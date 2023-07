Deuda en pesos: primer test tras medidas cambiarias y salto del dólar blue, ¿qué se juega Massa?

El ministro de Economía Sergio Massa afrontará este jueves 27 de julio la última licitación de deuda del Tesoro de este mes en la que buscará cosechar fondos para cubrir vencimientos por unos $639.000 millones.

Es la primera prueba en el mercado local tras el anuncio de las medidas cambiarias puestas en marcha esta semana, y en un escenario donde el dólar blue se recalentó y registró el lunes un nuevo récord de $552.

Pese a la escalada del dólar blue, los analistas estiman que el Tesoro no tendrá dificultades en renovar los vencimientos de esta semana, y creen que obtendrá buen nivel de financiamiento ya que prevén participación del sector público dado que el Banco Central estuvo estuvo comprando títulos de deuda en pesos en el mercado secundario.

De todos modos, los especialistas vislumbran que el Tesoro deberá convalidar tasas más altas para captar financiamiento ya que casi la totalidad de los vencimientos están en manos privadas

El Tesoro consiguió en la primera licitación de este mes financiamiento neto por $129.600 millones, con lo cual alcanzó en el año un colchón adicional de unos $2 billones. No obstante, los analistas plantean que con reservas netas negativas superiores u$s8.200 millones y la mayor dolarización típica en la previa de elecciones, conseguir renovar los vencimientos con los privados en cada licitación es clave para evitar una mayor presión en los dólares paralelos.

Deuda en pesos: ¿cuál es el menú de la licitación?

Luego del canje de deuda efectuado a principio de junio, en el mercado estiman que el 99% del vencimiento está en manos del sector privado, y de eso cerca del 55% en poder de Fondos Comunes de Inversión y bancos.

El menú ofrece títulos a tasa fija, e indexados a inflación o a tipo de cambio oficial menú de 7 instrumentos de deuda. Excepto por la Letra de Liquidez del Tesoro a descuento (LELITE) exclusiva para los Fondos Comunes de Inversión (FCI), el resto de las opciones están indexadas a la inflación o al tipo de cambio oficial. Para afrontar esta operación en medio del recalentamiento del dólar blue, la secretaría de Finanzas elaboró un. Excepto por la Letra de Liquidez del Tesoro a descuento (LELITE) exclusiva para los Fondos Comunes de Inversión (FCI), el resto de las opciones están indexadas a la inflación o al tipo de cambio oficial.

En el menú hay una LELITE que vence el 23 de agosto de este año, que tendrá una tasa de adhesión del 88,75% (137,2% TEA)

Además se ofrece una Letras del Tesoro ajustada por CER (es decir que indexa por inflación) con vencimientos el 23 de noviembre de este año (X23N3), y una Letra del Tesoro a descuento (LEDE) que vence el 31 de octubre próximo (S31O3)

También contempla dos bonos del Tesoro dólar linked, es decir que ajusta por el tipo de cambio oficial, que expiran el 30 de abril de 2024 (TV24), y el 30 de septiembre de 2024 (T2V4).

A su vez hay dos bonos del Tesoro ajustados por CER (Boncer) que dan cobertura inflacionaria y caducan el 26 de julio de 2024 (T2X4) y el 14 de febrero de 2025 (T2X5).

Con este menú, Economía pretende inicialmente cosechar $140.000 millones en los instrumentos en moneda local y el equivalente a u$s200 millones a través de los títulos que ajustan por tipo de cambio. La recepción de las ofertas comenzará a las 10.00 horas de este jueves y finalizará a las 15.00 horas.

Economía debe cubrir vencimientos por $639.000 millones

Deuda en pesos: la lectura de los analistas

Pese a que las nuevas medidas cambiarias que implementaron el impuesto PAIS para un conjunto de bienes y servicios afectó enormemente los contratos de cobertura (dólar link y rofex), Pedro Siaba Serrate, jefe estratega de PPI, evaluó que "los bonos dólar linked de 2024/2025 siguen siendo una buena alternativa para posicionarse ante la eventual compresión de brecha y deberían ser los menos afectados por estas medidas cambiarias".

"El impuesto es un golpe a las estrategias Dolar Linked. Ni siquiera es solo el impacto del 7,5% actual si no la posibilidad de que sigan aumentando la magnitud del impuesto y el efecto se repita. Sin embargo, a los importadores no les queda otra que elegir alguna cobertura. De acuerdo con esto, podrían resultar interesantes los títulos TV24 y T2V4", fundamentó.

