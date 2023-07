Dólar bajo presión: qué nivel de reservas negativas proyecta el mercado para fin de año

El Banco Central inició julio con un saldo neto comprador de u$s10 millones por su intervención en el mercado cambiario oficial, luego de haber cerrado junio con un monto de ventas superior a u$s680 millones, el peor resultado para ese mes de todos los años con cepo. Y los analistas advierten que las perspectivas no son auspiciosas en materia de acumulación de reservas, por lo cual auguran que sin la adopción de medidas la entidad monetaria en julio´"será vendedora neta" en el mercado único y libre de cambios (MULC).

Por eso el foco del mercado está puesto esta semana en la negociación con el FMI que entra en tiempo de descuento dado los pagos previstos en julio por unos u$s3.700 millones, correspondientes a vencimientos con acreedores de la deuda en dólares reestructurada por el ex ministro de Economía Martín Guzmán y al FM. Una comitiva de funcionarios encabezada por el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, viajará entre martes y miércoles a Washington con el objetivo de definir con el staff técnico la letra del acuerdo.

Con reservas netas negativas en torno a u$s5.200 millones luego de haber cancelado el viernes último un vencimiento con el FMI por u$s2.700 millones, la consultora 1816 planteó que es clave que llegue un desembolso del organismo internacional antes del 31 de julio, dado que sin nuevos DEGs ese stock pasaría a ser negativo en u$s8.600 millones.

De todos modos, los economistas proyectan que aún asumiendo que se terminará arreglando con el FMI, y se producirán los desembolsos previstos en lo que resta de 2023, las reservas netas irán a mínimos históricos a fin de año, a un rango de entre u$s- 12.000 -u$s15.000 millones ante menor oferta de divisas en el segundo semestre por factores estacionales, a lo que este año se suma el impacto de la sequía, sequía, y típicas presiones cambiarias en año electoral

Dólares y reservas: BCRA arrancó el mes con compras

El BCRA registró en la primera jornada hábil de julio un saldo neto comprador de u$s10 millones por su intervención en el mercado único y libre de cambios (MULC). Así, la entidad monetaria extendió la racha compradora por segunda rueda consecutiva.

Con el saldo favorable de hoy, y tras cerrar junio con un rojo de u$s 683 millones, el BCRA acumula en lo que va del año un monto de ventas netas cercano a u$s2.800 millones.

A su vez, los agroexportadores aportaron divisas por u$s 17,020 millones, producto de los ingresos de las economías regionales vía dólar agro. A fin de este mes termina este esquema de tipo de cambio, y por ahora, está lejos de resultado que esperaba el gobierno que aspiraba a lograr con este medida unos u$s9.000 millones.

El monto liquidado desde el lanzamiento del dólar agro el 12 de abril alcanza a unos u$s5.417,4 millones, de los cuales u$s5.110 millones se consiguieron durante la vigencia del dólar soja 3 que concluyá a fin de mayo. Tras esa medida, la liquidación del campo se derrumbó. Al respecto, la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de exportadores de cereales (CIARA) indicó que durante junio las empresas del sector liquidaron u$s 1.581 millones, una baja del 59% en relación al mismo mes del año pasadoy un 62% inferior a mayo último.

Reservas: ¿qué prevén para julio?

En EconViews estimaron que "asumiendo que el FMI desembolsa u$s4.000 millones y cobra u$s2.600 millones julio, la cuenta da que cerraríamos este mes (con reservas netas) en u$s-2,600 millones y todavía no sabemos qué pasa en los rubros comercial, de servicios y de intereses en donde sobresalen los pagos a los bonistas". El 9 de julio hay que pagarle a los acreedores u$s 1.022 millones

"Es decir que con alta probabilidad las reservas terminarán julio cerca de u$s3.000 millones negativas y habiendo aumentado la deuda con el Banco Central de China", calcularon.

En este contexto, los especialistas auguran que sin nuevas medidas, el BCRA registrará en julio ventas netas mayores a la del mes anterior, por lo cual prevén más restricciones cambiarias, y especulan que se apelará a dólar soja 4 para frenar el drenaje de divisas, o a una baja en las retenciones para incentivar la liquidación.

Al respecto, los analistas de PPI pronosticaron que "por la misma estacionalidad del agro, en julio deberían venir ventas más elevadas", y señalaron que "la única alternativa para que esto no ocurra sería que se lance un dólar soja 4 para ir en busca de las 10 millones de toneladas no liquidadas de la campaña actual, cuyo valor asciende a u$s5.910 millones, dada la fuerte suba reciente del precio internacional".

Mercado espera un dolar soja 4, quedan 10 millones de toneladas sin liquidar, y equivales a unos u$s5.200 millones

En ese marco, en PPI remarcaron que "contrario a lo que ocurría hace algunas semanas, cuando el precio había recortado, los productores tienen todo el incentivo a no vender la oleaginosa, por lo que el incentivo ofrecido por el gobierno debería ser significativo".

En sintonía, el especialistas en finanzas y agronegocios, Salvador Vitelli dijo que el resultado negativo de junio en el MULC "no es un augurio para nada alentador teniendo en cuenta que el segundo semestre suele ser incordioso en términos de acumulación de divisas por parte del BCRA", y por lo cual sostuvo que "no me llamaría la atención que terminen realizando alguna medida para aumentar la oferta de divisas, estimo a través de un dólar soja 4".

