Dólar, plazo fijo, acciones y más: las 5 claves de la semana para saber en qué invertir

Desde "Las claves de la semana" intentaremos acercar los datos a tener en cuenta en la semana que comienza, en pocas líneas y de forma concreta las principales variables que afectan al inversor. Lo que el mercado observa y espera para los próximos 5 días.

1- Dólar

BANCO NACIÓN $369.50 +1.09% semanal

BLUE $1000 +4.17% semanal

MEP $855.23 -2.24% semanal

CCL $893.81 -1.98%% semanal

Brecha con el dólar oficial

BLUE 171%

MEP 131%

CCL 142%

La semana pasada terminó con los dólares financieros bajando y el blue subiendo con pocas operaciones. Resultó ser una semana mucho más tranquila de lo que se esperaba.

Mañana comienza otra historia, con el nuevo Presidente ya electo, un proyecto de dolarización que no se baja pero del cual hay más dudas que certezas en su implementación. Más allá de eso es sabido que al 11 de diciembre el mismo no podrá aplicarse y Javier Milei deberá establecer un programa cambiario. El mismo podrá ser una unificación cambiaria a precio de mercado o un desdoblamiento (escenario más probable).

Durante la transición el gobierno ya no tiene incentivos por sostener artificialmente el valor del MEP, tampoco de sincerar el tipo de cambio, lo que dejaría como opción mantener un sistema muy similar al actual para que todas las definiciones trascendentales, léase valor del tipo de cambio, queden para después del 10 de diciembre.

En el medio los dólares financieros podrán tomar temperatura dependiendo de las señales que vaya dando el nuevo gobierno. El domingo el dólar cripto tuvo un incremento que lo hizo superar los $1.200 pero a las 4 horas ya se encontraba nuevamente debajo de los $1.000.

2- Tasas

Plazo fijo tradicional 10.93% TEM

Plazo fijo UVA: 8.37% para el mes en curso, 11.5% y 14% estimado para los siguientes meses según el último REM (Relevamiento de expectativas del mercado)

Tasa 10 años USA 4.45 -20 pbs

Conocido el dato de inflación de octubre (8.3%), el mismo fue muy por debajo de lo esperado. Aun así las expectativas de las principales consultoras relevadas por el BCRA marcan una nueva aceleración para el mes en curso y el que viene.

Interrogantes sobre qué sucederá en el futuro con el manejo de las tasas en el nuevo gobierno, no es sostenible seguir pagando tasas del 11% mensual con $23 billones de pasivos remunerados. Más allá que en los próximos días el plazo fijo tradicional le gana a la inflación para adelante es difícil de sostener ese esquema.

3- Acciones

Merval 645.079,59 -2.30% semanal

Merval en u$s 736.17 -2.26% semanal

S&P 500 4.514.02 +2.24% semanal

Mercado local: Semana de corrección previa a las paso. El viernes se terminó con una suba del 7% que no pudo revertir el rojo semanal.

El mercado fue al balotaje con Massa como favorito y terminó siendo Milei el ganador, los activos locales reflejaran eso a partir de hoy en los mercados internacionales con los ADR que cotizan en Wall Street y desde mañana en el mercado local.

Mercado americano: Otra positiva semana para el mercado americano que sigue apoyada en buenos datos de la economía real. El S&P 500 se acerca nuevamente al máximo del año que se constituye en un techo que testea por 3ra vez. De superar los 4.600 puntos podría habilitar un nuevo rally para terminar el año.

4- Bonos

Riesgo país 2.412 -63 pb

Bonos en dólares: Los bonos en dólares como las acciones podrían sufrir a partir de mañana una corrección por un resultado que no era el esperado. Sostener una dolarización en base a tomar deuda cuando los bonos ya cotizan a u$s 0.30, además de no ser consistente a cuánto podría llevar los bonos actuales. El mercado hasta ahora siguen con más dudas que certezas.

Bonos en pesos: En sus primeras declaraciones Milei dijo que respetará los compromisos asumidos por el país y dentro de ellos están las deudas en pesos indexadas que tantas dudas generan. Eso ha sido una buena señal, se necesitarán más para apuntalar una deuda que sigue siendo necesaria para financiar el déficit hasta lograr el equilibrio fiscal.

5 - Pasivos remunerados

Los pasivos remunerados alcanzan los $23.46 billones de pesos y son uno de los problemas urgentes que deberá atacar el próximo Presidente del Banco Central incluso antes de pensar en la dolarización. Hoy la tasa de interés de estos pasivos devengan intereses por $2 billones mensuales lo que representa una emisión endógena que dificulta seriamente la baja de la inflación.

Hay 20 días desde hoy hasta la asunción del nuevo presidente, es imperioso que comience a dar señales de cuáles serán las medidas concretas para la solución de los problemas más urgentes.