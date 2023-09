Comprar dólares en el Banco Nación, como en cualquier otro banco público o privado, se ha vuelto algo para "pocos" debido a la enorme cantidad de requisitos que solicitan para poder operar "dólar ahorro".

¿Cuánto hay que ganar para poder comprar dólares?

Para poder comprar dólar ahorro, por lo general, es necesario contar con ingresos que sean iguales o superiores a 2 SMVM (Salario Mínimo, Vital y Móvil). Sin embargo, algunos bancos suelen disminuir los requisitos para sus clientes.

Para la compra de dólares se suele exigir tener ingresos en blanco por 2 SMVM

¿Qué requisitos necesito para comprar 200 dólares?

Los requisitos para comprar 200 dólares a través de banco básicamente son 3:

El primer requisito es no estar impedido por el gobierno para la compra de divisas que mencionamos previamente. En dicho caso, debemos contar con una caja de ahorro o cuenta en moneda local, es decir, en pesos argentinos

El segundo requisito es contar con una cuenta o caja de ahorro en la divisa norteamericana, es decir, en dólares estadounidenses

El tercer requisito es tener ingresos comprobables y que justifiquen la compra de dólares, por lo general, ingresos en el banco mayor a 2 SMVM. También se puede presentar declaración de ganancias, recibo de sueldo, cuota del monotributo, etc

¿Qué necesito para comprar dólares en el Banco Nación?

Actualmente son pocas las personas que pueden comprar los 200 dólares "ahorro" a través de los bancos o entidades financieras, debido a las enormes restricciones y requisitos, siendo más sencillo explicar quiénes no pueden acceder a este tipo de cambio:

Beneficiarios de planes sociales o programas de ANSES como la Asignación Universal por Hijo

Personas que no tienen ingresos declarados o consistentes, por lo que incluye tanto a personas que no tienen trabajo como también aquellos que trabajan de manera informal/en negro

Cotitulares de cuentas bancarias

Personas que trabajan en relación de dependencia donde sus empleadores se hayan beneficiado del programa ATP. En este último caso el gobierno ha comunicado que levantaría esta restricción debido a que no es un "beneficio" activo que esté otorgando el estado, aunque no hubo un comunicado oficial

En este último caso el gobierno ha comunicado que levantaría esta restricción debido a que no es un "beneficio" activo que esté otorgando el estado, aunque no hubo un comunicado oficial

Monotributistas que pidieron préstamos a tasa 0

Las personas que accedieron al tipo de cambio "MEP"

Los titulares de créditos UVA que se beneficiaron del congelamiento de tarifas durante la pandemia

durante la pandemia Los dueños de pequeñas y medianas empresas que hayan accedido a préstamos a tasas preferenciales

Personas que se beneficiaron del "refuerzo de ingresos"

Quienes reciban algún subsidio del estado como, por ejemplo, a la energía eléctrica

Personas que hayan operado certificados de Depósitos Argentinos, más conocidos como cedears, criptomonedas u obligaciones negociables en los últimos 90 días. En caso de acceder al dólar ahorro, se impide acceder a dichos activos durante los 90 días posteriores a la última compra del dólar ahorro

Jubilados que hayan accedido a los créditos bonificados por ANSES

por ANSES Personas que hayan accedido a planes de pago de deuda previsional

Además, aquellas personas que hayan hecho gastos en dólares con tarjeta de crédito o débito, exceptuando aquellos casos en el que se haya debitado directamente los dólares de la cuenta o se haya pagado el resumen en dólares, se les descontará del cupo total y, en el caso de superarlo, se le descotará del mes próximo.

Por ejemplo, si tuviste gastos por u$s 450 y pagás el resumen en pesos, no podrás comprar dólares por ese mes, el siguiente y en el subsiguiente únicamente podremos adquirir u$s 150. Este tope aplica tanto para las compras en dólares como una suscripción de Netflix u aquellas realizadas en el exterior.

Los gastos en dólares con la tarjeta de crédito se descuentan del cupo mensual

¿Cómo saber si estoy habilitado para la compra de dólares?

Para saber si estás habilitado para la compra de dólares deberás verificar que no te encuentres en una de las situaciones previamente mencionadas. Sin embargo, si aún tenés dudas o no podés operar pese a que cumplís con los requisitos podés comunicarte directamente con el banco para conocer tu situación.

En otras palabras, todas las personas que cumplan con los requisitos y no estén excluidas, podrán comprar dólares en el banco con un tope de u$s 200. En cuanto al procedimiento de compra del Banco Nación, deberás seguir los siguientes pasos:

Ingresá al homebanking. Una vez que hayas realizado dicho paso, deberás acceder al menú Inversiones/Compra-Venta de dólares

Una vez que hayas realizado dicho paso, deberás acceder al menú Inversiones/Compra-Venta de dólares Aceptá los "Términos y Condiciones"

Seleccioná la cuenta en la que se va a realizar el débito y luego la cuenta donde querés que se acredite el dinero

Ingresá el importe y seleccioná "Realizar Transacción" e ingresá la clave de ingreso a Home Banking

e ingresá la clave de ingreso a Home Banking Imprimí o descargá el comprobante

Recordá que también podés comprar la divisa norteamericana por caja, pero el límite se reduce a USD 100 mensuales.