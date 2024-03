VIDEO | No caigas en la trampa: esta app permite detectar dólares falsos desde tu celular

Ya sea que compraste dólares en el mercado paralelo o los recibiste por la venta de un bien o servicio, es importante que chequees si son o no falsos

Al recibir o cambiar dólares es fundamental asegurarse de que los billetes sean auténticos para evitarnos un gran dolor de cabeza. A simple vista, puede ser complicado distinguir entre un dólar real y uno falso, por eso el gobierno de Estados Unidos creó una aplicación para que puedas analizar cada uno de tus billetes.

Esta app aprovecha la cámara, los sensores de movimiento y la pantalla del teléfono. Su aporte consiste en identificar el diseño en cuestión y en mostrar enseguida de manera gráfica e interactiva cuáles son las principales características de seguridad que ese billete debería tener, en caso de ser verdadero. Por ejemplo, las marcas de agua, las impresiones en relieve, los elementos que cambian de color con el movimiento y otros signos de autenticidad.

En situaciones que involucran grandes operaciones en efectivo, como comprar dólares de manera informal o vender bienes en esta moneda, la detección de billetes falsos se convierte en un imperativo.

Para este propósito, el Gobierno de los Estados Unidos ha desarrollado la aplicación "Cash Assist", una herramienta valiosa para quienes necesitan verificar la autenticidad de los billetes que manejan. La misma se encuentra disponible para descargar tanto en celulares con sistema operativo Android como iOS.

¿Cuál es la mejor aplicación para detectar billetes falsos?

En respuesta a la necesidad de identificar billetes falsos, el Gobierno de los Estados Unidos ha puesto a disposición de los usuarios la aplicación "Cash Assist". Esta aplicación reúne una amplia base de datos que abarca las diversas series de la moneda norteamericana a lo largo del tiempo. Su funcionamiento es sencillo: ingresando el número de serie del billete, la aplicación notifica si el billete es genuino o no.

Es relevante tener en cuenta que "Cash Assist" puede descartar billetes falsos en función de la numeración, lo que significa que si el número de serie no coincide con los registros oficiales, el billete es definitivamente una falsificación. No obstante, la aplicación no puede garantizar la autenticidad del billete en su totalidad, ya que podría ser una copia de un billete original con un número falsificado. Por lo tanto, es aconsejable realizar otras pruebas para confirmar la legitimidad del billete. Así lo demuestra la periodista especializada Julieta Tarrés a través de un reel publicado en su cuenta de Instagram.

¿Cómo identificar billetes de dólar falsos?

Un buen dato de la app del gobierno de Estados Unidos es que "una vez descargada, la aplicación funciona, en gran parte, sin conexión a Internet". Si bien las personas familiarizadas con el dólar pueden distinguir los billetes auténticos de los falsos con facilidad, aquellos menos experimentados pueden encontrar útiles los siguientes consejos:

1. Color y textura

Los billetes falsos a menudo presentan colores excesivamente claros, en contraste con los tonos ámbar más característicos de los billetes genuinos. Además, la textura puede delatar una falsificación: los billetes falsos pueden carecer de relieve y tener una capa de "cera". Rascar suavemente el billete puede revelar esta cera, indicando que el billete es falso.

2. Marca de agua

La marca de agua es una característica distintiva de los billetes auténticos. Al sostener un billete a contraluz, la imagen del prócer correspondiente debe ser visible. En los billetes falsos, esta marca suele estar impresa en la superficie, mientras que en los originales solo es visible a contraluz.

3. Calidad de imagen y bordes

La nitidez de la imagen del prócer es esencial. En un billete real, el retrato aparece tridimensional y se destaca del fondo, a diferencia de las falsificaciones que carecen de esta profundidad. También, los bordes en los billetes originales presentan líneas finas y claras, mientras que en las falsificaciones son borrosas.

4. Números de serie e hilo de seguridad

Además de verificar el número de serie con aplicaciones como "Cash Assist", es importante observar que los números estén bien espaciados y sean consistentes en estilo. Muchos billetes también cuentan con hilos de seguridad, como el billete de 100 dólares "azul", que muestra campanas que se convierten en números cuando se mueven.

5. Técnicas específicas por denominación

Diferentes billetes pueden tener medidas específicas de seguridad. Los billetes de 100 dólares "azules" presentan detalles como la transformación de colores en la campana y microimpresiones que deben ser examinadas detalladamente.

Cash Assist, la app que ayuda a detectar dólares falsos

Detectar billetes falsos de dólares es esencial para protegerse contra engaños y pérdidas financieras. La aplicación "Cash Assist" del Gobierno de los Estados Unidos se presenta como una herramienta valiosa para identificar billetes falsos, aunque se recomienda complementar su uso con otros métodos de detección. Con la experiencia y el conocimiento adecuados, cualquiera puede adquirir la destreza para reconocer un billete auténtico, asegurando transacciones seguras y confiables. Recuerda que la detección de billetes falsos no solo es crucial en Argentina, sino en cualquier lugar donde se manejen divisas extranjeras.