La Reserva Federal de Estados Unidos prevé subir dos veces más las tasas este año

Jerome Powell, presidente de la Fed, no descarta un aumento en la próxima reunión de la entidad en julio. Por qué se tomaría esa decisión

El presidente de la Reserva Federal de los EEUU, Jerome Powell, reiteró que la mayoría de los integrantes del comité del banco central norteamericano siguen viendo dos subas de tasas por delante este año, y no descartó más alzas en la próxima reunión de la entidad.

Powell expresó que el banco central estadounidense está vigilando los riesgos en el sector inmobiliario comercial, al tiempo que restó importancia a la amenaza sistémica que los problemas en esa parte de la economía podrían suponer para el sistema bancario.

El sector inmobiliario comercial es "algo que estamos observando atentamente", dijo Powell en una conferencia del Banco Central Europeo. Pero señaló que gran parte de la exposición a este sector no reside en grandes bancos, sino que está repartida en instituciones más pequeñas, lo que sugiere un alcance limitado de los problemas en caso de que surjan.

Powell también afirmó que las preocupaciones del sector inmobiliario comercial no influyeron en que la Reserva Federal se abstuviera de subir las tasas este mes.

"La política monetaria no ha sido lo suficientemente restrictiva durante el tiempo suficiente", afirmó Powell en una reunión anual de banqueros centrales organizada por el Banco Central Europeo en la ciudad turística portuguesa de Sintra. "Yo no descartaría en absoluto un movimiento en reuniones consecutivas", afirmó.

Powell afirmó que el mercado laboral estadounidense, en particular, necesita relajarse aún más para aliviar la presión sobre los precios. Si bien reconoció que existe una "probabilidad significativa" de que haya una recesión, afirmó que "no es el caso más probable".

Cuándo subirían las tasas de interés en Estados Unidos

El pasado 14 de junio mantuvo las tasas de interés de referencia sin cambios este miércoles, en un rango de entre el 5 y el 5,25 por ciento, luego de conocerse que la inflación en EEUU volvió a dar indicios de moderación y el dato de mayo, de 4% anual, fue menor que el mes anterior, por debajo de lo esperado por el mercado.

Para la reunión de julio, el mercado de futuros de tasas de interés viene descontando una probabilidad superior al 60% de una nueva subida de 25 puntos básicos.

Ya en su testimonio ante ambas cámaras del Congreso norteamericano hace una semana, "Jerome Powell expresó un pronóstico menos severo al decir que es probable que la reducción de la inflación requiera un período de crecimiento por debajo de la tendencia, lo cual deja la posibilidad que un escenario de ‘soft landing’ (aterrizaje suave de la actividad económica) sería más probable que una ‘mild recession’", consignaron los expertos del Grupo IEB (Invertir en Bolsa).

Con respecto al futuro de la tasa de interés, dijo que casi todos los participantes del comité de la Fed consideran apropiado aumentar la tasa de interés un poco más antes de fin de año, pero que las decisiones se tomarán reunión por reunión.

El mundo tiende al endurecimiento monetario

Los jefes de los principales bancos centrales del mundo reafirmaron este miércoles en una reunión celebrada en la ciudad portuguesa de Sintra que consideran necesario un mayor endurecimiento de la política monetaria para controlar una inflación obstinadamente alta, pero siguen creyendo que pueden lograrlo sin desencadenar recesiones.

Así como Jerome Powell no descartó nuevas alzas de tasas en reuniones consecutivas de la Fed, la presidente del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, confirmó las expectativas de que el organismo aumentará las tasas en julio, algo que dijo que es "probable".

Lagarde dijo que es posible que la economía de la zona euro, en fase de estancamiento, entre en recesión este año, pero subrayó que esa no era la expectativa de base del BCE. "Aún nos queda mucho camino por recorrer", dijo sobre la lucha contra la inflación. "No estamos viendo suficientes pruebas tangibles de que la inflación subyacente, en particular los precios internos, se esté estabilizando y bajando".