Clave para ahorristas: todos los escenarios para el dólar que maneja el mercado a partir del 10 de diciembre

Con reservas netas negativas en u$s11.000 millones luego de los recientes pagos de vencimientos con el FMI, el listado de desafíos para 2024 es amplio, pero los analistas afirman que sin duda la prioridad de un nuevo gobierno es encontrar un ordenamiento cambiario que permita eliminar la brecha que está y corregir los desequilibrios de precios relativos.

El ministro de Economía Sergio Massa negó el domingo la posibilidad de una devaluación tras el balotaje, y reafirmó que unos días antes de esa contienda, a partir del 15 de noviembre se retomará el esquema del crawling peg, y ese día el dólar oficial que se mantiene congelado en $350 desde la devaluación subirá $3, aunque en el mercado aseguran que, gane quien gane, la actual dinámica cambiaria es insostenible ya que dificulta acumular reservas. Y en ese sentido, algunos expertos especulan con una corrección cambiaria inicial de entre 40% y 50%.

"Independientemente de quien gane las elecciones presidenciales, en pocas semanas más probablemente se esté empezando a implementar un nuevo esquema" cambiario, planteó un análisis de la administradora de fondos MegaQM.

"La acumulación de reservas se puede dar por superávit comercial o por ingreso de capitales. La situación económica actual hace poco probable que inicialmente produzca por ingreso de capitales. Por eso, lo más probable es que el próximo equipo económico busque acumular reservas por la vía del excedente comercial. Eso implica acomodar incentivos a las exportaciones y corregir la brecha cambiaria que hoy se convierte en un fuerte estímulo a las importaciones", explicó

En sintonía, un análisis de Consultatio Plus destacó que "la única certeza es que la situación actual es insostenible, con una brecha cambiaria rondando el 150% y con reservas netas negativas que ya alcanzan los -u$s11.000 millones", por lo que aseveró que "un cambio de régimen es inevitable". Y enfatizó que "los escenarios potenciales difieren radicalmente dependiendo de quien sea elegido en segunda vuelta".

Dólar oficial: posibles escenarios cambiarios

Consultatio analizó algunas de las posibles direcciones que pueda tomar la política cambiaria desde el 10 diciembre, e identificó cinco escenarios alternativos: "Un escenario ‘hacia adelante’, que implicaría una profundización del régimen actual con distintas combinaciones de Tipo de Cambio oficial y CCL para el comercio y el mantenimiento del dólar oficial para los contratos; un escenario ‘hacia atrás’, con devaluación mediante pero manteniendo el cepo; un escenario ‘hacia arriba’, con unificación cambiaria; un escenario de dolarización; y finalmente uno de desdoblamiento clásico, con un tipo de cambio comercial superior al actual y otro financiero más depreciado".

Massa negó devaluación post balotaje y ratificó que se retomará esquema de crawling peg a partir del 15 de diciembre

*Esquema hacia adelante:esta opción implicaría profundizar el esquema actual, es decir que con el paso del tiempo más rubros, incluso las importaciones, aunque con un mix diferente, empiecen a incorporarse al dólar exportador que permitir liquidar 30% de las divisas al CCL y 70% al tipo de cambio oficial.

"Esta parecería una alternativa probable para un eventual gobierno de Massa pero el problema es que no habría incentivos para mantener a los bonos del gobierno como un mecanismo de cobertura, esos pesos irían a la brecha y se correría el riesgo de un problema de financiamiento", evaluó.

*Esquema hacia atrás: esta alternativa es la vuelta a lo conocido, es decir un régimen simplificado con dos tipo de cambio -uno oficial más depreciado por donde se canalizan tantos los stocks como los flujos, y el CCL para el tratamiento de operaciones financieras libres

"En este caso, podemos asumir una brecha menor, pero la persistencia del cepo. No necesariamente significa la resolución del problema externo que hoy se ve reflejado en la situación delicada de las reservas, y tanto la deuda comercial y financiera del sector privado como del propio gobierno se encarecería ", aseguró.

*Esquema hacia arriba: sería la unificación cambiaria, con una devaluación del tipo de cambio oficial mediante y salida total del cepo."Esta opción parece completamente vedada por los costos que conlleva, y por las limitaciones del contexto actual, La correcciópn cambiaria se trasladaría de forma inmediata a los precios y podria generar una espiralización de la inflación , a la par que incrementaría fuertemente el costo de la deuda comercial y financiera", advirtió.

*Dolarización: es la propuesta impulsada por el candidato de La Libertad Avanza Javier Milei, y que tras las elecciones de primera vuelta el mercado lee que perdió fuerza dado su alianza con algunos sectores de Juntos por el Cambio. En Consultatio remarcaron que la iniciativa "no sería fácil de concretar" dado que con el actual stock de reservas netas negativas, "para rescatar los pasivos en pesos al tipo de cambio del mercado actual se necesitarían unos u$s34.000 millones adicionales".

Con reservas negativas en u$s11.000 millones, un nuevo esquema cambiario es inevitable, dicen analistas

Dólar oficial: ¿gana probabilidad un desdoblamiento?

