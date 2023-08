¿El dólar blue está caro o barato tras la última suba?: el veredicto de un economista

"La postura del Gobierno es intentar más de lo mismo esperando llegar al 10 de diciembre como sea", advierte el economista Eduardo Fracchia, director del área de Economía del IAE Business School, Universidad Austral, en una entrevista que le concedió a iProfesional.

En este escenario de incertidumbre y tensión en la previa a las PASO, considera que el nivel del dólar blue promedio ajustado a los precios de hoy debería ser de $580, por lo que esperar que siga creciendo a "buen ritmo".

En la siguiente conversación, cuenta cuáles son los caminos que tomará el Gobierno para llegar lo mejor posible a diciembre, sin reservas y con ruidos políticos y económicos. Además, menciona las medidas que puede tomar el próximo Presidente apenas asuma.

-El tipo de cambio oficial y libre siguen su carrera ascendente, ¿qué puede ocurrir con el precio del dólar en pleno momento de tensión?

-En cuanto al contado con liquidación, MEP y el dólar blue, seguirán creciendo en el tiempo electoral, que siempre es de atesoramiento de dólares. A mi entender, el nivel del blue promedio a precios de hoy es de $580, por lo que es de esperar que siga creciendo a buen ritmo, dependiendo de si el Banco Central puede contenerlo usando reservas o bonos.

-A pocos días de las PASO, ¿cómo enmarcaría la situación económica?

-La economía está en un pico de fragilidad que se manifiesta en el nivel de reservas netas, en la brecha, en la inflación y en la recesión. A fines de julio, el Gobierno lanzó medidas coyunturales que no son conducentes y en su momento no se aplicó un plan de estabilización. El último esquema de estos días será inflacionario y no está claro que obtengan más recursos fiscales al nivel de lo que se pretende. Entonces, el crédito con China da un sostén provisorio y permite disponer de esos yuanes. Y también se debe mencionar que no cumplimos las metas con el Fondo Monetario Internacional, y esto genera más incertidumbre. Parecería que la postura es intentar más de lo mismo esperando llegar al 10 de diciembre como sea.

Respecto al dólar oficial, considero que seguirá al ritmo de la devaluación en el esquema de crawling peg (devaluación controlada) habitual. En resumen, los días de elección pueden ser un aliciente para los movimientos bruscos del dólar, en especial el blue. Recordemos las PASO de 2019, que anticiparon el triunfo de Alberto Fernández y donde escaló el precio del billete.

-¿Cómo puede impactar todo esto en la brecha que existe en el tipo de cambio oficial y el dólar libre?

-La brecha está últimamente estable, pero puede volver de 100% a niveles de 130% por la dinámica natural de compra de dólares. Más allá de eso, la brecha es muy nociva para el sistema económico y es deseable la eliminación gradual del cepo para terminar con ella.

-El nivel "negativo" de reservas en el Banco Central es tema de conversación, ¿cuánto incide esta situación en la economía?

-Dados los compromisos que tiene el país de pagos hasta fines de año, la situación de reservas se volverá crítica y peor a la actual. Ante la sequía, lo ideal hubiese sido que el FMI gire plata fresca para suplir el "cisne negro" que le presentó a la Argentina, pero no va a ocurrir. Por otro lado, con los yuanes tenemos cierto alivio, al igual que con eventuales préstamos de organismos multilaterales. Además, se seguirán pisando las importaciones para no perder tantos dólares. En definitiva, veo un panorama difícil de gran incertidumbre por delante.

-Con la escalada del dólar libre, la inflación es otra de las variables que genera atención, ¿cómo puede ubicarse?

-Pareciera que el piso está en la zona de 8%, es que el último paquete de medidas de restricciones a las importaciones e impuestos supone mayor inflación, y la suba de los valores de los dólares en un nivel superior al previsto también impactará en los precios de la economía. Esto puede generar que escale más la inflación en estos meses, por lo que la veo entre 150% y 180% a nivel anual, sin un episodio de hiperinflación.

-¿Cuáles son sus proyecciones económicas para los últimos meses de este año de definición electoral?

-Los próximos meses son de llegar a la entrega del nuevo gobierno sin disrupciones severas. Es decir, tratar de esquivar la escalada inflacionaria a dos dígitos mensuales, corridas cambiarias pronunciadas, eventos sociales delicados y problemas institucionales críticos. Entonces, si el Gobierno se mantiene en la nominalidad del 8% con tarifas, tasa de interés, dólar y salarios cerca de ese nivel, la economía se irá deteriorando aún más sin llegar a una crisis terminal, estilo a las que hubo en 2001 o 1989.

-¿Qué medidas se imagina que tomará el nuevo gobierno?

-Si gana Juntos por el Cambio, que es lo más probable de acuerdo a las encuestas, es de esperar un plan de estabilización a principios del 2024 con corrección de precios relativos, devaluación del dólar oficial a un nivel de 40% y ajuste fiscal importante. La inflación será aún más alta, pero después los precios iniciarán un proceso de desinflación.