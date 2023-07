El dólar blue trepó a $495: por qué expertos creen que se terminó la calma y anticipan nuevas subas

En el arranque de la semana, el dólar blue subió este lunes tres pesos y cotizó a $495 en las cuevas del microcentro porteño. Especialistas de mercado estiman que producto de la fragilidad de las Reservas netas y el régimen de alta inflación que tiene la economía local, "más temprano que tarde" los dólares libres van a indexar sus precios y anticipan que habrá nuevas corridas cambiarias.

A poco más de un mes para las elecciones primarias, los inversores comenzaron a poner su atención en la evolución del dólar, ya que la búsqueda de cobertura en medio de fuerte drenaje de las Reservas netas del Banco Central, y aceleración la inflación, no está acompañada por ningún plan de estabilización macroeconómico que establezca un horizonte de confianza para la plaza local.

La estabilidad de los dólares libres es producto de la constante intervención en el mercado de bonos y el fuerte cepo de la economía que ya está comenzado a repercutir en la actividad. Especialistas aseguran que con todo este escenario, en algún momento el mismo mercado comenzará a cuestionar qué tan sostenible son los valores de los dólares libres.

Para los analistas, la tranquilidad "es transitoria", por lo que aseguran que habrá una nueva corrida y que la pueden llegar "activar" muchísimos factores: si avanza (o no) el acuerdo con el Fondo, el dato de inflación de junio, la proximidad de las PASO, bien algunas declaraciones incendiarias de candidatos.

Massa jugará todas sus cartas para calmar el dólar y bajar la inflación, con el objetivo de llegar a ser el próximo presidente

Un escenario de fragilidad absoluta

Para el economista Salvador Di Stefano, el dólar de equilibrio un año atrás era de $ 254,8 y hoy se ubicaría en $ 785,9, hace un año los dólares alternativos estaban en torno de $ 250, hoy en torno de $ 500, con lo que "parece que tenemos un poquito de atraso".

El especialista indicó que el dólar mayorista en los últimos 12 meses subió el 105,0, por lo que, si en el mes de junio la inflación se ubica en el 7,0% anual, en últimos 12 meses se ubicaría en el 117,8% anual.

"El dólar Contado Con Liquidación (CCL) terminó junio en $ 512,40 en los últimos 12 meses subió el 102,4%. De estos datos se desprende que la inflación está creciendo por encima de la evolución del dólar en todas sus variantes", alertó.

Di Stefano también señaló que la brecha entre los pasivos monetarios y las reservas es muy elevada, y el dólar mayorista en $ 256,7 y los dólares alternativos en torno de $ 500 lucen a un precio de fantasía, podrían estar al doble a fin de año. La inflación anualizada, en torno del 117,8% anual, podría duplicarse si no se opera con mayor responsabilidad en los problemas del Estado.

Para el analista económico Sergio Rodríguez, a priori, el precio de los dólares bursátiles aún luce caro con respecto a medias históricas al ajustarse por Tipo de Cambio Real Monetario, ya que a nivel macro, el dólar "a 500" se asemeja más un valor de crisis, sin llegar a estar tan atrasado como en otros momentos de nuestra historia.

Al igual que Di Stefano, el especialista estima que los motivos de demanda de los dólares libres van a responder tanto a cuestiones vinculadas a la propia cobertura "para evitar coletazos que pueden derivarse de cara a las elecciones", como a la debilidad de la economía argentina.

A casi 40 días de las PASO, los inversores locales comienzan a preguntarte si ya es buen momento para dolarizar sus portfolios

"Es imposible que sea solo la política con declaraciones incendiarias lo que lleve a una nueva corrida cambiaria, si no también las inconsistencias económicas de la macroeconomía argentina las que conlleven a un salto del tipo de cambio libre", aseguró.

Por esta razón, postuló que la estabilidad cambiaria es transitoria porque "no hay ninguna solución de fondo a los problemas macroeconómicos que tiene la economía argentina ni tampoco se están reforzando las Reservas del Banco Central o se cortó la emisión monetaria".

Reservas que no paran de ceder

Para el mercado, el problema más inmediato es la falta de ingreso de divisas. Tras el giro que el gobierno nacional le realizará al Fondo a fin de mes para cumplir con el cronograma de vencimientos, las Reservas netas irán transitoriamente a la zona negativa de u$s5.100 millones.

Y si el Fondo no desembolsa los u$s4.000 millones antes del 9 de julio, una vez que se paguen los intereses de los Bonares y Globales, los dólares netos de la autoridad monetaria se ubicaran por debajo de los -u$s6.100 millones.

No obstante, para los analistas el FMI no debería tener una posición "muy dura" en las negociaciones, para evitar interferir el proceso electoral. En este contexto, el Gobierno no quiso dejar dudas al respecto: confirmó que a fin de mes se pagarán los u$s2.700 millones.

En medio de las negociaciones, el FMI declaró que ambas partes continuarán trabajando en conjunto para llegar a un acuerdo sobre la revisión del programa.

¿Los precios de los dólares libres son de crisis?

El dólar blue se ubicó en $495 para la venta y a $490 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) se negoció a $513,49; mientras que el MEP se ofrece a $484,21.

Cuál es el precio del dólar oficial

El dólar minorista cerró a $275,80, con una suba de $1,42 respecto del viernes, último día hábil.

En el mercado mayorista, la moneda estadounidense finalizó con un aumento de $1,50 respecto al cierre previo, en $262,50.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $358,54 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, a $455,07.

El dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $482,65, mientras que para compras superiores a 300 dólares -y que posee un impuesto adicional de 25%-, se ubicó en $551,60.

La brecha cambiaria

