Dólar, plazo fijo, acciones y más: las 5 claves de la semana para saber en qué invertir

Desde "Las claves de la semana" intentaremos acercar los datos a tener en cuenta en la semana que comienza, en pocas líneas y de forma concreta las principales variables que afectan al inversor. Lo que el mercado observa y espera para los próximos 5 días.

1- Dólar

BANCO NACIÓN $268 +1.32% semanal

BLUE $494 -0.20% semanal

MEP $482.69 +0.24% semanal

CCL $512.42 -0.87% semanal

Brecha con el dólar oficial

BLUE 84%

MEP 80%

CCL 91%

Hemos tenido un mes con estabilidad en los dólares libres, al punto tal que el dólar que más subió en junio fue el oficial. Nos acercamos a las PASO y eso hace que se incremente la demanda de dólares por parte de inversores/ahorristas que prefieren esperar el resultado electoral posicionados en dólares. A esa realidad que sucede en todos los años electorales, sobre todo presidenciales, se le suma que las reservas están en mínimos en los últimos 8 años con una caída constante en el año en curso.

2- Tasas

Plazo fijo tradicional 8.08% TEM

Plazo fijo UVA: 7.8% para el mes en curso, 8% y 7.8% estimado para los siguientes meses según el último REM (Relevamiento de expectativas del mercado)

Tasa 10 años USA 3.84 +10pbs

Se estima que la inflación de junio ha vuelto a desacelerar y se ubicaría por debajo del 7%, número que si bien es menor al mes anterior sigue siendo exuberante. Ya con una tasa mucho más positiva veremos cuál es el accionar del BCRA si decide alguna reducción o espera que la desaceleración sea más fuerte. Estimamos que será este segundo caso.

Mientras tanto hay que aprovechar la tasa en los plazos fijos tradicionales que presenta una tasa bastante superior a los del plazo fijo uva.

3- Acciones

Merval 426.280,97 +1.32% semanal

Merval en u$s 832.51 +2.90% semanal

S&P 500 4.450.38 +0.93% semanal

Mercado local: Continúa la suba en el mercado local, las tomas de ganancias son rápidas y de poco porcentaje, en este contexto solo queda ajustar los stop para seguir aprovechando este rally electoral que ya cumple 1 año.

Mercado americano: Recuperando el sendero alcista el mercado americano también ha mostrado un 2023 mucho mejor de lo esperado, con tasas que se toman una pausa y la economía que parece encaminarse a un aterrizaje suave, con cautela pero manteniendo la tendencia alcista para los próximos días.

4- Bonos

Riesgo país 2.028 -204 pb

Bonos en dólares: Siguen recuperando los bonos en dólares con fuerza, el pago de intereses y el contexto internacional ayuda pero el rebote, desde pisos muy bajos, fue más que importante. La evolución de las reservas junto con el proceso electoral pueden traer ruido a este mercado.

Bonos en pesos: Una nueva licitación exitosa que despeja la incertidumbre de este mercado para el corto plazo sumado a un Ministro de Economía candidato que asegura el pago de los bonos en los vencimientos por lo menos de acá hasta las elecciones generales y más también.

5 - Reservas

Preocupa la dinámica de las reservas en este año, el impacto de la sequía se hace notar pero también los pagos al FMI que aún no poseen retornos por haber incumplido las metas del FMI. La crisis ha calado tanto que se tuvieron que utilizar yuanes para completar el pago al FMI, lo que demuestra lo crítico de la situación que no se pudo utilizar menos de u$s 1.000 millones para realizar un pago transitorio que debería retornar en las próximas semanas. De seguir con esa dinámica puede provocar una nueva corrida en el mercado cambiario.