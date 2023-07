El BCRA apuesta a inflación en baja y dólar calmo: ¿bajará la tasa del plazo fijo?

Ante un escenario de desaceleración inflacionaria en junio, y mayor calma cambiaria, en el que el dólar blue ese mes acumuló una suba de solo $4, la expectativa de los ahorristas es que qué hará el Banco Central con la tasa de interés de los plazos fijos la semana entrante.

El próximo jueves 13 de julio el INDEC difundirá el dato de inflación de junio que, según estimaciones de consultoras privadas, se ubicó en un rango de entre 6,6 % y 7,2%, con lo cual se desaceleraría frente al 7,8% de mayo. El jueves es el día en el que habitualmente se reúne el directorio del Banco Central, con lo cual se espera que tras conocerse la cifra de inflación, la entidad monetaria informe su decisión respecto de la tasa.

El BCRA mantuvo invariable la tasa de interés en junio. La última vez que la ajustó fue el 15 de mayo último, al elevar la tasa de la Leliq a 28 días a 97% TNA , con lo cual la tasa efectiva anual (TEA) actual se ubica en 154%. Desde entonces, el rendimiento del plazo fijo tradicional a 30 días de hasta $30 millones para personas físicas es de 8,08% mensual. Y para el resto de las colocaciones del sector privado, la tasa mínima garantizada actual está en 90% (138% de TEA).

Sobre la política de tasas, el presidente del BCRA, Miguel Pesce, dijo en declaraciones periodísticas -en el mercado de las jornadas monetarias y bancarias organizadas por la entidad esta semana- que habrá que ver qué pasa con el dato de inflación de junio, y acotó: "Creo que vamos a tener noticias positivas este mes". En este contexto, la incógnita es si de confirmarse el menor dato de inflación en junio, el BCRA puede llegar a bajar la tasa.

Tasa del plazo fijo: ¿qué evaluación hacen los analistas?

Pesce afirmó durante su disertación en las jornadas monetarias que "periodos muy prolongados con tasas de interés muy altas, buscando reducir la inflación, tienen consecuencias sociales".

De todos modos, la mirada de los analistas consultados por iProfesional es que nuevamente el BCRA mantendría el nivel de la tasa sin cambios ante la proximidad de las PASO, de manera de no alentar una mayor dolarización, una conducta típica de los argentinos en un año electoral.

Economistas creen que el BCRA mantendrá este mes la tasa del plazo fijo sin cambios

Por otro lado, los especialistas admiten que no es una decisión fácil mantener en el actual nivel elevado la tasa por el impacto términos de actividad económica, deterioro del déficit cuasifiscal, y el costo de crédito para las familias y empresas.

Explican que influye el peso de los pasivos remunerados. Y es que cada vez que el BCRA subió la tasa de interés se incrementó la velocidad a la que crecen los pasivos del BCRA, lo que alimenta la expectativa de inflación hacia el futuro y empeora el balance de la entidad.

Al respecto, Alejandro Giacoia, economista de EconViews indicó que, como resultado de las últimas subas, el BCRA "en junio tuvo que emitir poco más de $1,1 billones para pagar intereses" por sus pasivos remunerados, y acotó que "este número irá en aumento, estimamos que en todo el año le costará unos $14,1 billones".

¿Cuáles son las razones para no bajar la tasa de interés?

Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores, planteó: "No creemos que baje la tasa, no hay mucho margen para hacerlo porque la probable baja de la inflación de junio reflejaría cuestiones muy coyunturales asociadas a lo estacional y lo climático". Y opinó que no es "oportuno bajarla, más a pocas semanas de las PASO donde un paso en falso podría disparar los dólares y, con ellos, un nuevo round inflacionario".

En sintonía, Manuel Cerdan, analista de Invecq, prevé que "seguramente mantenga la tasa en el nivel actual" porque "la inflación habría desacelerado en junio, pero nada indica que la tendencia a la baja persista".

Además, el analista advirtió que "a medida que se acerquen las elecciones crecerá la presión dolarizadora, con posible filtración a precios", por lo cual afirmó que "si se busca sostener mínimamente la demanda de pesos, no sería prudente bajar la tasa en el corto plazo".

La cifra de inflación de junio se conocerá el jueves 13 julio y ese día se espera saber la decisión del BCRA sobre la tasa

Por su parte, Paula Gándara, CIO de Adcap Asset Management, dijo que "no esperamos cambios en la tasa" al alegar que "en este punto el nivel de tasas sostiene más la brecha entre los dólares oficiales y el alternativo, y ya no la veríamos tanto como una medida contra la inflación".

A su vez, la economista Natalia Motyl evaluó que el BCRA mantendrá la tasa igual" al remarcar que "la inflación núcleo sigue alta y el fortalecimiento del dólar global impide llevar adelante un recorte de tasas loco".

