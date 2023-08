Dolarización, bimonetarismo y Carry Trade: los candidatos comienzan a mostrar sus cartas de cara a octubre

La que comienza es una semana financiera corta, donde los operadores del mercado local y de Wall Street empezarán a testear el nuevo funcionamiento del carry trade ideado por Sergio Massa para intentar llegar tranquilos a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 19 de noviembre próximo.

Al respecto, hay que señalar que este fin de semana largo, en varias reuniones de empresarios, banqueros, políticos en el Gran Buenos Aires y en Punta del Este, José Ignacio y hasta en Miami, donde varios viajaron para ver nuevamente a Leo Messi campeón de una liga, hubo muchos comentarios acerca del presente y futuro de Argentina luego de las PASO del 13 de agosto.

En una chacra de José Ignacio, en la casa de un ex banquero, se habló mucho de la "Messimania" y de la "Mileimania" que invade a jóvenes de 16 a 25 años y a los más grandes, pasados los 60 y muy cerca de la jubilación en Argentina.

"Lo de Messi no se puede creer que saque campeón al Inter de Miami de David Beckham y los hermanos Mas, pero lo de Milei tampoco, porque el tipo se llevó puestos al kirchnerismo y a Juntos Por el Cambio con su hermana Carina y un reducido número de colaboradoras y colaboradores", comentó uno de los invitados.

¿La votación será entre la dolarización de Milei o el bimonetarismo de Bullrich?

En tanto que otro de los concurrentes, un empresario relacionado con el rubro supermercadista y con negocios en Uruguay y nuestro país, explicaba que "lo que vamos a votar en el balotaje será si queremos la dolarización que propone Milei o el sistema bimonetario o convertibilidad disfrazada que tiene listo Patricia Bullrich para enfrentar al Rey León".

En paralelo, en un country muy concurrido, en un asado del sábado por la noche, uno de los concurrentes cercanos a los equipos técnicos de Bullrich comentaba acerca de la interna.

En el arranque de la semana, los operadores del mercado local y de Wall Street posan sus miradas en lo que sucederá con el dólar

"Está todo bastante mal entre los técnicos que trabajaron con ella desde hace más de dos años, pero no por la interna. La aparición del armenio que no hizo campaña y se refugió en Córdoba en la Fundación Mediterránea para salir a vender su plan económico, que es una convertibilidad disfrazada, nos molestó a muchos. Además, el gana plata con esto y nosotros no vemos un mango", comentó el experto.

La molestia de muchos es que Carlos Melconian, al igual que Luciano Laspina, se reunieron por separado con los funcionarios del FMI y Melconian no participó en la campaña. En caso de que él llegue al Ministerio de Economía, muchos de ellos deberán dejar sus lugares a los técnicos de Melconian.

¿Melconian, uno de los principales voceros de Juntos por el Cambio?

El técnico explicó allí a los concurrentes que se trata de la convertibilidad que Cavallo le vendió a Menem, un poco disfrazada, y defendió a Luciano Laspina, que para él tendría que ser el Ministro de Economía de Bullrich. Pero al parecer, se habría inclinado por Melconian debido a su fuerte llegada a los medios y a los empresarios, algo que Laspina no tiene.

De acuerdo con lo que supo iProfesional, es probable que a partir de esta semana, Melconian se convierta en el vocero económico de Bullrich y salga en varios medios para explicar el bimonetarismo y atacar la dolarización que promueve el candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei. Se trata de un sistema donde conviven el peso y el dólar, con un tipo de cambio fijo que es casi un retorno a la convertibilidad después de más de 20 años en que dejó de funcionar.

En otra reunión cerca de La Barra, cuando el speed con vodka, los daiquiris y el champán de origen francés inundaba a varios, un empresario del rubro textil hacía referencia al actual momento que vive Sergio Massa, quien viajará el miércoles a Washington y buscará que el FMI le adelante el primer desembolso por el equivalente en dólares a unos 7.500 millones de dólares, aunque tal vez le pueda devolver algunos de los yuanes que utilizó para pagar los vencimientos de julio pasado.

La versión más fuerte que corrió allí es que gente de Horacio Rodríguez Larreta ya se habría comunicado con el ministro y candidato presidencial para ofrecerle parte de su aparato. El nexo habría sido un empresario del rubro del real estate que vive en Uruguay y que fue funcionario de CABA en los tiempos en que el expresidente Mauricio Macri gobernaba la ciudad con el PRO. Tal vez de allí se pueda entender el porqué de la convocatoria a un nuevo electorado que hizo Massa este fin de semana. La novedad sería un nuevo jefe o jefa de campaña que reemplazaría al ministro del Interior, Wado de Pedro, quien no se encontraría muy cómodo en los últimos días.

Se comentó también en esa reunión qué habrá que analizar esta semana cómo funcionará el nuevo esquema de "carry trade" que ideó el hombre más fuerte de Massa en el gabinete, el ascendente titular de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), el entrerriano Guillermo Michel, junto al presidente del BCRA, Miguel Ángel Pesce.

