El dólar blue y los financieros continúan a la baja: ¿el mercado se juega por Massa o Milei?

El escenario electoral abierto hasta el 19 de noviembre, muestra en la primera semana luego de las elecciones del 22 de octubre una tendencia bajista del dólar blue y de los financieros alternativos que el mercado no esperaba.

Esa tendencia se acentuó ayer con una cotización del dólar paralelo que llegó a los 980 pesos frente a los casi 1.100 pesos a los que había llegado el viernes 20 de octubre y registra una baja del 10 % con respecto al valor antes de esas elecciones. El dólar CCL y el dólar MEP que cerraron a 877 y 861 pesos respectivamente.

En el corto plazo el dólar CCL podría quedarse en torno de los niveles actuales, por el ingreso de dinero del 5G, el desembolso del FMI en noviembre y las liquidaciones de exportaciones.

Al respecto el analista financiero Salvador Distefano explicó que "el dólar CCL no para de bajar. Hace unos días atrás estaba en $ 1.110, en estos días bajo a la zona de $ 900, creemos que podría seguir bajando si los exportadores confían en el nuevo tipo de cambio".

Pero también expresó que bajaron sus máximos valores, pero siguen volátiles, las tasas se van alineando, la tasa implícita del dólar futuro se ubica en torno del 320% anual, la tasa efectiva de plazo fijo en el 253% anual, y si la inflación sigue en un promedio del 11% anual se ubicará en una tasa anualizada del 250% anual. Esto implica que los futuros están más correlacionados con lo que sucede con los precios y las tasas.

El dólar futuro de noviembre está en 392 pesos

"El dólar futuro noviembre está en $ 392, esto implica que el mercado no espera una gran volatilidad del dólar pasadas las elecciones. Sin embargo, el dólar futuro diciembre se ubica en $ 657, lo que implica una tasa del 87,7% versus el dólar contado" expresó el analista.

Esto nos estaría indicando que el próximo presidente sea Milei o Massa tendría que llevar adelante una devaluación del signo monetario, luego de que asuma el 10 de diciembre próximo para descomprimir la situación.

La noticia positiva para el gobierno es que el BCRA ayer compró unos 112 millones de dólares en el mercado libre y único de cambios (MULC) y en lo que va de octubre lleva un saldo neto vendedor de 511 millones de dólares.

En lo que va del año el BCRA muestra un saldo negativo de unos 2.260 millones en sus intervenciones en el mercado cambiario.

En tanto que en lo que va de octubre el BCRA registró saldo vendedor en 10 de las 16 ruedas a pesar de la extensión del dólar soja 4.

Ese factor bajista está relacionado con el triunfo en la primera vuelta electoral del ministro de Economía y candidato de Unión Por La Patria Sergio Massa que de alguna forma descomprimió la fuerte presión de dolarización de carteras que se venía produciendo después de las PASO del 13 de agosto con el triunfo del candidato de La Libertad Avanza el diputado Javier Milei.

Lo que ocurrió, de acuerdo a la opinión de la mayoría de expertos consultados por Iprofesional, es que al bajar la chance de Milei de ganar en la segunda vuelta electoral y al aumentar las de Massa el mercado interpreta que se reducen las chances de dolarizar la economía y cerrar el BCRA que propone el líder libertario.

"De aquí en adelante Sergio Massa para convencer a los operadores locales y de Wall Street deberá tener que demostrar que se separa del kirchnerismo" explicó el economista Federico Furiase de la consultora Anker.

¿Dólar Massa de 900 pesos o de un dólar Milei de 1.100 pesos?

Varios operadores del sistema financiero ven un dólar acercándose a los 900 pesos, el "dólar Massa", en la medida que se perciba que el ganador de las próximas elecciones presidenciales sea el ministro de Economía y un valor del dólar por encima de los 1.100 pesos si se percibe como triunfador al líder libertario.

A esta baja del valor del dólar se suman las expectativas del gobierno de mayores ingresos de dólares por el lado del sector exportador hacia fin de año por el nuevo esquema de liquidar exportaciones con una combinación de un 70 % por el MULC Y UN 30 % a través del dólar CCL.

Pero de acuerdo a la opinión de algunos analistas del sector exportador ese aumento que proyecta el gobierno no sería posible por las dificultades del sector exportador para poder liquidar a ese valor de unos 500 pesos por dólar frente a un dólar oficial de 350 pesos.

En el mercado local y en Wall Street todavía no tiene claro lo que pasará a nivel político luego del acuerdo cerrado entre Javier Milei y el ex presidente Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Milei anoche en A24 reitero que no hubo ningún tipo de condicionamientos y que no baja su idea de elección libre de monedas o dolarización tampoco su intención de cerrar el BCRA, eso no está en discusión dijo Milei ante el periodista Esteban Trebuc.

Javier Milei ratificó que su presidente del BCRA será Emilio Ocampo

Por el momento Milei descartó que se pueda modificar su idea de dolarización y el cierre del BCRA que es parte del plan de dolarización del economista Emilio Ocampo al que Milei ya nombró como futuro presidente del BCRA y manifestó en A24 que "Ocampo está firme como rulo de estatua".

El ex presidente Mauricio Macri quiere que se frene por un tiempo la dolarización y el cierre del BCRA que es parte del plan de dolarización del economista Emilio Ocampo al que Milei ya nombró como futuro presidente del BCRA.

Desde fuentes cercanas al PRO sostienen que se buscaría una solución intermedia que tiene como base que el BCRA deje de emitir pesos para financiar el déficit fiscal de la Tesorería, pero todavía no está claro que hacer para solucionar el problema de las Leliq que emite el BCRA y por la que hoy se pagan intereses mensuales cercanos a los 2,5 billones de pesos.