano de un deterioro fiscal mayor".

En sintonía, Lucio Garay Méndez, economista de Eco Go consideró que "no hay mucho desafío en la licitación en tanto el Banco Central puede emitir para recomprar títulos públicos, esa termina siendo la clave para no depender tanto de que es lo que hagan los acreedores privados"

Además, el analista alegó que "hay títulos que vencen en esta gestión y que brindan cobertura ante una suba de precios y creo que eso hoy es lo que demanda el mercado y eso puede verse en la tasa negativa que rinden esos instrumentos".

Un informe de Facimex Valores puntualizó que "dado el gran resultado de la licitación previa, el Tesoro solo necesita un roll over del 40% para cubrir los vencimientos del mes". Esperan "un elevado roll over con alta participación privada, dada la dinámica reciente del mercado secundario, el menú de instrumentos ofrecidos y la composición de los tenedores (bancos, FCI y corporativos)".

El economista Federico Glustein estimó que "el resultado de la licitación va a ser exitoso dado que el mercado en parte confirmó que el escenario electoral tiene cuatro opciones pro mercado, y que hay cierta estabilidad para el pago de la deuda en pesos, asi que creo que hay un atractivo para los privados, y los títulos más seductores son los atados al CER".

En Delphos Investment coincidieron en que "el Tesoro mantendrá una buena performance en esta licitación dado el buen clima en el mercado local luego de las definiciones electorales de la semana pasada y la alta disponibilidad de liquidez".

Para analistas, la candidatura de Massa despeja riesgo de un eventual reperfilamiento de la deuda

Deuda en pesos: ¿la candidatura de Massa despeja temor de reperfilamiento?

La consultora Eco Go indicó que "entre julio y noviembre quedan pagos mensuales promedio con privados por $800.000 millones, gran parte indexados al CER o Dual". La elevada proporción del stock que se encuentra indexado venía generando dudas en el mercado respecto a la capacidad del gobierno de hacer frente a estas obligaciones, y por ende, el temor a un eventual reperfilamiento, de la deuda en pesos, como ocurrio luego de las PASO en 2019.

Para el analista financiero Christian Buteler, la candidatura de Massa "asegura que intentará no tener ningún sobresalto en lo que queda del año, porque como ministro y candidato la necesidad de mantener la estabilidad se hace todavía más grande". Según su visión, "uno de los grandes ganadores debería ser la deuda en pesos, si bien nunca creí que haya probabilidad de default de la deuda en pesos, creo que esta nominación lo garantiza aún más, no vas a ver ningún tipo de perfilamiento ni nada por el estilo dado que el ministro de Economía es el candidato.

Asimismo, Ber juzgó que "Massa, junto a una oferta electoral de candidatos con perfil más constructivo, creo que la percepción de un riesgo de reperfilamiento debería ir en descenso y así debería poder continuar extendiendo los plazos en las colocaciones" de deuda.

Al respecto, Siaba Serrate planteó que Massa candidato "no lo despeja totalmente (el riesgo de un reperfilamiento) pero creo que forma parte de un aumento en la probabilidad de una transición más ordenada".

"Massa como candidato mitiga la probabilidad de una salida desordenada del ministro que hubiera ocasionado de corto plazo un gran malestar sobre el mercado. De todas maneras, los desafíos de la macro, y en especial, de la bola de pesos ante una eventual salida del cepo siguen vigentes más allá de las novedades políticas", aseguró.

Te puede interesar "Toto" Caputo a contrapelo: la advertencia del ex funcionario de Macri sobre el rally alcista en el mercado

Por su parte, Garay Méndez afirmó que "la incertidumbre seguirá presente hasta las PASO, recién en ese momento sabremos qué porcentaje de votos tiene cada partido, pero más fundamental cuanta diferencia hay entre ellos". Y evaluó: "Si la diferencia es abultada y el escenario es disruptivo, entonces hay muchas chances de que la curva en pesos se vuelva a quebrar. Ahora bien, cuantas probabilidades hay de llegar a un escenario político en las PASO de mucha diferencia? Yo creo que pocas".