Financial Times: advierten que "Argentina debería tener cuidado con el hada de la dolarización"

Las perspectivas de la dolarización oficial en Argentina parecen haber aumentado después de que el candidato libertario Javier Milei se ubicara en primer lugar en las elecciones primarias del país, así lo aseguró el economista Eduardo Levy Yetati en una columna publicada este viernes en el Financial Times.

"Como se ha llevado a cabo en Ecuador y El Salvador, la dolarización implica la adopción del dólar como la única moneda legal. En Ecuador sigue siendo popular gracias a su contribución a dos décadas de baja inflación. Esto seguramente está inspirando esperanzas en Argentina de que el cambio pueda poner fin a años de caos. Pero no es una panacea para el país y existen obstáculos muy grandes para su adopción. La dolarización generalmente requiere una reserva de dólares líquidos para reemplazar la base monetaria y construir un colchón de liquidez en la moneda estadounidense, digamos, el 20 por ciento de los depósitos bancarios, para contrarrestar cualquier corrida bancaria. Esto sustituye el papel de un banco central como prestamista de último recurso, que, bajo la dolarización, se elimina virtualmente", indicó el texto.

En su columna, Yetati señalo que "En Argentina, esto equivale a aproximadamente 20.000 a 25.000 millones de dólares en reservas internacionales a la tasa de cambio de mercado, o paralela. ¿Es factible esto para el país? Dado que su banco central ha registrado recientemente reservas netas negativas, la dolarización oficial sin duda requeriría un préstamo muy sustancial. Esto sin duda sería un desafío complicado para el país dada su mala reputación en los mercados internacionales, como lo demuestra la diferencia en los rendimientos de su deuda soberana en relación con los bonos del Tesoro de EE. UU. de más de 20 puntos porcentuales".

"Incluso si pudiera obtener los fondos, ¿valdría la pena la dolarización para Argentina? Entre los inconvenientes, es prácticamente irreversible. Convertir de manera forzosa contratos en moneda extranjera a una moneda que todavía está en circulación es arduo y cuestionable, pero aún factible. Este fue el caso después de la desaparición en 2001 del sistema de la junta de conversión de Argentina, que había vinculado el peso al dólar. Pero cambiar de una moneda fuerte como el dólar, que está ampliamente circulando, a una más débil es prácticamente imposible", añadió.

Dolarización: ¿hay ventajas?

El experto detallo que "además, los dos países que dolarizaron oficialmente en la época dorada de las fuertes tasas de cambio en la década de 1990: El Salvador (en tiempos normales) y Ecuador (en una crisis), desde entonces han aprendido que están expuestos a choques externos (como los precios del petróleo, la competencia china, los ciclos financieros globales, pandemias y guerras) pero sin la opción de amortiguar el impacto suavizando la tasa de cambio".

"Existen algunas ventajas. La dolarización unilateral promete a Argentina en términos generales los mismos beneficios que su versión suave, la junta de conversión, proporcionó a principios de la década de 1990. Podría resolver el problema de la inercia en la lucha contra la inflación a través de la política monetaria. Y también ayudaría a controlar los crónicos desequilibrios fiscales del país al reducir la financiación monetaria del déficit. Pero Argentina podría aprender mucho de su propia historia reciente. La junta de conversión se implementó sin problemas porque el gobierno había reestructurado previamente su deuda, aliviando las presiones del déficit fiscal en un momento en que el dólar se debilitaba globalmente. Además, el país avanzó con reformas que podrían haber logrado estabilidad incluso bajo arreglos de tasas de cambio más tradicionales, como lo hicieron la mayoría de sus vecinos afectados por la inflación en esos años", dijo.

Sin embargo, Yetati, que elaboró el texto en colaboración con Marina Dal Poggetto, señaló que "el gobierno posteriormente recayó en la indisciplina fiscal, financiada por una entusiasta base de inversores de mercados emergentes. Esto ocurrió justo antes de que la fortaleza global del dólar desencadenara una serie de crisis cambiarias que sacudieron la confianza en el corsé del dólar en Argentina. Luego, en 2001, el tesoro del país, sin acceso a financiamiento y sin un banco central para financiar su déficit, terminó imprimiendo dinero fiat, abrazando así la discreción monetaria que se suponía que la junta de conversión eliminaría. La junta de conversión fue abolida en 2002".

"El hecho de que la dolarización, ya sea suave o dura, por sí sola no pueda resolver el problema fiscal se ilustra nuevamente en Ecuador. Después de adoptar la dolarización, Ecuador continuó aumentando el gasto público (se duplicó a 44.000 millones de dólares durante la administración de Correa de 2007 a 2017) y se declaró en default dos veces en sus deudas a pesar de un auge inesperado del petróleo. Además, la economía del país se ha estancado en términos per cápita durante los últimos 10 años. Impracticable y opaca, la dolarización puede que no sea mucho más que un hábil truco de manos, un mantra atractivo para evadir las complicaciones de un verdadero esfuerzo de estabilización al atribuir poderes mágicos de recuperación a la hada de la dolarización. Esperemos que la desesperación de Argentina por su propia historia no genere un nuevo fiasco más permanente", concluyó.