Wall Street evalúa riesgos tras las PASO: por qué el "terremoto Milei" alarma a grandes bancos

Para Wall Street, el peor escenario para octubre es que Javier Milei y Sergio Massa sean los dos que lleguen al balotaje. Algunos bancos líderes de Wall Street no demoraron en advertirles a sus clientes los riesgos ante la cierta posibilidad de que Javier Milei llegue a la Casa Rosada el próximo 10 de diciembre.

El triunfo del libertario en las PASO sorprendió a los banqueros de Nueva York. No sólo a ellos, pero en el mundo de los negocios el resultado generó un verdadero temblor. Hubo reuniones fuera de agenda, urgentes. Detrás de los llamados del FMI al líder de La Libertad Avanza se sucedieron otros provenientes del centro financiero global.

El JP Morgan sacó un informe para sus clientes en donde alertó de un "terremoto Milei", un período plagado de incertidumbre, y con una inflación que este año podría trepar al 190%. Morgan Stanley también advirtió sobre la falta de certezas bajo el nuevo escenario político.

Un grupo de entidades ya organizó viajes a Buenos Aires para sus clientes, en su mayoría representantes de fondos de inversión de distintos países.

El propio Milei prepara un viaje a los Estados Unidos para presentar su plan de gobierno en caso de ganar las elecciones. El candidato tiene conciencia de las dudas que genera entre los grupos de poder. Ya sea inversores financieros y también en los empresarios, deslizan desde su entorno. Por eso mismo, trascendió que el libertario se juntará con los dueños y gerentes de las compañías más grandes del país en las próximas semanas.

En Wall Street observan la dinámica política con gran preocupación. Algunas entidades ya habían planteado una estrategia para posicionarse ante un triunfo de los candidatos de Juntos por el Cambio. Buscaban aprovechar los precios deprimidos de los activos argentinos. La realidad los sorprendió mal parados.

El primer lugar de Milei en las PASO sorprendió a Wall Street y el nuevo escenario genera preocupación..

Economía y elecciones: los escenarios para octubre

Para Wall Street, una doble vuelta con Milei y con Massa como protagonistas implicaría un escenario conflictivo. En diálogos en "off the record" con un grupo de financistas de Nueva York, el diagnóstico es muy similar entre todos.

Los analistas dudan de la gobernabilidad que el líder de LLA pueda aportarle a una Argentina que atraviesa una crisis prolongada, que comenzó a finales de 2011 cuando Cristina Kirchner impuso el primer cepo cambiario.

Se trata de las objeciones que, hasta ahora, también tienen los ejecutivos de grandes empresas, que preferirían un líder más previsible, que logre acuerdos políticos. Consensos que podrían sellarse en el caso de que la segunda vuelta sea definida entre Milei y Patricia Bullrich, pero no con el peronismo que seguramente confrontará a todo o nada con el líder de La Libertad Avanza, con una propuesta totalmente contraria.

En cambio, si el balotaje se define entre Milei y Unión por la Patria, los operadores del mercado se imaginan a un peronismo y kirchnerismo atacando muy fuerte a Milei, a través de los líderes sociales y también el gremialismo. Dos frentes que podrían dañar la campaña, pero más que nada la gobernabilidad en caso de que el economista llegue a la Casa Rosada.

Las dudas que despierta Javier Milei

Desde Wall Street ponen un ejemplo contundente sobre las expectativas (negativas) que despierta Milei en Nueva York.

"Puede pasar con Boric en Chile, pero al revés", dice el analista principal de un banco neoyorquino, que sigue de cerca el proceso argentino. En el país trasandino, un líder de izquierda ganó las elecciones pero la falta de políticas acertadas hizo que la imagen de Boric cayera a un piso del 10%.

La duda de Wall Street: ¿Milei cumplirá con la dolarización y otras promesas de campaña?

Milei es un referente de la derecha más dura. ¿Podrá aplicar la receta que popularizó durante la campaña? ¿Habrá dolarización y un ajuste más fuerte que el reclamado incluso por el FMI, tal como prometió el economista en su reciente contacto con el staff del Fondo?

Hay otra diferencia entre Chile y la Argentina, y que ya no refiere al origen ideológico de ambos líderes. Argentina tiene menos -mucho menos- tiempo para aplicar una receta exitosa. Chile goza desde hace años de una economía estable, que es capaz de darle tiempo a los distintos gobiernos para testear fórmulas. No va a ocurrir acá, con una economía en crisis y que demanda de urgentes medidas para encauzar la situación.

Las dudas que genera Massa

El principal déficit del candidato peronista -siempre bajo la lupa de los operadores de Nueva York- refiere a la escasa credibilidad que despierta el tigrense. Wall Street descree de que Sergio Massa vaya a hacer los ajustes que necesita la economía para salir de la crisis.

No porque el candidato no lo quiera hacer, sino -suponen- porque Cristina Kirchner no le va a permitir llevar adelante esas medidas que incluye un ajuste de las cuentas públicas.

"Massa no cumplió con ninguna de las metas que firmó con el FMI. ¿Por qué habría que creer que tenga voluntad política de hacerlo una vez en el Gobierno", plantea uno de los financistas consultados por iProfesional.

Las dudas planteadas tienen que ver con lo realizado por el peronismo en los últimos años. Por eso mismo, los mercados se habían revalorizado en la previa a las PASO, cuando se descontaba una muy buena elección de los candidatos de Juntos por el Cambio.

El 13 de agosto salió todo al revés de lo esperado por los inversores. Ganó Milei -el más temido- e hizo una buena elección Massa, que lo dejó competitivo para las generales de octubre.

Justamente, el peor escenario para los inversores de Wall Street. En su paso por los Estados Unidos, Massa intentará modificar ese preconcepto. Tarea difícil si las hay.