Por su parte, el economista Federico Glustein también prevé que la tasa de interés se va a mantener invariable "debido a la desaceleración inflacionaria" pero desestimó una reducción de la misma porque "aún no se consolidó un descenso de la espiral inflacionaria" al tiempo que "es menester previo a un escenario electoral no hacer descalabros en cuanto al impacto que puede tener".

Tasa del plazo fijo: con el dólar en la mira

Motyl fundamentó que la tasa no será modificada porque "a semanas antes de las PASO y la dolarización de cartera frente a un año electoral incrementan las presiones sobre el mercado cambiario".

"Hoy los argentinos tienen tres opciones de qué hacer con los pesos: consumir, dólares, o meter la plata en un banco. Ahora, si la tasa de interés real es positiva, se desalienta el consumo y la compra de dólares por lo que contribuye a bajar las presiones inflacionarias y sobre el mercado cambiario. Así que hoy van a priorizar eso, más que la actividad económica", argumentó.

En ese marco, la economista señaló que "no es recomendable un recorte de la tasa ya porque generará una caída de la demanda del peso". El analista financiero Gustavo Ber concordo en que el BCRA "la dejará estable" porque "a pesar de la desacelarción reciente de a inflación, mantener la tasa resulta importante en el actual escenario politico y económico a fin de despertar una mayor demanda por colocaciones en pesos, dado que suele ser habitual una acentuada dolarización en esta esta etapa pre electoral por parte de los agentes económicos".

Analistas advierten que una baja de tasa podría recalentar los dólares paralelos

De igual diagnóstico, Eliana Scialabba, Directora Ejecutiva del Centro de Estudios Económicos Argentina XXI (CEEAXXI), esgrimió que aun "si se observara una desaceleración en la suba del nivel de precios, bajar la tasa es un peligro para las autoridades monetarias". Y es que alertó que "cualquier reducción de tasa haría que los pesos que están en depósitos a plazos fijos se fugará hacia el dólar, y una mayor devaluación de los dólares paralelos comprometería mucho las aspiraciones electorales del oficialismo.

La analista manifestó que hay que "tener en cuenta que si bien la tasa alta le aplica un freno al nivel de actividad económica, es a esta altura, una de las pocas herramientas que tiene el gobierno para evitar una corrida".

"Sumado a eso, las reservas están en niveles mínimos, por lo que la atención está puesta en cuidar lo más posible ese saldo, y sus correspondientes cumplimientos con los compromisos del FMI", subrayó.

El FMI monitorea de cerca la tasa y en reiteradas ocasiones aludió a la necesidad de mantener la tasa de interés real en terreno positivo. Al respecto, Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, opinó: "Si el dato de inflación de junio es menor que en mayo. el BCRA va a tener argumentos para dejar la tasa quieta, bajarla sería osado, y acuerdo con FMI de por medio lo veo difícil".

Qué puede pasar con la tasa hasta las elecciones de octubre

Motyl destacó que "julio es un mes en el que hay mayor demanda de pesos por aguinaldo y vacaciones, pero ya a mediados de agosto volveremos a ver presiones cambiarias, por lo que no es probable que haya recortes de tasas porque va a haber más tensiones sobre el nivel general de precios"

Para Cerdan, el rumbo de la tasa de interés de cara a las elecciones de octubre "dependerá de cómo evoluciona la dinámica inflacionaria y cambiaria, pero si los precios siguen moviéndose al 7,5%-8% mensual, probablemente quede en el nivel actual".

Analistas prevén que hasta las elecciones de octubre no habrá margen para bajar la tasa de interés

"Igual no descarto más subas, en caso de que ocurra algún episodio de extrema volatilidad cambiaria. Lo menos probable es una baja de la tasa, porque nada indica que la inflación desacelere considerablemente", especuló.

Con la misma lectura, Giacoia planteó que "si la inflación sigue sin desbocarse es probable que (la tasa de 97%) llegue así hasta diciembre; espacio para bajarla creo que no hay porque correría el riesgo de que se disparen los dólares de mercado".

Gándara también cree que el BCRA "no podrá bajar la tasa porque va a preferir sostener la brecha", al advertir que un descenso del rendimiento del plazo fijo "abre una puerta a la suba de los dólares paralelos".

Scialabba concordó que "de acá a agosto, incluso a octubre, sería una jugada muy riesgosa probar reducir las tasas de interés, lo más probable es que no suceda eso, siempre y cuando las PASO no arrojen algún resultado inesperado".

Por su parte, el economista Federico Glustein también aludió a que "nuevas subas o bajas de tasas dependerá del escenario post PASO, donde los mercados pueden reaccionar, y los movimientos del dólar serán fundamentales".

"La intervención en el mercado cambiario implica una mayor emisión monetaria y por ende, más inflación. Si se diera un salto en las cotizaciones, sin dudas habrá suba pero si el dólar se controla y la inflación baja, podría aplicarse un descenso en las tasas", explicó.