¿Es posible invertir en plazos fijos y obtener un rendimiento de hasta un 100%?

Los plazos fijos están experimentando una creciente popularidad en Argentina, ya que ofrecen rendimientos nominales significativos, lo que ha llevado a un mayor número de personas a optar por esta opción de inversión.

Sin embargo, surgen dudas sobre qué sucede al invertir cantidades importantes, como un millón de pesos, en este tipo de activo financiero.

En este artículo, analizaremos las posibles ganancias y consideraciones asociadas a depositar un millón de pesos en un plazo fijo.

¿Qué ocurre al depositar un millón de pesos en un plazo fijo?

Si decidís invertir un millón de pesos en un plazo fijo por un período de 30 días, obtendrás intereses por un monto aproximado de $80,800. Al sumar esta cantidad al capital inicial, el resultado será de $1,080,800. Sin embargo, es importante considerar el impacto de la inflación en este rendimiento.

Supongamos que la inflación es del 7%. En este caso, la ganancia "real" sería del 1.08%, equivalente a $10,800. El resto del dinero sería necesario para mantener el poder adquisitivo original del millón de pesos. Por lo tanto, es crucial tener en cuenta el efecto de la inflación al calcular las ganancias reales de un plazo fijo.

Por otro lado, si decidís reinvertir el dinero cada 30 días, manteniendo la misma tasa de interés, la tasa efectiva anual alcanzada sería aproximadamente del 151%. Esto se traduce en un rendimiento mensual promedio cercano al 12.58%. Al finalizar el período, obtendrías un total de $2,510,000, de los cuales $1,000,000 correspondería al capital inicial y $1,510,000 a los intereses acumulados.

¿Cuál es el monto máximo que se puede invertir en un plazo fijo?

Actualmente, en Argentina, no existe un límite máximo para la creación de plazos fijos, siempre y cuando se pueda justificar el origen de los fondos. En teoría, es posible constituir un plazo fijo por la cantidad deseada. Sin embargo, según la última actualización de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el monto máximo sin necesidad de justificación es de $200,000, aunque el proceso no es completamente claro.

Si el banco detecta movimientos por encima de $200.000 en un mes calendario, puede solicitarte que justifiques el origen de los fondos

Si optás por colocar un plazo fijo de $200,000 durante 30 días, generarás intereses por un monto aproximado de $14,958. Al finalizar el mes, se acreditarán $214,958, superando el límite establecido por la AFIP.

En este caso, el monto máximo efectivo sería de $185,042, ya que al cabo de los 30 días obtendrías $200,000, de los cuales $185,042 correspondería al capital original y $14,958 a los intereses generados.

La falta de claridad por parte del fisco tiene como objetivo evitar la especulación con fondos no justificados y prevenir maniobras evasivas por parte de los contribuyentes.

¿Cuánto dinero se puede invertir en un plazo fijo sin declarar en Argentina?

En la actualidad, en Argentina, el límite para depositar dinero sin declarar es relativamente bajo, específicamente $200,000 al mes. Sin embargo, existen casos en los que las personas realizan depósitos por encima de esta cifra sin que se les solicite justificación. Es importante destacar que, a partir de dicho monto, existe el riesgo de tener que declarar el origen de los fondos.

Además, estos $200,000 corresponden a todas las operaciones realizadas por persona en el mes calendario, incluyendo depósitos, transferencias recibidas, entre otros. También se consideran los saldos en cuentas de plazo fijo, cuentas corrientes y otras formas de inversión.

Si depositas $200,000 mensuales en un plazo fijo, es muy probable que el banco solicite la justificación de los fondos. Este límite reemplaza la antigua cifra de $90,000, que resultaba obsoleta, ya que apenas alcanzaba el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

En caso de que el banco considere necesario solicitar una justificación de los fondos, lo hará a través de un correo electrónico, requiriendo documentación respaldatoria que justifique las transacciones. Los documentos más comunes suelen ser facturas de los últimos 6 meses, recibos de sueldo, recibos de haberes jubilatorios, certificados de ingresos emitidos por contadores públicos, entre otros.

El límite de movimientos bancarios mensuales sin justificar es de $200.000

Si no puedes justificar total o parcialmente el dinero, es probable que el banco genere un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) y lo notifique a la Unidad de Información Financiera (UIF). Las acciones de este organismo varían según la gravedad del asunto. No es lo mismo no poder justificar 2 millones de pesos para una empresa que factura millones mensuales, que para una persona física sin ningún tipo de ingreso declarado.

¿Cuánto se gana al invertir $100,000 en un plazo fijo?

Si decidís realizar un plazo fijo de $100,000 a 30 días, obtendrás intereses por un monto aproximado de $8,080. Al sumar esta cantidad al capital inicial, el total será de $108,080. Sin embargo, para obtener la ganancia real, debes descontar la inflación y/o devaluación del período.

Supongamos que la inflación es del 6%. En este caso, la ganancia real sería del 2.08%, equivalente a $2,080. El resto del dinero serviría para mantener el poder adquisitivo del capital original.

En cuanto a la devaluación, esta dependerá del tipo de cambio. Si tomamos como referencia el tipo de cambio MEP, supongamos que cotiza a $500. Con $100,000 podrías adquirir $200 (dólar MEP a $500). Si al mes siguiente, el dólar cotiza a $525, lo que implica un aumento del 5%, la ganancia real sería del 3.08%. De los $108,080, se utilizarían $105,000 para mantener el poder de compra de $200 en dólares, y los $3,080 serían la eventual ganancia.

También puedes medir el interés en dólares dividiendo el dinero obtenido en el plazo fijo por el valor actual del dólar y comparándolo con el poder de compra original. Si con $100,000 podías comprar $200 (dólar MEP a $500) y con los $108,080 puedes adquirir $205.86 (dólar MEP a $525), la ganancia sería del 5.86% en dólares.

Por tal motivo, se puede concluir que invertir un millón de pesos en un plazo fijo, se pueden obtener intereses significativos, pero es crucial considerar el impacto de la inflación y la devaluación en las ganancias reales. Además, en Argentina existen límites y requisitos para depositar cantidades significativas sin justificación.

Te puede interesar ¿Qué pasa si pongo un millón de pesos en plazo fijo?

Antes de tomar cualquier decisión de inversión, es recomendable evaluar cuidadosamente las tasas ofrecidas, la inflación y las regulaciones vigentes. Consultar a un asesor financiero puede brindar una mayor orientación sobre las opciones de inversión más adecuadas a cada situación personal.