A su vez, la consultora 1816 planteó que "si bien en 2022, el equipo económico actual pudo revertir la estacionalidad del MULC con las primeras dos ediciones del dólar soja, no parece factible que eso pueda repetirse este año únicamente con medidas de fomento a la exportación, sencillamente porque queda muy poca soja por vender" y estimó que hay ""apenas 10,3 millones de toneladas que son u$s5.200 millones".

Por eso, la consultora afirmó que "para mejorar sustancialmente la cuenta corriente del segundo semestre será necesario desincentivar importaciones". Según su visión, "descartando de plano un ajuste abrupto del tipo de cambio antes de las primarias, . le vemos más chances a una devaluación ad-hoc vía impuestos para algunas importaciones, lo cual profundizaría la política de ajuste cambiario vía múltiples dólares".

Por su parte, Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, aseveró que "sin medidas, el BCRA será netamente vendedor, y tendrá que obturar cada vez más las importaciones". Y especuló que "probablemente tras el acuerdo con el FMI van a hacer alguna devaluación fiscal, poniendo impuesto a las importaciones o bajando las retenciones, es una manera de mejorar el tipo de cambio sin tocarlo".

Tras pago el viernes a FMI, estiman que reservas netas son negativas en más de u$s5.300 millones

El analistas dijo que "si bajan los derechos de exportación no es necesario el dólar soja 4 porque ahí ya mejoran el tipo de cambio" y argumentó que "dentro del acuerdo con el FMI es probable que al organismo le guste más que el gobierno disminuya las retenciones que implemente un tipo de cambio diferencial".

"Si bajan las retenciones por determinado tiempo van a alentar a que las cerealeras traigan algunos dólares y liquiden, y el BCRA tendría un saldo más neutro. Por otra parte, en julio gran parte de las importaciones de energía ya se pagaron, y ahí tenes menos presión", destacó.

Andrés Borenstein, economista de EconViews, cree que "va a venir el dólar soja 4 en cualquier momento van a apretar m´pas por las importaciones, y buscar conejos de la galera". Y resaltó que "ahora el foco está en cuánto pone el FMI, de movida es muy lógico que desembolsen los u$s4.000 millones que estaban previsto para julio, vienen haciendo la vista gorda desde hace un año y medio, no veo por qué van a ponerse quisquillosos justos ahora, es cierto que la sequía es un atenuante y en general el FMI tiende a preferir no ser un factor clave en las elecciones"

Reservas: ¿qué monto negativo proyectan a fin de año?

El stock de reservas brutas internacionales se ubicó el lunes en u$s 27.904 millones, el nivel más bajo desde marzo de 2016. En lo que va del año tienen una baja récord de u$s16.684 millones.

La consultora 1816 estimó que "según la historia del BCRA, debería vender entre u$s $8.200 millones y u$s11.600 millones en este segundo semestre, vía MULC y Contado con Liquidación".

Y fundamentó el cálculo: "el BCRA el vendió u$s 4.100 millones entre sus intervenciones en el mercado único libre de cambios y el Contado con Liquidación en el primer semestre, la parte ‘fácil’ del año (u$s2.800 millones en el MULC más US$1300 millones en el CCL)". Y puntualizó que en el período entre 2011 y 2022, "el saldo del BCRA en el mercado de cambios en el segundo semestre fue en promedio u$s 4.100 millones peor que el primer semestre, cifra que se eleva a u$s 5.900 millones en años de cepo y a u$s7.500 millones en los años de elecciones".

Proyectan que la reservas netas a fin de año serán negativas entre u$s12.000 y u$s15.000 millones

En ese marco, la consultora proyectó que "aún suponiendo que el FMI hará los desembolsos originales de u$s10.700 millones en lo que queda del año (contra vencimientos julio-diciembre de u$s8.700 millones), si se respeta la estacionalidad histórica del MULC/CCL , las reservas netas para fin de año serían negativas en un rango de entre $s12.100 millones y u$s15.500 millones".

En Ecolatina también remarcaron que "en los últimos 10 años el saldo para el segundo semestre promedió ventas por más de u$s 2.200 millones, y tan sólo en 3 oportunidades el BCRA logró acumular compras netas de divisas (2014, 2016 y 2022)". Y añadió "esto último difícilmente ocurra en la segunda mitad del 2023, no sólo por el impacto negativo de la sequía (caída superior a los u$s 20.000 milones en exportaciones), sino también por las típicas presiones cambiarias que se dan en la víspera electoral y los meses previos a una eventual transición", esgrimió.

Además, enfatizó que "el MULC no es la única canilla por la cual el BCRA pierde divisas, la continua caída en las reservas Internacionales responde en buena parte al rubro "Otros", que comprende distintos tipos de operaciones, dentro de las que se destaca la utilización de Reservas en el mercado de los dólares financieros a fin de contener la brecha cambiaria".

Por su parte, un informe de EconViews subrayó que "la gran pregunta es si con estas reservas se llega a diciembre".

"Está la posibilidad de que el FMI adelante algo, pero dudamos que esto sea significativo. Y de última si adelanta el desembolso de septiembre, la cosa es simplemente posponer el problema. En lo que va del año las reservas brutas cayeron más de u$s 16.000 millones. Da la sensación de que más allá de un dólar soja 4, es medio inevitable que haya más restricciones a las importaciones para terminar el año con un rojo de entre u$s9.000 millones y u$s 10.000 millones".