El experto destacó que "en el muy corto plazo, nunca sugerimos estar 100% dólar linked porque pensábamos que no iban a devaluar; implícitamente, lo están haciendo, pero dada la forma en que lo hacen las estrategias dólar linked cortas no lo perciben", por lo que aseguró que "estar diversificado en títulos en tasa en pesos de corto plazo (fijos o CER) es una acción relevante".

A su vez, el analista financiero Christian Buteler señaló que "el bono dólar linked quedó claro que con esta gestión no funciona, porque el salto cambiario no va por el dólar oficial, sino por el lado impositivo, pero nos vamos acercando al próximo gobierno y si libera al dólar, o desdobla, uno entiende que no haría lo mismo que hizo este gobierno, con lo cual desde ese punto de vista sirve para cubrirte los instrumentos que venzan después del 10 de diciembre".

Asimismo, desde Facimex Valores indicaron que "para inversores buscando cobertura vemos atractivo en TV24".

Por su parte, Sebastian Suh, portfolio manager de Adcap Asset Management estimó que "podría haber una mayor demanda por los instrumentos de corta duración ante la incertidumbre del mercado". Y argumentó que "vimos que recientemente hubo un gran ingreso de flujos a los fondos comunes de inversión comúnmente conocidos como T+1, los cuales invierten en posiciones cortas, líquidas y que devengan tasas altas".

Prevén que títulos CER tendrán la mayor demanda ante expectativas de más inflación por impacto de las nuevas medidas

"En cambio, esperamos que haya menos apetito por instrumentos dólar linked, en línea con la menor presión para devaluar el tipo de cambio oficial en el corto plazo", vaticinó.

Deuda en pesos: ¿cuáles son las expectativas?

Suth consideró que "las nuevas medidas cambiarias no deberían terminar siendo un factor de dificultad para esta licitación" ya que afirmó que "el cepo cada vez más restrictivo continúa siendo una red que contiene la gran masa de pesos circulantes". Por lo tanto, vaticinó que "el Gobierno debería poder obtener un buen nivel de financiamiento neto a pesar de la reciente suba de los tipos de cambios paralelos".

Asimismo, Siaba Serrate vislumbra que "el Tesoro podría volver a convalidar tasas más elevadas a las expuestas en el mercado secundario, y podría focalizarse especialmente en los dólar linked por el golpe que significó el impuesto a las importaciones en estas coberturas".

"El exceso de pesos sigue estando en juego por lo que el mercado sigue demandando este resguardo, pero con un ajuste en la tasa que convalide el efecto de esta medida. Por otro lado, la totalidad de los vencimientos corresponden a tenencias de privados, por lo que el Tesoro necesitaría ofrecer un rendimiento atractivo a lo largo de todo el menú para que estos tenedores renueven sus vencimientos", esgrimió.

En ese marco, Siaba Serrate prevé que "van a poder refinanciar todos los vencimientos porque es posible que el sector público colabore dado que se percibió durante el mes más recompra de bonos del Tesoro por parte del BCRA en el mercado secundario".

En ese sentido, Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas, estimó que "los títulos dólar linked van a ser menos aceptables que el resto, por las alteraciones en el mercado de cambios, pero también es cierto que no hay tantas alternativas de cobertura". En cambio, el especialista dijo que "las tasas no están moviendo, asi que noc creo que tengan que convalidar tasas más altas".

Analistas esperan un buen resultado de la licitación pese al nuevo salto que dio el dólar blue esta semana

El analista financiero Gustavo Ber coincidió en que "la licitación volvería a dejar un satisfactorio nivel de roll-over, ya que repite el menú de la última que capturó una muy buena demanda.

Según su visión, "el reacomodamiento del dólar no debería opacar la operación ya que la misma se concentra en inversores institucionales posicionados en pesos que deben buscar las mejores alternativas en dicho segmento, y de ser necesario para mejorar la captación se podría validar una mayor tasa ante la expectativa de mayor inflación tras las últimas medidas económicas".

"En el actual contexto, el mayor interés se concentrará en los instrumentos CER y en la Lede corta de octubre", pronosticó.

Por su parte, el economista Federico Glustein espera también un resultado positivo en la licitación ya que prevé que "el Tesoro se va a financiar mayoritariamente con organismos públicos, es decir, será deuda sostenida por organismos públicos que repercutirá en inflación, sumado a aquellos sectores que se inclinan por un repago seguro de este tipo de instrumentos".

A su criterio, "es una prueba difícil como todas las licitaciones porque el panorama continúa en forma negativa, pero la renovación está garantizada dados los instrumentos ofrecidos, atados al CER y al dólar, lo que muestra una cobertura de riesgo".

"Probablemente tenga demanda el tramo CER dado que es netamente positivo pero los dolarizados pueden ser demandados si se piensa que en el próximo gobierno habría tipo de cambio unificado", opinó.