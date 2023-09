El blue y CCL se toman una pausa, pero advierten por nuevas subas: ¿qué dicen los futuros del dólar post elecciones?

En el comienzo de septiembre, el dólar blue cotiza este viernes con una caída de diez pesos, a $725, en las cuevas del microcentro porteño. En tanto, el contado con liquidación (CCL) se ubica en los $777, mientras que el MEP lo hace en $680. Septiembre arranca con una brecha cambiaria superior al 100%, un dólar oficial fijo a $350, con un rezago tarifario significativo y las Reservas Netas con estado patrimonial alarmante. Por lo pronto, mientras la inflación hace el trabajo sucio y el BCRA apostará por un crawling peg más elevado post elecciones generales, Massa lanzará un nuevo Programa de Incremento Exportador para poder apuntalar las reservas internacionales. Nada nuevo bajo el sol.

Sin embargo, con un horizonte de cambio de gobierno cada vez más corto y una nominalidad cada vez más alta (paradójicamente necesaria para que las variables no se terminen de desanclar), las chances para estabilizar y tener efectos reales antes de la elección son nulas.

Manteniendo el status quo actual, difícilmente la inflación cierre en 2023 abajo del 100% (tomando el 12% de inflación que surge de un relevamiento privado de precios en agosto y contemplando una medición de dos dígitos para los tres meses que quedan del año). Con la indexación de contratos achicándose y todas las variables corriendo más rápido (dólar, tarifas, combustibles, etc), difícilmente la inflación se ubique debajo del 94,8% del 2022.

Massa está al límite. El margen para buscar acuerdos que permitan pensar en avanzar acuerdos ya se diluyó. Sobre todo, con un gobierno que nunca se dejó ayudar y una oposición que quisiera evitar a toda costa una herencia "asintomática" como la que recibió en 2015. Pero con dudosa capacidad para avanzar en los acuerdos a partir de 2024 que requiere la golpeada macroeconomía argentina, el rojo fiscal se agranda y la meta anual de Reservas luce cada vez más lejana.

Los movimientos volátiles del dólar blue pusieron en alerta a todos los inversores locales

Lo que dicen los futuros del dólar

Para el corredor Portfolio Personal Inversiones, los futuros de Rofex saltaron tras tomarse una leve pausa. Las tasas implícitas de septiembre y octubre exhibieron los menores avances al incrementarse 415 y 393 puntos básicos hasta 76,6% y 143% de TNA, respectivamente. A contramano, la tasa de noviembre y diciembre mostraron las subas más abruptas al trepar 1.063 y 1.328 puntos básicos cada una a 227,1% y 315,9% de TNA.

"Destacamos que durante la jornada estas tasas llegaron a saltar 1.593 y 2.143 puntos básicos, lo que denota que el BCRA habría intervenido cerca del cierre. Así las cosas, las tasas de octubre/noviembre permaneció en 15,8% mensual, ponderando en alguna medida que Massa defendería la fijación del dólar oficial en caso de que llegue al balotaje", explicaron

De acuerdo al bróker, la tasa de octubre/noviembre escaló a un máximo de 26,5%, "denotando que un salto discreto del tipo de cambio sería inexorable tras la segunda vuelta", mientras que la de noviembre/diciembre saltó a un récord de 31,4%.

"En consecuencia, la expectativa de devaluación acumulada para noviembre-diciembre se ubica en un máximo de 66%, disparándose desde 34% post salto discreto del 14/08, lo que indica que el mercado espera que la salida del cepo sea más rápida y abrupta", apuntaron.

Dólar futuro a $1.000: para cuándo

Según Salvador Di Stefano, el dólar futuro octubre se ubica en $434, con un volumen de negocios de u$s475 millones, por lo que si esta posición toma una tendencia alcista que ubica este precio por encima de $450 y con un volumen cercano a los u$s1.000 millones, indicaría que Milei gana en primera vuelta.

"No obstante, si esta posición baja de los valores actuales, y su volumen no se incrementa a un ritmo alto, esto no indicaría que no hay definición en primera vuelta y que el mercado va a una segunda vuelta el 19 de noviembre. Este indicador lo llamamos el índice Milei", precisó.

El economista explicó que el mercado "tiene vida propia", vota todos los días, y muestra que acciones y bonos tienen esperanza en el futuro. En este sentido, el dólar futuro indica que crece el volumen, la posición junio y julio se ubican por encima de $1.000.

"Esto significa que la esperanza tiene cara de ajuste. Los dólares alternativos siguen indomables a la suba, y la brecha se ubica entre el 92% para el dólar MEP y 130% para el dólar CCL", alertó el especialista.

Por último, advirtió que en mayor medida el dólar de fondo "es alcista", no tanto por lo que se observa hoy, sino porque los pasivos monetarios del BCRA podrían ubicarse en $66 billones en un año, y si las reservas no crecen, pensar que los dólares alternativos suban más de un 200% del valor actual "luce muy lógico".

Una brecha que no afloja y las Reservas al límite

La brecha entre el blue y el tipo de cambio oficial está en torno a 110% (pese a la devaluación postPASO, y el Banco Central cerró la semana con u$s 4.668 millones de reservas netas negativas; un nivel preocupantemente bajo, no solo en relación con la meta acordada con el FMI (se deberían acumular más de u$s7.000 millones en los próximos meses), sino también considerando el contexto de volatilidad e incertidumbre actual y futuro, así como el deseo del Gobierno de mantener fijo el tipo de cambio en $350 hasta fines de octubre y los dólares financieros sin sobresaltos.

Tras un pago a organismos internacionales por u$s1.004 millones, de acuerdo a estimaciones privadas quedaría un stock de DEGs por u$s3.000 millones, que sería utilizado para "rollear" pagos con el FMI en octubre y noviembre por alrededor de u$s3.300 millones.

De esta manera, las Reservas pasarían de -u$s4.600 millones a -u$s7.900 millones, bajo un escenario sin ventas del Central y sin intervenciones en el mercado secundario de bonos, hipótesis más que optimista, por el momento del año y por el impacto de la sequía.

En este escenario, fuentes de mercado apuntaron que le quedarían más de u$s7.000 millones de liquidez en dólares y u$s3.800 millones en oro que podrían usarse para intervenir tanto en el MEP/CCL como en el MULC. Asimismo, quedarían cerca de u$s900 millones del primer tramo del swap con China que podría utilizarse para pagar importaciones del gigante asiático.

En definitiva, el BCRA tiene disponibles casi u$s11.000 millones para intervenir libremente en el MULC, monto que asciende a casi u$s11.900 millones si se contempla el swap activado. Con encajes cerca de u$s9.700 millones, la munición de Massa está más que limitada.

Cuál es el precio del dólar blue hoy

El dólar blue se ubica en $725 para la venta y a $715 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) se negocia a $777,54; mientras que el MEP se ofrece a $680,83.

Cuál es el precio del dólar oficial

El dólar minorista cotiza hoy a $366,63 promedio.

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense se consigue sin cambios respecto al cierre previo, en un promedio de $350.

En tanto, el Dólar Solidario y Dólar Tarjeta -que cuentan con una alícuota 30% de impuesto PAÍS y de 45% de percepción de ganancias- se ubican en $641,60.

Mientras que para compras superiores a 300 dólares -que posee un impuesto adicional de 5%-, cotiza a $659,93.

La brecha cambiaria

Por último, la brecha cambiaria entre el dólar minorista promedio que publica el BCRA y los diferentes tipos de cambio, queda de la siguiente manera: