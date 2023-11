Alerta por los dólares en poder del BCRA: reservas son negativas en u$s11.000 millones y tocan el menor piso histórico

El BCRA registró un saldo neto comprador de u$s1 millón y alarga racha positiva a once ruedas seguidas, mientras se hunden las reservas por pago al Fondo

El Banco Central extendió este martes la racha compradora en el mercado cambiario oficial a 11 ruedas consecutivas, aunque sigue sumando divisas a cuentagotas al registrar un magro saldo neto positivo de u$s1 millón, pese a un escenario de mayor oferta de divisas proveniente del nuevo dólar para exportaciones y una demanda más acotada por restricciones de pagos a importaciones.

El lunes fue día no laborable para la actividad bancaria y como consecuencia hoy se concentraron los pagos de lunes y martes en el mercado de cambios, explicaron en la entidad monetaria.

De todos modos, el BCRA el viernes último también había logrado compras netas por solo $1 millón, y se trata de los montos más bajos desde que la entidad monetaria retomó la racha compradora el 23 de octubre, tras el resultado de las elecciones de primera vuelta, y la puesta en marcha del tipo de cambio diferencial para las exportaciones que permite liquidar el 70% al dólar oficial y 30 % al valor del dólar Contado con Liquidación (CCL).

En ese sentido, los analistas de Aurum Valores advirtieron que el anuncio del ministro de Economía Sergio Massa de que a partir del 15 de noviembre se retomará el esquema del crawling peg, y ese día el dólar oficial -que permanece congelado desde la devaluación del 14 de agosto)- subirá $3 "desalienta incentivos a liquidar ahora sabiendo que a partir de esa fecha el exportador recibirá un mejor tipo de cambio por el lado del oficial y por la cercanía de la elección es probable que tenga un mejor dólar CCL".

Para los operadores, la racha compradora del BCRA se debe más a una demanda muy acotada por las restricciones al acceso de divisas que a los frutos provenientes del nuevo dólar exportador. Y prevén que las importaciones seguirán restringidas en el actual contexto de escasez de dólares

Reservas: magra compra del BCRA

El BCRA registró el martes un saldo neto comprador de u$s1 millón por su intervención en el mercado cambiario oficial, en una jornada financiera calma donde el dólar blue bajó $35 al cerrar en $890.

Con el saldo favorable de hoy, la entidad monetaria alargó a once ruedas consecutivas la racha compradora iniciada tras el resultado electoral en primera vuelta en las que sumó un saldo positivo cercano a u$s690 millones.

Tras haber cerrado la semana anterior con un saldo neto comprador de u$s288 millones, el BCRA acumula en lo que va de noviembre un resultado positivo de u$s63 millones, aunque suma en lo que va del año un rojo cercano a u$s1.917 millones.

Francisco Díaz Mayer, jefe de operaciones de ABC Mercado de cambios comentó que "hoy se volvieron a trabar los pagos al exterior, con casi ninguna autorización, empresas del rubro insumos médicos hoy se enteraron que en la Sira les apareció un guión en vez de la fecha original, por lo que no lograron que sean validadas por AFIP".

El volumen recuperó un poco hasta los $212 millones (+16,5 %), pero si tomamos el volumen operado en el spot que es donde se pactan casi todas las operaciones de comercio exterior, apenas llegó a $115 millones", indicó.

Reservas: nuevo récord negativo

Los analistas prevén que el BCRA en noviembre seguirá restringiendo la demanda a divisas en un contexto de escasez de dólares, donde las reservas netas quedaron negativas en casi u$s11.000 millones, según los cálculos privados, luego de haberse efectuado el lunes un pago de intereses con el FMI por unos u$s800 millones, que se canceló con yuanes provenientes de la activación del segundo tramo del swap con China.

De esta forma, la consultora 1816 destacó que el stock de reservas netas "perfora el nuevo mínimo histórico que se tocó previo al desembolso de u$s7.500 millones del 23 de agosto" último.

El stock de reservas netas es negativo en casi u$s11.000 millones tras pago el lunes de un vencimiento al FMI

Tras el feriado de ayer para la actividad bancaria, el impacto del pago al FMI se reflejó hoy también en el stock de reservas brutas que perforó el umbral de u$s21.000 millones, al alcanzar los u$s20.297 millones, el monto más bajo desde 2006.

Respecto al frente cambiario, en 1816 destacaron que aunque ya pasaron 12 ruedas desde el anuncio de la aprobación del segundo tramo del swap con China "todavía no vemos cantidades significativas de yuanes operados en MAE".

"No nos queda claro el motivo, pero tenemos dos hipótesis que no son mutuamente excluyentes: no está aún aprobado el segundo tramo del swap para comercio exterior (podría haber sido aprobado solamente para el pago al FMI) y/o el Ejecutivo se está guardando ese stock para tener municiones en un potencial plan de estabilización post 19 de noviembre -fecha del balotaje- a aplicar si gana Massa", especularon.

En sintonía, los analistas de PPI también platearon que "viene llamando nuestra atención el bajo volumen operado de yuanes en MAE a partir del 19 de octubre, cuando el BCRA anunció la activación del segundo tramo por alrededor de u$s 6.400 millones".

El próximo vencimiento con el FMI, de aproximadamente u$s900 millones, será el 21 de diciembre, ya bajo una nueva gestión de gobierno.