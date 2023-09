Tasa sin cambios e inflación récord amenazan al dólar blue: qué precio proyecta el mercado para fin de mes

Pese a la inflación récord de agosto de 12,4%, la más alta en 32 años, el directorio del Banco Central (BCRA) resolvió este jueves mantener sin cambios la tasa de política monetaria y el rendimiento de los plazos fijos. Los analistas esperaban esa medida pero advierten que es "riesgosa" porque al no ser ya atractivo la rentabilidad del plazo fijo, auguran que se acelerará la dolarización de carteras, e impulsará la escalada del dólar blue y a las divisas financieras, el Contado con Liquidación y el MEP.

Los especialistas alegan que es un condimento más que se agrega a la presión que habrá sobre los dólares paralelos en octubre cuando entren en vigencia los cambios en el impuesto a las Ganancias que mejorará el poder adquisitivo de un segmento de gente con altos sueldos que suele ahorrar en dólares, y al impacto que tendrá el fin del dólar soja 4.

En el marco de este esquema diferencial que permite liquidar 75% al tipo de cambio oficial y 25% de libre disponibilidad, el Banco Central registró este jueves un saldo neto comprador de $9 millones, con lo cual desaceleró fuerte frente a los u$s24 millones de la jornada previa, pero alargó la racha positiva a 23 ruedas seguidas, la más extensa del año, y acumula en el mes un saldo favorable de u$s350 millones.

El dólar soja está ayudando a que haya mas oferta de divisas lo que permite mantener calmos a los dólares financieros, ya que el BCRA con ese mayor poder de fuego interviene para que no se descontrolen. Así, el CCL este jueves cerró a $742,66 con lo cual en el día subió 0,2% y en el mes cae 4,8%, mientras que el MEP quedó $677,79, es decir un alza diaria de 0,2%.

Sin embargo, los analistas de PPI auguran que el CCL retome la senda alcista tras el fin del dólar soja 4 "ya que confluirán el retiro de la oferta masiva del agro y la típica dolarización de carteras ante la incertidumbre electoral, particularmente agravada por el escenario de tercios".

Tasa de plazo fijo sin cambios: impacto sobre el dólar

Al mantener la tasa sin cambios en 118% TNA (209% en términos efectivos anuales, TEA), el rendimiento del plazo fijo tradicional a 30 días de hasta $30 millones para personas físicas seguirá en 9,7% mensual. Y para el resto de las colocaciones del sector privado la tasa mínima garantizada actual está en 111%, es decir que da una rentabilidad de 9,12% mensual.

El BCRA resolvió el jueves mantener estable la tasa de interés del plazo fijo pese a la inflación de 12,4% de agosto

Los analistas tildaron la decisión de "errónea" y "peligrosa", aunque preveían que el directorio del BCRA no iba a tocar la tasa por los efectos colaterales que implica, entre ellos, agrandar su déficit cuasifiscal, golpear aún más a la actividad económica, y encarecer el crédito de las familias y empresas.

En este contexto, el analista financiero Christian Buteler calificó de "riesgosa" la resolución y consideró que el BCRA debería haber ajustado la tasa porque "se quedó corto con la suba" que hizo tras las PASO "y hoy quien tiene pesos está perdiendo y es una invitación a ir al dólar".

No obstante, Buteler razonó: "Creo que ellos ven que es ineficiente subir la tasa en esta coyuntura porque si no controlas la cantidad de dinero que emitis por más que la subas se ha comprobado que no tiene sentido, si no van a controlar la cantidad de pesos para qué seguir agrandando el déficit cuasifiscal".

Gustavo Quintana, operador de Pr Cambios, sostuvo que "técnicamente en un contexto de alta inflación, la suba sirve para detenerla, pero eso opera en economías más o menos bien estructuradas, que no es nuestro caso". Y enfatizó que "acá hay que tener en cuenta que el nivel de tasa también impacta negativamente para el BCRA por los intereses que paga por las Leliqs, aumentando el déficit y realimentando la inflación".

A su vez, Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras, cree que "la decisión se basa en que los dólares están bajo relativo control y subir más la tasa iba a tener mayores efectos sobre la actividad y el raquítico patrimonio de BCRA" .

De igual mirada, Alejandro Giacoia, economista de EconViews, comentó que "esta decisión está en línea con lo que esperábamos, posiblemente la calma de los dólares paralelos en los últimos días haya tenido un papel importante para decidir que no habrá suba y también, como dice el comunicado, la expectativa de que la inflación afloje en septiembre. Y añadió que "es posible que veamos alguna décima menos en la inflación de este mes, pero de todas maneras seguirá siendo alta".

La tasa del plazo fijo minorista rinde actualmente 9,7% mensual con lo cual es negativo en relación a la inflación

El especialista en finanzas, Salvador Vitelli evaluó que "no está mal la decisión porque seguir aumentado en este escenario es seguir acrecentando el quebranto del BCRA y no se hasta qué punto termina anclando expectativas".

