¿El dólar blue está caro o barato?: el contundente veredicto de un experto

En medio de la falta de definiciones económicas en el marco del proceso electoral, y la tensión observada con el precio del dólar libre en los últimos días, la incertidumbre comienza a ganar terreno en plena época de cambio político.

"Se necesita un cambio profundo, el Gobierno sólo apunta a poner apósitos", sentencia Andrés Borenstein, economista y director asociado de la consultora Econviews, que le brindó a iProfesional una entrevista para analizar qué puede pasar en los próximos meses.

Al respecto, considera que el precio del dólar oficial está "atrasado", aunque considera que el valor de los billetes libres se encuentra "alto en términos históricos", pero que influye la incertidumbre política y económica.

-En la previa a las PASO, ¿cómo graficaría la situación actual de la economía?

-La situación económica es sumamente endeble. Las reservas son negativas en más de u$s7.000 millones, con un tipo de cambio que está totalmente forzado. Además, la economía está estancada, la inflación se ubica arriba de 115% anual y lo más triste es que tenemos más de 40% de la población debajo de la línea de pobreza. Todo esto con un Estado que triplicó su volumen en casi 20 años, con record de gasto en programas sociales.

-¿A qué lleva este diagnóstico?

-Se necesita un cambio profundo. El Gobierno no está en condiciones de hacerlo, debido a que sólo apunta a poner apósitos para llegar a las elecciones sin que se descalabre todo.

El precio del dólar oficial está "atrasado", dice Borenstein, pero el blue está alto en términos históricos, más allá que la incertidumbre pesa.

-¿Cómo queda el precio del dólar en medio de estos desequilibrios que mencionaba?

-No me gusta pronosticar el dólar en cuestión de semanas. No es serio hacerlo. Lo que sí sé es que el tipo de cambio está atrasado y el valor del blue es alto en términos históricos, pero quizás no tan alto dada la incertidumbre que hay en la economía argentina.

Es decir, el billete informal estuvo a un precio mucho más alto en octubre de 2020, y un poco más alto en julio de 2022 por citar algunos otros momentos de tensión económica y política.

-En base a este enfoque, ¿la brecha cambiaria entre el oficial y el dólar libre puede seguir siendo del 100%?

-La brecha cambiaria por ahora no va a bajar. Es decir, cuando haya un panorama electoral más claro, y si ganan los candidatos de la oposición, es posible que a partir de octubre pueda bajar esta diferencia entre los distintos tipos de cambio, con el mercado apostando a la unificación que llegará en algún momento de 2024.

-Las reservas se encuentran en un nivel preocupante y el contexto no favorece el ingreso de dólares al Banco Central. ¿Cómo puede sumar divisas el Gobierno, más allá de China, para cumplir con los pagos de importaciones y con otros compromisos?

-No veo ningún otro país que le vaya a prestar plata a la Argentina. Lo que pueden hacer es meter otro "dólar soja", frenar más las importaciones y más "escaramuzas" de ese estilo.

-La inflación fue más baja en junio, al marcar 6% mensual, ¿qué expectativas tiene para julio y los siguientes meses en este escenario electoral?

-Bueno, el 5,95% de junio es una buena noticia para el Gobierno porque dio menos de lo que esperaba el mercado. Pero ese dato, probablemente, haya sido el más bajo de lo que resta del año. Es que junio se benefició (fue el reflejo) de 2 meses de precio de blue tranquilo, una economía más fría y una estacionalidad muy favorable, al punto que en el Gran Buenos Aires los precios subieron 0,4%.

-Como conclusión, ¿qué tipo de escenario y cambios espera para los próximos meses con tantos factores por resolver desde lo económico?

-Lo más probable es que no haya muchos cambios. El "plan llegar" puede cumplirse para el Gobierno a los "ponchazos", pero llega en el escenario base, es decir, el más factible a mi criterio.

Lógicamente, hay otros escenarios posibles, como por ejemplo que el Gobierno no consiga armar algo con el Fondo Monetario Internacional y eso genere atrasos de los pagos. En ese caso, el mercado va a reaccionar negativamente. Aunque quizás no tanto, porque si bien es una mala noticia de corto plazo, aumenta la chance de que gane la oposición, que es quien tiene una agenda de reformas que va en la dirección correcta.