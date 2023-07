Rumbo a las PASO: acuerdo demorado con el FMI, un trade electoral con final incierto y el mal humor de Wall Street

La demora del nuevo acuerdo con el Fondo puede generar generará un grave problema porque el BCRA no cuenta con reservas para pagar los vencimientos

Por el momento, desde el Gobierno no explican la o las razones por las cuales en los últimos días el cierre del nuevo acuerdo para recalibrar las metas con el staff del FMI se ha demorado. Por lo tanto el organismo no liberó el adelanto de unos 10.800 millones de dólares para pagar los vencimientos desde junio hasta fin de año. Esta situación generará un grave problema porque el BCRA no cuenta con las reservas líquidas netas (RIN) suficientes para pagar esos vencimientos.

En este punto hay que destacar que el viernes pasado las reservas internacionales brutas siguieron cayendo y totalizaron los 27.400 millones de dólares. En lo que va del año cayeron unos 17.000 millones de dólares. En tanto que las reservas internacionales netas(RIN) serían negativas en unos 5.600 millones de dólares.

Desde iProfesional se viene adelantando desde hace más de dos semanas que las autoridades del FMI solicitan: una devaluación del peso frente al dólar en el mercado oficial por lo menos de un 30 % independientemente de la unificación del mercado cambiario, una reducción del déficit fiscal primario, un nuevo freno a la emisión monetaria del BCRA para financiar ese déficit y un mayor compromiso para la acumulación de reservas internas netas (RIN) del BCRA.

Todos estos pedidos se derivan de la certeza de que el gobierno argentino no cumplió con ninguna de las metas cuantitativas comprometidas en el acuerdo con el FMI del último trimestre del año pasado y también del primer semestre de este año.

Acuerdo Argentina-FMI: ¿posiciones alejadas?

Al respecto el último informe de la consultora Portfolio Personal Investment destaca que:"la dilatación de la negociación entre Argentina y el FMI indica que las posiciones estarían más que alejadas". Lo concreto es que los funcionarios del equipo económico no viajaron a Washington la semana pasada y en la agenda del organismo no hay fecha anunciada aún para que el staff trate el caso argentino.

El informe explica que en este contexto existen varias alternativas a las que engloba en una especie de abanico y alerta que la discusión podría trabarse hasta después de las PASO del 13 de agosto. Esto adquiere algún tipo de sentido desde la perspectiva del FMI que esperaría para escuchar luego de las primarias a los candidatos que mayores chances tiene de gobernar la Argentina desde el 10 de diciembre próximo.

La demora del nuevo acuerdo con el FMI puede generar generará un grave problema porque el BCRA no cuenta con reservas para pagar los vencimientos

Por lo que pudo saber iProfesional los economistas de Luciano Laspina por el lado de los equipos técnicos de Patricia Bullrich, Hernan Lacunza que conduce los de Horacio Rodríguez Larreta en Juntos por el Cambio ya están en contacto con funcionarios del FMI y del Tesoro de los Estados Unidos

El informe de Portfolio Personal Investment señala las siguientes alternativas:

Que Argentina realice el 31/07 el pago de 2.700 millones de dólares con yuanes y no reciba el desembolso de junio/julio. Que se realice el pago de julio al mismo tiempo que recibe el desembolso de junio/julio, obteniendo un neto de 1.370 millones de dólares. Que se realice el pago de julio al mismo tiempo que recibe los desembolsos de junio/julio y septiembre, obteniendo un neto de unos 4.700 millones de dólares. Que se realice el pago de julio al mismo tiempo que recibe los desembolsos de junio/julio, septiembre y diciembre, obteniendo un neto de 8.000 millones de dólares.

Pero entre los escenarios más probables cita el 1 y el 2 y los más improbables el 3 y el 4.

¿Sirve modificar la temporalidad de los desembolsos?

En ese aspecto hay que destacar que modificar la temporalidad de los desembolsos, no cambia el flujo neto con el FMI.

En el eventual caso que el organismo no apruebe los desembolsos debido al incumplimiento de metas el gobierno podría seguir haciendo frente a los pagos de capital de unos 4.600 millones e intereses 800 millones de dólares correspondientes al Stand By firmado en 2018 con yuanes.

Pero el stock de las RIN sigue quebrando mínimos y el viernes llegó a un estimado de 5.600 millones de dólares de reservas negativas.

Más allá de lo que ocurra con el FMI , de no mediar el dólar agro, el flujo seguirá siendo muy negativo. En las 22 ruedas transcurridas desde el fin del Programa de Incremento Exportador, el BCRA vendió 1.228 millones de dólares, el equivalente a un ritmo diario de ventas de 56 millones de dólares.