Por su parte, el economista Federico Glustein juzgó que "el BCRA al mantener la tasa sin cambios muestra en parte un error de lectura de la situación: hoy la TEM es 9,83% mientras que la inflación de agostio fue de 12,4%, por ende, si quería mantenerla positiva,tendría que haberla subido". Y alegó que "difícilmente el IPC de septiembre baje de dos dígitos, por lo que va va a tener que accionar en vísperas de las elecciones".

Dólares paralelos: ¿hay riesgo de un nuevo salto?

Buteler auguró que con el dato de inflación de agosto y la decisión de dejar invariable la tasa de interés "creo que vamos a tener otra acelerada del dólar blue y los financieros antes de las elecciones".

"El riesgo de no subir la tasa es que esto ayude a que la gente se defina por irse al dólar teniendo en cuenta que está cerca la elección, y está el antecedente de lo que ocurrió en las PASO, que los dólares paralelos se escaparon", subrayó.

En ese sentido considero que "mover la tasa hubiera ayudado a intentar que la gente siga optando por los pesos", al tiempo que destacó que "al mantener el tipo de cambio oficial fijo con este nivel de inflación vamos a llegar a las elecciones con un tipo de cambio real más apreciado que antes de la devaluación".

En ese marco, Buteler argumentó: "Cuando llegue la elección vas a tener la misma situación cambiaria o peor que antes de las PASO, eso que implica, ¿que después vas a tener que volver a devaluar?. El mercado se va a adelantar a ese movimiento y van a dolarizar antes".

Analistas prevén que con tasa estable y mas inflación se acelerará la dolarización en la previa electoral

Nery Persichini, estratega de GMA Capital remarcó en su cuenta de la red X (ex twitter) que dejar sin cambios la tasa es "una piña histórica para la rentabilidad de los plazos fijos: Con la inflación de 12,4% mensual de agosto, la Badlar real marcó -40% (TNA). Es la peor performance real en más de 7 años".

El analista indicó a iProfesional que "la tasa real de todo el espectro financiero quedó marcadamente en terreno negativo, considerando la inflación esperada, la recompensa del peso es -27% real (TNA)".

El experto explicó que "la tasa hace mucho tiempo que no tiene fuerza como ancla" inflacionaria "pero sí colabora para ralentizar al MEP y al CCL". Prevé que "la búsqueda de cobertura en moneda dura probablemente se acelere hacia la previa de las elecciones" pero recalcó que "el hecho de que la tasa en pesos no sea competitiva podría incluso adelantar los tiempos" de la dolarización.

En sintonía, Reschini evaluó que la decisión de no aumentar la tasa "es un poco jugada, creo que tratarán de seguir manteniendo controlados a los dólares, pero habrá que ver si lo logran ya que es probable que la dolarización de carteras se incremente de cara a las elecciones presidenciales".

Los analistas de Delphos Investment también advierten que "mantener la tasa de interés en terreno negativo (-1,5% TEM) debilitará el atractivo de los plazos fijos y podría incrementar la demanda de dólares en la previa electoral".

Dólar blue: ¿a qué valor podría llegar a fin de mes?

En la previa a conocerse la decisión del BCRA sobre la tasa de interés, el dólar blue cerró el jueves a $722, con lo cual bajó $13 frente a la jornada previa, luego de tres subas consecutivas. Pero los analistas prevén que retomará el rumbo alcista, y estiman que el dólar informal a fin de mes oscilaría entre $760 y $800.

Estiman que el dólar blue para fin de mes oscilará en un rango de entre $760 y $800

El analista financiero Gustavo Ber sostuvo que "la estrategia del BCRA podría resultar riesgosa en el actual contexto y así reanudar una mayor presión sobre los dólares financieros y libre, que podrían volver hacia los máximos, toda vez que la retribución actual de los plazos fijos podría incentivar la búsqueda de cobertura en esta etapa de transición".

El analista señaló que "como septiembre viene aún más calmo por el efecto del dólar soja 4 por la mayor oferta de divisas" que ayuda a contener al CCL y al MEP "estimo que para fin de mes va ir convergiendo hacia alrededor de los $780".

Para Glustein, "sin dudas" el dólar blue retornará el sendero alcista porque "no subir la tasa puede profundizar aún más la dolarización de carteras y aumentar las brechas cambiarias existentes" Así, el economista proyectó que "el blue podría escalar a cerca de $760 para fin de septiembre".

A su vez, la economista Natalia Motyl aseveró que "dejar igual la tasa de interés acelerará la dolarización de carteras y el impacto posterior sobre el nivel general de precios". Y auguro que "podríamos caer en una dinámica inestable en la que haya presiones continuas sobre mercado cambiario y aceleración de la inflación".

Ante ese panorama, la economista pronosticó que el dólar blue puede escalar "a los $800 en los próximos días".