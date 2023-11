Todo el mercado atento al dólar blue: qué factores empezarán a presionar en la recta final hacia el balotaje

El dólar blue y las divisas financieras, Contado con Liquidación y MEP se mantuvieron en calma la última semana aunque moderaron su tendencia descendente y se osbervó una dinámica volátil de subi-baja durante las ruedas. Los analistas prevén que la paz cambiaria podría continuar unos días más aunque avizoran que "en breve" reaparecerá con más fuerza la demanda por cobertura electoral en la recta final al balotaje, e impulzará al alza a los dólares paralelos.

Los analistas plantean que, previo a las comicios generales, existió una sobredemanda de cobertura por temor a la dolarización que propone el candidato por La Libertad Avanza, Javier Milei, pero tras el resultado electoral el mercado lee que ese plan tiene menos chances. Y ante la necesidad de pesos para cubrir los gastos típicos de principios de mes -pago de sueldos, tarjetas de créditos-, los individuos y empresas se desprendieron de dólares lo que desinfló las cotizaciones. En el caso del CCL ayuda a mantenerlo contenido la mayor oferta de divisas que le aporta el nuevo dólar para exportaciones.

A su vez, tras las elecciones y previendo una mayor estabilidad de los dólares financieros en el corto plazo, algunos inversores también apostaron al carry trade, es decir la estrategia de vender dólares e invertir los pesos a tasa de interés para luego volver a recomprar las divisas al tipo de cambio financiero. Sin embargo, algunos especialistas advierten que continuar con esa táctica a solo dos semanas del balotaje es una jugada "muy peligrosa, de mucho riesgo".

Y es que faltando solo 9 ruedas hábiles hacia el balotaje -este lunes no habrá actividad en el mercado de cambios por ser el Día del bancario- los analistas prevén que "en algún momento volverá la presión compradora" de dólares por la incertidumbre lo que impulsará la alza a los dólares paralelos.

También auguran que con una posición de reservas netas tan débil "recrudecerá" la demanda por cobertura. Y es que el Banco Central extendió el viernes la racha compradora a diez ruedas seguidas pero con un magro saldo positivo de u$s1 millón, el menor monto desde que retornó a terreno comprador tras las elecciones. Así acumuló en la semana compras por u$s288 millones y en lo que va de noviembre suma un saldo positivo de u$s 62 millones, pero el lunes las reservas netas se hundirían a un mínimo histórico al alcanzar un monto negativo de u$s11.000 millones luego de concretarse un pago de intereses con el FMI por unos u$s850 millones.

Dólares paralelos: ¿seguirá la paz los próximos días?

El analista financiero Christian Buteler juzgó que "la calma podría estirarse un poco más" pero enfatizó que "ya entramos en las últimas dos semanas y espero que en algún momento de esos 9 días que hay hasta el balotaje se despierte nuevamente la tendencia compradora, la intención de dolarizar".

Y aseguró: "Yo descarto que habrá un rebote (de los dólares), pero no creo que sea con la misma fuerza ni con la misma velocidad que tuvo previo a la primera vuelta electoral, aunque dependerá de las declaraciones de los candidatos, de las encuestas, etc".

El dólar blue cerró el viernes en $925, con lo cual bajó en la semana $65, y está lejos de su récord de $1.100

Estimó que el dólar blue aún "podría perforar los $900 los primeros días de la semana", pero para jueves o viernes podría frenarse la tendencia bajista. Y remarcó: "lo primero que vamos a ver es que deja de bajar y después va subir y ahí veremos con qué fuerza lo hace, pero la tendencia será hacia el alza al igual que en los dólares financieros porque la inflación sigue subiendo y te acercás a las elecciones y el resultado sigue estando abierto".

Otro broker también vislumbra que "la dolarización de carteras va a arrancar a fin de la semana o comienzos de la otra, y más teniendo en cuenta que Massa sigue repartiendo pesos por todos lados" en alusión a la ampliación de los créditos de Anses para trabajadores en relación de dependencia, que podría si bien tienen entre sus requisitos que esas personas no podrán comprar dólar MEP (hasta que cancelen el préstamo) "podría si tener algún impacto en el blue".

A su vez, Juan Diedrichs, asesor de Inversiones de Capital Markets Argentina, sostuvo que "venimos con un mercado con alta volatilidad después de las elecciones" porque "se cubrió por adelantado a una posible dolarización que no sucedió".

"La baja del MEP y CCL tiene que ver con la medida que tomo el BCRA de permitir liquidar el 30% de las exportaciones con el dólar CCL y el 70% en el MULC. Esta resolución es por 30 días y existe la posibilidad de que se prorrogue. Pero esto es finito, los problemas continúan. Las importaciones cuasi cerradas y las reservas bajando. Los agujeros son cada ves más y mas grande. Y los inversores seguirán dolarizándose", vaticinó.

Por su parte, el analista financiero Gustavo Ber planteó que "aún cuando fueran eventualmente necesarias mayores intervenciones, la semana próxima estimo que se extendería la relativa calma de los dólares financieros". Y proyectó que "la mayor búsqueda por cobertura, y el reacomodamiento llegaría recién en la semana antes del balotaje, y así es que ambas referencias financieras podrían regresar a la zona de los $900, aún con la mayor oferta desde el CCL por el dólar exportador".

El BCRA extendió la racha compradora en el mercado cambiario a diez ruedas seguidas

Según su visión, las divisas que provienen del dólar exportador ayudarían a evitar que el CCL "vuelva a superar la barrera psicológica de los $ 1.000 y en caso de ser necesario se intensificarían las intervenciones".