Desde el Gobierno no explican las razones por las cuales el cierre del nuevo acuerdo para recalibrar las metas con el staff del FMI se demoró

Un trade electoral con final incierto y el escenario internacional

En relación al llamado "trade electoral" que se observa desde inicios de este año y más fuerte desde mayo pasado los operadores del mercado financiero local y de Wall Street muestran dudas con respecto al futuro. La frágil posición de las reservas internacionales netas, la demora de en los desembolsos del FMI y el futuro de la inflación y la gran duda de su será este o el próximo gobierno el que realizará la devaluación del peso que pide el FMI o si aplicará alguna devaluación encubierta como la aplicación de una especie de impuesto PAÍS del 30 % a las importaciones de bienes y servicios son los interrogantes clave.

Con respecto al escenario internacional, el humor en Wall Street se tornó pesimista desde el jueves pasado al conocerse el dato de creación de empleo del Instituto de Investigación ADP, que mostró que las empresas crearon la mayor cantidad de empleos en más de un año, más que duplicando el estimado.

Este es un excelente dato en términos de fortaleza de la economía norteamericana, pero también señala que probablemente la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) no dude a la hora de elevar las tasas de interés en su próxima reunión.

Con su enfoque en la batalla contra la inflación, parece un paso evidente ante una fortaleza que no cede. De hecho, tomando las palabras de su presidente Jerome Powell, es necesario que el mercado laboral afloje para llevar la inflación nuevamente al rango de 2%.

Qué sucede con los activos financieros locales

En relación a la evolución de activos financieros locales el último informe de la consultora Consultatio Plus destaca que la primera semana de julio marcó una pausa para el rally de precios de bonos y acciones, que habían completado un mes de junio extraordinario.

"El contexto internacional no ayudó. Los datos de empleo conocidos la semana pasada en EE.UU. reforzaron la idea de las minutas de la FED respecto que el ciclo de endurecimiento monetario todavía no terminó. La probabilidad de una suba de 25 puntos básicos en la próxima reunión de este mes trepó al 92% y disparó un ajuste de la deuda de alto rendimiento y de mercados emergentes que contagió a los activos locales" dice el informe.

Los operadores del mercado financiero local y de Wall Street muestran dudas con respecto al futuro del llamado trade electoral

Pero el mismo agrega que los determinantes locales fueron más relevantes: la falta de progreso en la negociación con el FMI y la reunión de Sergio Massa con su par egipcio (segundo deudor del FMI) provocaron temores respecto de un eventual default con el organismo.

"El pulso de mercado hasta las elecciones está plagado de incertidumbre y, por ello, la única certeza que teníamos es que no iba a ser en línea recta. Esta semana tuvimos una (nueva) confirmación: tras un mes de junio con retornos de hasta 30% en dólares en bonos y más de 15% en USD en acciones, en la primera semana de julio los principales activos locales dieron un giro en U respecto de la tendencia alcista que venían registrando, en simultáneo a sus pares internacionales" detalla el informe.

Perspectivas

El mismo agrega que la perspectiva de un mercado laboral más robusto implica un incremento en la probabilidad de mayores subas de tasa por parte de la FED, afectando al universo emergente.

Los bonos soberanos en dólares registraron caídas que alcanzaron el 8.2% en el caso de los de ley local, en tanto que las acciones se hundieron hasta 5.4% en dólares. En un andarivel distinto, el tipo de cambio libre se mostró relativamente estable con una depreciación de 1.1% en términos nominales que se traduce en una de 0.6% en la última semana. Entre los determinantes de la caída hay que destacar que el contexto internacional no ayudó.

El dato (preliminar al oficial) de creación de empleo privado en Estados Unidos, que superó todas las expectativas con 497 mil nuevos puestos, reforzando que la economía sigue en buen estado como para tolerar una o dos subas más de tasas de interés. Las minutas de la FED conocidas esta semana obtuvieron de esa manera su confirmación.

El informe de la consultora financiera plantea dos escenarios alternativos. En el primer escenario plantea que el actual escenario macro aguanta hasta el recambio gubernamental: el gobierno logra evitar el salto cambiario, la deuda en pesos no está bajo estrés y los ajustes los realiza el gobierno entrante. En ese escenario, la inflación cierra noviembre en 126% interanual, el tipo de cambio en 344 pesos -el salto del dólar oficial se da en enero de 2024-y la brecha se mantiene en el orden del 80%.

En el segundo escenario, la macro no aguanta y la premisa es que el resultado de las PASO deriva en una devaluación desordenada en agosto (con rápido pasaje a precios) y la nominalidad se acelera. La deuda en pesos entra en dudas y termina el año cotizando en niveles de paridad de 70%, afectando fundamentalmente a los vencimientos a partir de 2024. En ese escenario el tipo de cambio a fin de noviembre es de 484 pesos, con una brecha apenas menor, y con una inflación interanual de 202%.