Qué puede pasar con el precio del dólar antes y después del balotaje, según Aldo Abram

"Estamos en un proceso hiperinflacionario, lo que no ha sucedido es que haya estallado. Por eso estoy muy preocupado por esta transición política", se sincera a iProfesional Aldo Abram, economista y director de Fundación Libertad y Progreso.

En una entrevista a este medio, el experto analiza cuál es el impacto de la situación electoral actual en la economía, y qué puede pasar con el dólar e inflación.

-¿De qué manera analiza la situación económica actual con las chances del Gobierno de seguir en el poder?

-El resultado de las elecciones generales redujo algunos factores de riesgo, como una mala comunicación sobre la dolarización. Aunque aumentaron otros problemas, como la posibilidad que este rumbo actual se mantenga en el tiempo, con cepo cambiario y sin reformas estructurales profundas, algo que nos va a llevar a una crisis. Así que creo que, en ese sentido, va a haber un factor que va a ir adicionando cada vez más percepción de riesgo en la medida que Sergio Massa no brinde algún mensaje de cambio de rumbo durante su mandato presidencial.

Lo mismo pasa con Javier Milei, que si no da mensajes claros sobre cómo van a ser encarados los aspectos más preocupantes de la economía, algo que también va a generar una percepción de riesgo.

Por lo tanto, vamos a tener un mercado muy volátil hasta el balotaje. La clave es lo que se vaya percibiendo de los dos candidatos y que no sea suficientemente grave como para que este proceso hiperinflacionario termine desencadenándose en un estallido.

-¿Qué puede ocurrir con el precio del dólar antes y después del balotaje?

-En base a este escenario, vamos a tener un precio del dólar muy volátil hasta el balotaje. Por el momento, se ve una baja en los dólares libres gracias a las liquidaciones de las exportaciones a causa de la última medida oficial, en la que los exportadores pueden vender el 30% de sus divisas en el mercado del contado con liquidación. Hecho que asegura cierta provisión de divisas.

Para Aldo Abram, el precio del dólar seguirá muy volátil hasta el balotaje y luego del mismo, por la transición política.

Es decir, aunque la incertidumbre es alta, la mera liquidación que tienen que hacer los exportadores va a bajar el precio del contado con liquidación. Pero en la medida que se vaya acercando el balotaje y los dos candidatos no generen una ganancia de la confianza, los argentinos seguramente veremos un tipo de cambio que irá subiendo de precio, por la mayor cobertura que se generará nuevamente antes de las elecciones del 19 de noviembre, y con la volatilidad que le den las declaraciones de los dos candidatos.

-¿Qué puede ocurrir con la amplia brecha cambiaria entre el billete oficial y los dólares libres?

-Si llega a ganar Sergio Massa, podemos ver un salto cambiario que achique temporalmente un poco esa distancia. Más que nada, por un incremento del billete oficial. Aunque en caso de no ganar Massa, no creo que él quiera pagar el costo político de una devaluación hasta diciembre, debido a que el Presidente sería otro, por lo que podría hacer microdevaluaciones hasta entonces. Algo que puede hacer que la brecha se mantenga.

-¿Cómo puede afectar en la inflación esta volatilidad en el precio del dólar?

-En octubre puede haberse dado una desaceleración de la inflación, que estimamos que estuvo en 12%, unas décimas menos que en septiembre, por motivos estacionales porque tras el salto cambiario de las PASO, que tuvo su mayor impacto en agosto y septiembre, luego el Gobierno mantuvo estable el precio del tipo de cambio mayorista. Por ende, desde ese lado no se incentivó a la suba de los precios que están en las góndolas. Pero, por otra parte, la suba del valor del tipo de cambio paralelo generó una pérdida del poder adquisitivo.

Asimismo, se emiten cada vez más pesos para ponerle "platita" a la gente en el bolsillo, con tasas de crecimiento de emisión que sube la base monetaria (los pesos) en más del 70% interanual, cuando antes de las PASO estaba en un ritmo de menos del 50%. Esto también significa más pérdida del poder adquisitivo por la mayor oferta de moneda que hay. En tanto, en la medida que vayamos avanzando hasta el balotaje habrá más incertidumbre, que se traducirá en menos demanda de pesos. Entonces, eso además hace que caiga el poder adquisitivo de nuestra moneda y generará una aceleración de la inflación en las próximas semanas.

En resumen, la inflación se seguirá acelerando, más allá de quién sea el próximo Presidente, hasta mediados del año que viene.

-Con una visión de más largo plazo, ¿qué puede ocurrir en los próximos meses en esta frágil economía y con un panorama político incierto?

-Estamos en un proceso hiperinflacionario, lo que no ha sucedido es que eso haya estallado. Dependerá de la mayor destrucción del peso, y no se sabe cuán lejos se está de eso. La economía argentina está atada de una manera muy frágil, ni siquiera con alambre. Por lo que estamos en peligro justamente de una hiperinflación, no jugaría con fuego con mantener políticas económicas cerradas. Estoy muy preocupado por esta transición.-