Melconian se podría transformar en uno de los principales voceros de Juntos por el Cambio

Podría haber un nuevo "carry trade" antes de las elecciones

El mismo consiste en haber llevado el valor del dólar oficial de 300 a 350 pesos, que quedaría fijo hasta el balotaje del 19 de noviembre, y la subida de las tasas de interés de las Leliq del BCRA del 87 al 119 por ciento anual. Había versiones de que ese tipo de cambio oficial duraría solo hasta el 31 de octubre, pero al parecer, el mismo se mantendrá hasta el 19 de noviembre, aunque nadie arriesgó qué pasaría en un escenario con Milei ganando en primera vuelta.

"Si eso no es un 'carry trade' furibundo, dígame qué otro nombre le podemos poner", explicó el empresario del rubro de las comunicaciones, muy preocupado por lo que ocurriría con la tecnología 5G si Milei ganase las próximas elecciones en primera vuelta del 22 de octubre por sus comentarios sobre China.

Pero en caso de que Milei no fuese el triunfador en primera vuelta, muchos opinaban en esa reunión que podría ser Sergio Massa el ganador de una segunda vuelta. "Por el miedo a la aparición de algo que todavía nunca vimos", dijo el hombre del "carry trade".

En otro lugar, en un modesto asado cerca de Pilar, donde había más vegetales que carne en la parrilla, hubo coincidencias en que las propuestas económicas de Milei y Bullrich coinciden en premisas básicas que hoy, como ministro de Economía y casi presidente Massa, no cumple. Entre estas se destacan reducir el déficit fiscal, eliminar la emisión monetaria sin respaldo, bajar la inflación y eliminar los controles cambiarios, liberar el comercio exterior y alentar el ingreso de capitales.

Este fin de semana, Javier Milei explicó en sus visitas a varios medios y salidas radiales, entre ellos iProfesional, que el proceso de dolarización podría demorar entre 9 y 24 meses.

El plan de Milei

Entre los interrogantes de los operadores del mercado financiero local y de Wall Street, hay dudas sobre cómo se instrumentará el mismo, de qué manera se contabilizarán los encajes bancarios depositados en el BCRA y el préstamo del Banco Internacional de Basilea (BIS) luego de que se liquide el BCRA en caso de que esa alternativa no se modifique.

Entre los aspectos más relevantes, Milei destacó, según iProfesional, que:

Habría que eliminar las Leliq del BCRA, que cuando llegó este gobierno eran unos 1,2 billones de pesos y hoy superan los 19 billones de pesos, que al tipo de cambio oficial son unos 30.000 millones de dólares, y después hay que cambiar por dólares toda la base monetaria, que serían unos 10.000 millones de dólares.

Como el BCRA tiene títulos por unos 120.000 millones de dólares a valor nominal, estos se podrían vender a una paridad del 30 %, por lo tanto habría unos 40.000 millones de dólares para dolarizar y cerrar el BCRA.

Esta semana, los mercados empezarán a testear el nuevo funcionamiento del carry trade ideado por Sergio Massa

En este caso, de acuerdo con el trabajo de los economistas Emilio Ocampo y Nicolás Cachanosky, se crearía una especie de Banco Argentino de Reservas (BAR), que sería una institución que funcionaría en el exterior en una jurisdicción segura como podría ser la ciudad de Nueva York en los Estados Unidos. Se sumaría, además, un fondo de estabilización financiera. De acuerdo con lo que pudo saber iProfesional, se llamaría Fondo de Estabilización Monetaria (FEM).

El mismo se utilizaría para eliminar una parte de los pasivos del BCRA que son las Leliq, que devengan una tasa de interés efectiva de casi el 200 por ciento anual.

El FEM, de acuerdo con lo que publicó iProfesional ayer, funcionaría como una especie de fideicomiso financiero creado para emitir los llamados "commercial papers" garantizados que, en la jerga financiera, se denominan "asset backed commercial papers conduit". La novedad es que el gobierno podría aportar al FEM otros activos que no sean bonos soberanos, como por ejemplo los que están en poder del Fondo de Garantía y Sustentabilidad de la ANSES (FGS), cuyos bonos se podrían canjear bajo ley de Nueva York. También las acciones que tiene ese FGS de empresas privadas como Banco Macro, Banco Galicia, Grupo Clarín, Techint, Telecom, Aluar, etc., que heredó la ANSES cuando se privatizaron las Administradoras de Fondos de Pensión (AFJP).

Se sumarían a ese fondo la participación accionaria en YPF, reteniendo el Estado los derechos a votos, los futuros ingresos por la licitación del espectro 5G y el 20 por ciento de la recaudación de las retenciones que serán recaudadas solo a cuenta del impuesto a las ganancias en una primera etapa, para luego eliminarlas directamente.

La intención es que el FEM pague con esos ingresos las Leliq que están en poder de los bancos a lo largo de los cuatro años del período presidencial. Por consiguiente, estaría descartado un "Plan Bonex" similar al de los años 90 de incautación de depósitos del sector privado, explicó Milei. "Esto va en contra de la mentira que propaga Patricia Bullrich, ya que nosotros no haremos ningún Plan Bonex", afirmó Milei el domingo en el programa La Cornisa de Luis Majul en La Nación +.