El quinto escenario probable es el esquema de un desdoblamiento cambiario formal. Al respecto, Un análisis de Juan Pedro Mazza, Estratega Senior de Renta Fija en Cohen SA juzgó que "con la brecha al 150% y la inflación corriendo por encima de los dos dígitos, una unificación cambiaria como la de 2015 es demasiado arriesgada". Asimismo, el experto sostuvo que "sin reservas netas y con un Congreso atomizado, la dolarización de corto plazo es imposible", por lo cual consideró que "todo indica que conviviremos con la brecha en 2024 y un desdoblamiento formal del tipo de cambio luce cada vez más probable".

"Un desdoblamiento es un esquema en el cual conviven un tipo de cambio comercial ‘bajo’ para operaciones de comercio exterior y un tipo de cambio financiero ‘alto’ por el cual se cursan libremente el resto de las operaciones.A valores actuales, el comercial sería el dólar oficial que cotiza a $350, mientras que el financiero sería el dólar MEP, que cotiza a $873", explicó.

El experto señaló que "este esquema transitorio apunta a una unificación cambiaria gradual de mediano plazo, donde, con el tiempo, el dólar financiero converja al comercial sin necesidad de una gran corrección cambiaria inicial". No obstante, Mazza afirmó que "este sistema no eliminaría las presiones devaluatorias, y enfatizó que "para que sea sostenible, es necesario una corrección inicial en el tipo de cambio comercial, llevándolo a un nivel competitivo que reduzca la brecha y permita acumular reservas". Y agregó que "este nivel debe ser sostenido en el tiempo y no atrasarse significativamente con respecto a la inflación"

"En un desdoblamiento, el eje de la estabilización es tanto fiscal como cambiario. Con el tipo de cambio condicionado a mantenerse competitivo, será fundamental que el gobierno dé una fuerte señal fiscal de reducción del déficit en pos de anclar las expectativas inflacionarias. Idealmente, el restablecimiento gradual de la credibilidad del gobierno llevaría a que el dólar financiero converja hacia el dólar comercial, elemento clave para el éxito del programa".

De igual diagnóstico, para la consultora Equilibra "tras la experiencia fallida de la devaluación post PASO en la que el rápido traslado a precios erosionó la ganancia de competitividad cambiaria en solo siete semanas, el ministro Massa tiene en claro que sin un colchón de dólares que permita anclar expectativas y controlar los dólares financieros y/o medidas complementarias (fiscal y monetarias) una devaluación brusca del tipo de cambio no sería la solución"

Y especuló: "¿Cómo podría ser el ajuste cambiario bajo una potencial presidencia de Massa? Creemos que muy probablemente la estrategia del actual ministro de Economía incluya la profundización del desdoblamiento cambiario formal como viene haciendo en las últimas semanas". Y precisó que hoy el dólar oficial de referencia "se utiliza solo a cuentagotas, aplica para algunas importaciones (alimentos, combustibles, medicamentos) y para ajustes de capital de instrumentos financieros (dólar linked, duales y contratos de dólar futuro".

Para analistas, si gana Massa el escenario más probable es profundizar desdoblamiento cambiario

Por su parte, Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras planteó que "el esquema cambiario requiere modificaciones con cierta urgencia". Resaltó que "esta gestión ya devaluó sin aviso y nada garantiza que no vuelvan a hacerlo aunque hasta ahora parece que prefieren los dólares múltiples o desdoblamiento".

"Y desde el lado de Milei, algunos de sus asesores también se manifestaron a favor de alguna clase de desdoblamiento. El mercado por lo pronto apuesta a un salto hacia fin de diciembre", manifestó. Y es que la cotización a diciembre en el mercado del dólar futuro este martes cerró en $689

En ese sentido, la consultora 1816 enfatizó que Carlos Rodríguez, asesor de Milei, propuso la semana pasada "desdoblar el mercado entre un dólar oficial regulado por el BCRA y un dólar libre; en su propuesta las operaciones de comercio exterior se liquidarían 90% al dólar libre, y solo 10% al A3500( el tipo de cambio oficial)".

"Es una de las tantas maneras en que se puede devaluar sin correlato en A3500 (es decir, perjudicando a futuros, dólar linked, duales. Esto gobierno ya lo ha hecho porque hoy en la práctica el A3500 es $350 pero las exportaciones se liquidan a un dólar de $500 (70% MULC y 30% CCL)", precisó. La consultora sostuvo que, dada la dinámica de las reservas, "Massa debería elegir entre hacer un ajuste brusco de precios relativos y cuasi liberar el mercado de cambios o desdoblar".

"Un ajuste inmediato más fuerte del dólar tiene la ventaja de que concentraría los costos del plan de estabilización en los primeros meses de gestión" pero "el gran riesgo es el enorme impacto social y las consecuencias políticas del ajuste de precios relativos, comparable al Rodrigazo de 1975", alertó.

En tanto, evaluó que "el desdoblamiento formal, como lo proponen Cavallo y Melconian, tiene a favor su menor impacto social en el corto plazo, pero la desventaja es que probablemente implique que la brecha siga en niveles que en la experiencia reciente no son compatibles con la acumulación de reservas" y entonces se corre el riesgo "de no resultar en una convergencia gradual al equilibrio sino en una continuidad de los desequilibrios actuales y mayor deterioro de la macro, que desembocaría en una reestructuración de la deuda soberana en dólares en algún momento de 2024/2025".