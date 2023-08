Alerta por el precio del dólar: nuevas proyecciones al alza de más de 40 economistas a días de las PASO

A pocos días para el primer test electoral que definirá la tendencia para saber quién puede ser el próximo Presidente de la Nación, y en un entorno cambiario en el que el dólar blue llegó a tocar los $600, se publicó un nuevo informe internacional de más de 40 economistas de bancos y consultoras domésticas y del exterior en el que realizan sus proyecciones respecto a lo que puede pasar con el precio del tipo de cambio, la inflación y el crecimiento del país en los próximos meses.

El informe de agosto de FocusEconomics deja al descubierto que la tendencia de las principales variables de la economía sigue mostrando una preocupante alza.

De hecho, se descuenta que habrá una fuerte devaluación del billete oficial, en un contexto de escasez de divisas en el Banco Central por la fuerte sequía, la suba de los precios al consumidor y la escalada de los valores de los dólares libres, en un marco político incierto por el período electoral.

"Argentina está destinada a ser la economía de peor desempeño de América Latina este año, golpeada por los controles de divisas, inflación galopante, sequía y tasas de interés altísimas", advierten los expertos en el relevamiento.

Al mismo tiempo, completan que los riesgos están sesgados a la baja e incluyen "un colapso de la moneda, incumplimiento de la deuda e incertidumbre política".

Dólar, alza de inflación y menor actividad

En consecuencia, las proyecciones de los analistas siguen manteniendo un panorama en el que habría contracción de la economía.

La escalada del precio del dólar libre de las últimas semanas presiona a un alza mayor al tipo de cambio oficial.

Por lo tanto, los panelistas de FocusEconomics consideran que el PBI caerá un 2,5% en 2023, la misma cifra que estimaban en el relevamiento del mes pasado.

En cuanto a la inflación, las distintas medidas impulsadas por el Gobierno, como los impuestos a importaciones, y la escalada del dólar libre por la tensión electoral, presuponen una inercia más alta de los precios.

"La inflación será, en promedio, notablemente más alta este año que en 2022, impulsada por la caída del peso y el financiamiento monetario del déficit fiscal", indican los economistas.

Por lo tanto, completan que una depreciación del peso "más rápida de lo esperado" y la generosidad fiscal antes de las elecciones de octubre son "riesgos clave".

De esta manera, los economistas esperan que los precios al consumidor aumentarán 116,1% en promedio en 2023, lo que representa un aumento de 0,1 puntos porcentuales con respecto al informe realizado en julio.

Precio del dólar a fin de año, según economistas

Ahora bien, las proyecciones realizadas en agosto para el precio del dólar oficial mayorista para fines de diciembre, siguen mostrando una tendencia alcista.

Es decir, los economistas relevados en el FocusEconomics llegaron a un consenso que el tipo de cambio mayorista tendrá una cotización a fin de año de hasta los $458, lo que representa 6 pesos más frente al valor estimado en julio pasado.

El consenso de los economistas relevados por FocusEconomics espera que el dólar oficial mayorista alcance los $458 a fin de año.

"El peso se debilitará más adelante debido a la emisión sostenida de dinero y la falta de confianza en la moneda", sentencian los analistas.

Por lo tanto, si llegasen a darse estas estimaciones, la devaluación del peso registrada en todo el 2023 sería de 158,5%, y se ubicaría por encima del 116,1% previsto de inflación.

Y si se toma la cotización actual del tipo de cambio mayorista ($284,2), desde ahora hasta fin de diciembre podría aumentar más de 61%.

Lo más alarmante es que en las operaciones en el mercado de futuros y opciones del Matba-Rofex se están convalidando valores más altos para el dólar mayorista para fin de año, en torno a los $552. Esta cifra es 94 pesos más alta que la prevista por los economistas encuestados en el FocusEconomics ($458), y representaría una devaluación en todo 2023 de 211%.

Precio del dólar: economista por economista

En conclusión, las cotizaciones esperadas para el tipo de cambio oficial mayorista a fin de diciembre igual muestran una dispersión que supera el 100% de diferencia, ya que los pronósticos van desde un mínimo de $310 hasta un máximo de $664,

Las proyecciones más elevadas previstas para el precio del dólar interbancario para fin de año, están lideradas por las consultoras Econviews ($664), MAP ($631) y Eco Go, que prevé $628 para la conclusión del 2023.

Los más de 40 economistas de bancos y consultoras nacionales y extranjeras esperan un dólar oficial para diciembre de hasta $668.

"La única certeza que tenemos es que cualquiera sea el candidato presidencial, será el candidato del ajuste porque hoy la economía no está funcionando, no crece hace más de una década y la única manera de salir de esta situación es ajustando precios relativos, la parte fiscal y la parte cambiaria. Por eso, estamos viendo que el próximo gobierno sí deberá hacer una devaluación, para luego ir sacando lentamente el cepo cambiario", detalla a iProfesional Sebastián Menescaldi, economista y director asociado de Eco Go.

Por el lado de Camilo Tiscornia, economista y director de C&T Asesores, que considera que para fin de año el tipo de cambio oficial llegará a $534, acota a este medio que, a partir de lo sucedido en el mercado en los últimos días, el Gobierno empezó a mover de forma más rápida al tipo de cambio oficial.

"Hay que ver qué pasa después de las elecciones, porque eso puede condicionar todo. Da la sensación que quizás presionado por el acuerdo con el Fondo Monetario se deberá devaluar de forma más rápida de lo que se estimaba hasta diciembre, y después el salto siguiente lo realizaría el próximo Gobierno", completa.

Por su parte, Pablo Repetto, jefe de Research en Aurum, con una estimación de $525 a fin de año, afirma: "Creemos que es inevitable un ajuste del tipo de cambio para acercarlo a niveles reales más altos, y por eso un nuevo gobierno se verá en la obligación de ajustar el tipo de cambio con un salto discreto".

Te puede interesar ¿Cuánto dinero puedo tener en el banco sin declarar en Argentina 2023?

Finalmente, Fernando Baer, economista de la consultora Quantum de Daniel Marx, que proyecta $409 a fin de diciembre, dice a iProfesional: "Esperamos un escenario donde el tipo de cambio oficial se mueve en línea con la inflación, que se acelera, pero que no se espiraliza".-