Por su parte, la consultora FMyA prevé que "en breve debería arrancar nuevamente la cobertura preelectoral de cara al balotaje, esto podría impulsar al dólar paralelo, pero dado que ahora es entre Massa y un Milei ‘moderado’ no debiéramos esperar un pánico como el que vimos pre-22 de octubre, pero sí un poco de presión si Milei empieza a ganar momentum"

Dólar: ¿conviene apostar al carry trade?

Tras las elecciones, el mercado recalibró sus expectativas, los futuros de dólar se derrumbaron, creció el stock de plazos fijos en pesos que venía de caer 22% en términos reales en menos de 2 meses. En ese sentido, la consultora 1816 resaltó que "las expectativas de menor volatilidad nominal en el corto plazo claramente revivieron el atractivo del carry a un mes vista".

Y se evidenció un incremento en la demanda de los títulos en pesos que ajustan por CER en un escenario donde se espera en noviembre una inflación de dos dígitos. El informe de 1816 indicó que "en las curvas soberanas en pesos, los instrumentos CER se consolidaron en rendimientos en un dígito, no solo dejando atrás el episodio de estrés de la primera quincena de octubre, sino también comprimiendo mucho en relación a la curva pre elecciones".

En este contexto, los analistas de la consultora Anker Latinoamérica plantearon: "seguimos viendo menor riesgo dólar, tanto en la transición hacia las elecciones como en los primeros meses de un nuevo gobierno, sea Massa o Milei". Y fundamentaron que "los incentivos hacia la moderación del discurso de los candidatos presidenciales, las menores chances de unificación cambiaria y salida del cepo aún en 'escenario Milei' y una dinámica de statu quo monetario/cambiario en los primeros meses de un 'escenario Massa' están detrás de esta visión".

En ese marco, comentaron que "para una estrategia de carry nos parece atractiva la tasa que se puede fijar con el sintético de pesos vía dual febrero 24 (TDF24) y short Rofex febrero 24". Y argumentaron que "este vehículo permite lockear una tasa de 663%TEA a maturity consistente con una tasa efectiva mensual de 18,2%TEM y un ritmo de inflación breakeven del 32% mensual para noviembre y diciembre (asumiendo 9% en octubre) arbitrado contra la Lecer febrero 24 (X20F4)".

Tras las elecciones, se reavivó algunas apuestas a carry trade, pero alertan que hacia adelante es una jugada riesgosa

Por su parte, Diedrichs sostuvo que, luego de los comicios, "la corrección del mercado llevó a los activos financieros a precios muy atractivos tanto las acciones como los bonos". Y consideró que "un título público en dólares como el Bonar 2023, con un cupón a cobrar del 0.75% (los últimos 3 años paga 1.75% y que en enero del próximo año comienza amortizar capital, lo que implica que a estos precios en menos de 3 años recuperas el capital), constituye una excelente oportunidad de inversión entrando con pesos". Sin embargo, advirtió que "es una apuesta arriesgada, de lo contrario no rendiría más del 56% de TIR (Tasa Interna de Retorno)".

Ber juzgó que "más allá de la fuerte retracción de los dólares post elecciones, y que ha sido una movida positiva de corto plazo para apuestas en pesos, creo que las tácticas de carry-trade ya resultan demasiado peligrosas a partir de los actuales niveles más cercanos a los $ 850, un nivel de abaratamiento que comienza a despertar una mayor demanda ante la incertidumbre política y económica así como la levada nominalidad de la economía".

A su vez, Nery Persichini, estratega de GMA Capital señaló que "con respecto al carry, octubre, y en particular post 22 octubre, fue un mes extraordinariamente favorable para ganar en dólares con la tasa en pesos". Y añadió: "Quienes sacaron rentabilidades positivas lo hicieron tomando riesgos considerables en medio del debate de la dolarización. A pesar de que la expectativa de este plan radical se moderó, las estrategias en pesos muestran riesgos asimétricos. El CCL recortó 15% desde los máximos recientes y la economía no muestra señales de mejora. Una corrección de precios relativos (tipo de cambio, tarifas, combustibles) es inminente, pero no se sabe si será ordenada o desordenada".

Por su parte, Javier Casabal, estratega de renta fija de Adcap Grupo Financiero, afirmó que "el reacomodamiento de precios se dio muy rápido, porque en la previa de las elecciones se descontaba que un triunfo de Milei en primera vuelta podía disparar una corrida contra el peso; había salida de depósitos en dólares, de plazos fijos en pesos, ventas de Boncer, etc".

"Tras el resultado de la primera vuelta, ahora el mercado vuelve a ponderar mejor los riesgos. Actualmente, vemos que el salto implícito en los precios es del orden del 50% para fin de año. Sin embargo, varios economistas señalan que el tipo de cambio real deseable se encuentra un 30% por encima del actual en términos reales, lo que implica un salto nominal del orden del 75%. Es por eso que, a estos niveles, consideramos que el posicionamiento debería ser en bonos duales, (TDA24 y TDG24) que deberían capturar ese 25% adicional", sugirió.

"Desde nuestro punto de vista, el carry trade es una apuesta a la reducción de la brecha cambiaria, pero dada la incertidumbre actual, donde la elección está cerca de definirse muy ajustada, es conveniente tener protección contra la nominalidad, vía inflación o devaluación".concluyó.