¿Vas renovar tu plazo fijo?: a qué dato tenés que estar atento para saber si te conviene

En las próximas semanas, los argentinos conocerán finalmente quién liderará el país durante los próximos cuatro años. Mientras tanto, la incertidumbre económica continúa acechando, dado el contraste evidente entre los candidatos, Sergio Massa y Javier Milei. En este contexto, muchos ahorristas argentinos buscan alternativas que ofrezcan protección y rendimiento a sus pesos. Aquellos con un enfoque conservador que previamente habían optado por los plazos fijos ahora se encuentran en un dilema, preguntándose si deberían renovarlos o no en medio del complejo panorama económico actual.

En este escenario, existe un dato fundamental que debe ser considerado antes de tomar una decisión que involucre inmovilizar sus fondos durante al menos 30 días: la tasa de inflación. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) se encarga de publicar mensualmente el índice de precios al consumidor (IPC), un indicador que afecta directamente a los inversores que han optado por los plazos fijos. Hasta la fecha más reciente de esta información, correspondiente a septiembre, la inflación había alcanzado un 12.7%, acumulando un aumento del 138.3% en los últimos doce meses.

La pregunta que se plantea es si el plazo fijo tradicional sigue siendo una inversión que logra vencer a la inflación. Actualmente, este instrumento de inversión ofrece un rendimiento cercano al 11% mensual.

Sin embargo, no solo no proporciona una ganancia significativa, sino que su rendimiento se encuentra por debajo del aumento de los precios, lo que lo hace menos atractivo para los inversores.

Plazo fijo: el ahorrista conservador suele optar por esta herramienta de inversión

¿Qué hacer si está por vencer el plazo fijo?

En vista de esto, para aquellos cuyos plazos fijos estén próximos a vencer, podría resultar conveniente esperar antes de tomar una decisión sobre su renovación. Esto se debe a que la decisión del Banco Central (BCRA) de aumentar las tasas de interés de los plazos fijos suele estar vinculada a la publicación del índice de inflación. Por lo tanto, se recomienda optar por el período de inversión más corto permitido, que es de 30 días, y considerar la renovación una vez que se conozcan los datos de inflación y si el BCRA decide elevar las tasas de interés de los plazos fijos.

Es importante destacar que el dato de inflación suele ser revelado a mediados de cada mes, y el BCRA tiende a ajustar las tasas de interés poco después o en los días siguientes a la publicación de este índice de precios. Por lo tanto, los inversores pueden tomar decisiones más informadas al esperar estos acontecimientos antes de renovar sus plazos fijos.

Aunque algunas consultoras no descartan que la inflación de octubre pueda mostrar una disminución, especialmente después de los resultados de las elecciones presidenciales, aún no se prevé una caída significativa. Se estima que la inflación de octubre estará por debajo de los índices registrados en agosto (12.4%) y septiembre (12.7%), pero no se espera que sea un dígito.

Te puede interesar Dólar: cómo es el plan de Massa para evitar un agravamiento de la crisis tras el balotaje

Damián Di Pace, especialista en consumo y director de la consultora Focus Market, señaló: "El plazo fijo ya no resulta una opción de inversión rentable para los argentinos que buscan evitar que sus pesos pierdan valor. No obstante, la única forma de obtener un rendimiento positivo es acumulando capital más intereses, lo que da una tasa efectiva anual del 200%". Explicó que esto implica incorporar los intereses acumulados durante un año frente a la inflación prevista a 12 meses. De esta manera, se logra un rendimiento aún favorable en comparación con la inflación.