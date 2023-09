AFIP vigila mi cuenta de Mercado Pago: ¿qué monto puedo transferir sin declarar?

Al igual que con las cuentas bancarias tradicionales, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) también tiene en cuenta las billeteras virtuales o brokers de un usuario a la hora de regular sus transacciones e inversiones. Es por esto que, para evitar conflictos, vamos a repasar una serie de puntos claves que hay que considerar antes de transferir o invertir grandes montos de dinero.

¿Qué sucede si transfiero mucho dinero en Mercado Pago u otra billetera virtual?

Lo primero que hay que asegurarnos antes de enviar o recibir una transferencia es si ese dinero está o no justificado. En el primer caso, no habrá problema. Esto incluye la venta de una propiedad, el pago de un alquiler registrado, servicios o productos facturados a un cliente o la venta de un vehículo. Pese a que el banco puede retener la suma enviada o recibida de manera preventiva, si contamos con la documentación de respaldo, no tendremos ningún conflicto.

Sin embargo, existen transacciones que se realizan con dinero no justificado, como la venta informal de un celular u otro equipo electrónico de media o alta gama. Por ejemplo, un celuar de 500.000 pesos. En estos casos, hay riesgos que no podemos dejar de tener en cuenta. Sobre todo, si estamos inscriptos como monotributistas o responsables inscriptos, ya que el fisco puede sospechar que existe evasión fiscal si superamos el límite permitido por nuestra categoría. Sanciones, multas o hasta recategorizaciones son algunos de los castigos que podría aplicar AFIP, debido a esa transferencia.

Vale aclarar que si un usuario de Mercado Pago, Naranja X, Ualá, Personal Pay o cualquier otra wallet, que no esté registrado, hace un transferencia por un monto elevado, AFIP podría solicitar la retención o rechazo del envío de dinero y solicitar la justificación de los fondos en cuestión. Se podría bloquear esa cuenta y dar inicio a un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la Unidad de Información Financiera (UIF).

Si AFIP detecta movimientos de dinero con montos elevados, que no coinciden con nuestra situación lega, podría iniciar un reporte.

¿Cuándo investiga AFIP a los usuarios de billeteras virtuales?

Si el organismo regulador, que lidera Carlos Castagneto, detecta inconsistencias entre las declaraciones juradas de los contribuyentes y su situación fiscal real (o declarada), puede iniciar una investigación. En caso de que estas discrepancias sean significativas y justifiquen la intervención de la AFIP, se llevará adelante un un operativo exhaustivo, que podría también conllegar una intimación.

Un ejemplo de estas inconsistencias puede darse en el caso de un monotributista que presenta gastos elevados en su tarjeta de crédito, los cuales exceden los límites establecidos para su categoría en el régimen del monotributo. Ante esta situación, la AFIP podría intimarlo a recategorizarse o incluso pasarlo directamente al Régimen General, sin descartar la posibilidad de aplicarle multas, entre otras sanciones.

Este tipo de seguimientos no sólo contemplan las cuentas bancarias o de billeteras virtuales, sino también las cuentas de brokers financieros, las cuales permiten comprar acciones, cedears, bonos o dólar mep en pesos y desde el celular.