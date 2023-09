El Gobierno "pisa" la cotización del dólar MEP: por qué el mercado cree esta intervención no ayuda

El Gobierno aún no encuentra manera de poner fin a la disparada del dólar y, tras el ingreso del desembolso de u$s7.500 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), entró en tiempo de descuento para aplicar las medidas solicitadas a cambio. Sin embargo, ya no hay política económica que alcance para contener a la divisa y a las expectativas tan desgastadas.

Los economistas consultados por este medio no logran entender las recientes medidas anunciadas por el ministro de Economía Sergio Massa, como la intervención entre bandas que tanto le gusta al FMI, y los gastos incansables de dólares que no hay, para contener al dólar MEP, que hoy se muestra muy atractivo para el ahorrista.

"Las crisis argentinas han sido tantas y ya hemos probado más de una vez todas las herramientas, incluso las bandas. Pero este gobierno no tiene credibilidad, y todo lo que diga, si no lo podés chequear, es imposible de creer. Las bandas sirven para darle un marco al mercado y acá, como no se van a conocer, no van a dar previsibilidad", dijo a iProfesional el analista financiero Christian Buteler.

"Todos los días se interviene. Entonces, la cotización está tocando el techo. Y al día siguiente el techo se fue más arriba; entonces, ese no era el techo. Por eso, no conocer no da credibilidad. Además, la forma en la que se opera en ésta gestión hace que sea peor todo", dijo el especialista.

"La no credibilidad del Gobierno hace fracasar todas las medidas que él mismo. Entonces, es muy difícil que se cumplan las metas del FMI. Cada vez se acumulan más distorsiones que impiden que se cumplan. En la macroeconomía se vuelve a caer en el mimo error. El resultado fiscal fue horrible, los peores números que este gobierno ha presentado. Igualmente, es un problema para la próxima administración", sentenció Buteler.

Dólar: por qué no sirve contener al MEP

Por su parte, el economista y director de Econviews, Miguel Kiguel, afirma: "No hay chance de controlar el tipo de cambio simplemente con expectativas de empezar a adoptar buenas políticas, eso le corresponderá al próximo gobierno, y en el ínterin estamos esperando qué va a pasar. Todo eso genera muchas dudas", aseguró.

La devaluación dio un duro golpe a la economía y ahora el Gobierno quiere pisar los dólares paralelos.

"La única forma efectiva, o que tenga resultado, es a través de intervenir y vender dólares. No queda otra. O hacer una política monetaria y fiscal que genere credibilidad, pero a un mes de las elecciones, y con un gobierno que hasta ahora no lo ha hecho, no tiene chance. Con lo cual, seguir poniendo restricciones a operar no funciona", analizó el ex subsecretario de Financiamiento en el Ministerio de Economía.

"Algo importante es que controlar el dólar MEP no ayuda, necesariamente, a controlar el contado con liqui ni el blue, eso se sigue moviendo. Es más, habría preguntarse para qué el Gobierno gasta dólares en controlar el MEP, cuando en realidad lo que la gente mira es el dólar paralelo y el dólar contado con liquidación. Y otro tema es que ya no tiene reservas, no hay dólares para importar ni para comprar cosas indispensables, mientras el Banco Central sigue gastando dólares en controlar al dólar MEP. No se entiende", reflexionó Kiguel.

Una economía con distorsiones y en deterioro

Por su parte, el analista económico Damián Di Pace señaló que "se están acumulando muchas distorsiones en el mecanismo de formación de precios porque los saltos cambiarios bruscos están generando un pass through cada vez más rápido".

"Básicamente, porque con la escasez de dólares y la emisión de pesos, la brecha cada vez se amplía más. Y estás aumentando los combustibles, lo que termina impactando en los precios. Cuando hay un salto tan brusco (del tipo de cambio), se acelera cada vez más la inflación y volvés a necesitar corregirlo más rápidamente. Y se vuelve a recaer en el mismo error", explicó.

La realidad es que el cuadro macroeconómico está cada vez está más deteriorado, y más en un contexto eleccionario donde no hay confianza. "No hay un plan fiscal y monetario sólido detrás de las medidas del Gobierno. Entonces, estamos ante una situación bastante compleja donde ahora se empieza a generar un dique de contención bastante grande, que luego va a saltar en el mes de noviembre. Si no es antes porque lo obliga la circunstancia", advirtió Di Pace.

La inflación acelera rápidamente tras la devaluación del tipo de cambio oficial.

Combustible para el dólar: más gasto y emisión monetaria

Otro tema que destacaron los consultados es la expansión del nivel de gasto con la emisión monetaria y el déficit cuasi fiscal tan grande. Se están remunerando 1,8 billones de pesos por mes, más casi 23 billones de pesos de Leliqs. "La situación que se está generando también es que se va a poner un mayor nivel de pesos en el mercado con caída de la demanda y menos dólares. Por eso, efectivamente, la brecha se va a ir ampliando cada vez más, forzando la devaluación del tipo de cambio oficial mayorista", concluyó Di Pace.

El escenario de precios también preocupa al economista y escritor Marcos Victorica, quien advirtió a este medio que "lo que viene es que la gente no vende los stocks. Esto es el principio de la hiperinflación, porque podés tener precios infinitos. Ya no depende de la oferta monetaria y, así, el Gobierno pierde herramientas de manejo".

Sucede que ésta semana mientras el dólar blue subió un 1,40%, el dólar MEP creció 1,70% y un 3,50% el Contado con Liquidación (CCL). Entonces, se está dando un incentivo involuntario, si se paga $735 en el blue, y se lo puede conseguir en el MEP por $670. Se trata de una diferencia de 10% en dólares.

Por ese motivo, circuló la versión de que el Gobierno iba a restringir la compra de dólar MEP a través de la Comisión Nacional de Valores (CNV), lo que fue rápidamente desmentido por el presidente del organismo. "No está prevista ninguna restricción para los trabajadores beneficiados con una suma fija, respecto a la negociación de dólar MEP", escribió un funcionario sin dar mayores explicaciones ante la consulta de este medio.