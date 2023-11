La reacción del dólar blue y los financieros tras el "efecto Milei": qué anticipan expertos

El mercado llegó al balotaje con la creencia de que el ministro de Economía y candidato oficial Sergio Massa iba a ser el ganador y ese fue en parte un factor que contribuyó la calma que mostraron el dólar blue y las divisas financieras, Contado Con Liquidación y MEP previo a los comicios. Ahora, los analistas prevén que con la victoria electoral del postulante de la Libertad Avanza, Javier Milei, los dólares libres exhibirán más volatilidad y avizoran una tendencia al alza aunque no ven que este martes, en la primera rueda post electoral, se registren saltos abruptos.

No vislumbran riesgo de una disparada de los dólares paralelos dada la reacción positiva que registraron los ADRs de empresas argentinas y los bonos que cotizan en Wall Street que registraron el lunes fuertes subas, y por el hecho de que el dólar cripto que suele ser un termómetro de lo que puede suceder cuando los mercados están cerrado cotizó en la jornada en torno a 95, luego de haber tocado el domingo un pico de $1.200.

Además, otro factor que ayudará a contener la presión alcista en la reapertura del mercado cambiario tras el balotaje es que el dólar para exportaciones que finalizó el viernes sería prorrogado pero se pasa del esquema de 70% de liquidación al tipo de cambio oficial, y 30% en el CCL, a una nueva regla de 50% y 50%, respectivamente, lo que dotará de mayor oferta en la negociación de la divisa financiera.

De todos modos, los analistas plantean que el rumbo de los dólares libres en los próximos días dependerá de varios factores, como que haya una transición ordenada, del nombre del futuro ministro de Economía, si Milei ratifica o no su plan de dolarización, etc.

Bonos y acciones: ¿por qué subieron fuerte?

Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York (ADRs) registraron el lunes un fuerte incremento, luego de que se definiera el resultado del balotaje que consagró a Javier Milei como nuevo Presidente, en una jornada en la que no abrieron los mercados locales debido al feriado. La suba fue liderada por los papeles de YPF que llegó a escalar hasta 42%,

Sobre el furor registrado por bonos y acciones locales en Wall Street, Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras lo atribuyó a que "Milei habló de respetar compromisos, poner en caja las cuentas fiscales, arreglar problemas de BCRA (y no de dolarizar ni eliminar BCRA)".

Las acciones de YPF escalaron este lunes en Wall Street hasta 42% y bonos subieron hasta 7%

El analista financiero Gustavo Ber coincidió en que "abre expectativas no solo el amplio triunfo sino también su discurso y las primeras señales de su política de gobiernod de que pueda ir recorriéndose un camino a una normalización económica". Y acotó que "ahora la atención se traslada a la definición del equipo económico a fin de que pueda diseñar e implementar un urgente plan de estabilización integral para corregir - sin gradualismo - los serios desequilibrios acumulados".

A su vez, Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores dijo que "las subas recientes las atribuimos a que en principio se resuelven dos incertidumbres: a) menor riesgo del rol intervencionista del Estado sobre las empresas liberando su potencial competitivo sobre todo en las que exportan y b) las señales de acompañamiento de parte de Junto por el Cambio lo dotarían de mejor músculo político que el que se preveía hasta las elecciones" generales".

"Mejoras más significativas (en bonos y acciones) que sostuvieran un rally adicional debería venir acompañado de señales más contundentes. No descartamos que sigan las mejoras en algunos activos sobre todo en aquellos con buen desempeño en las exportaciones", evaluaó

Dólar blue y financieros: ¿cómo reaccionarán tras el triunfo de Milei?

El analista financiero Christian Buteler prevé que "deberían subir los dólares financieros", ya que cree que el BCRA tal vez se correrá un poco de intervenir en el MEP para no seguir gastando las reservas netas que son negativas en torno a u$s10.700 millones, mientras que el "CCL si entra un poco más de oferta con este nuevo esquema del dólar exportador podría estar un poco más tranquilo".

"El dólar cripto después de la disparada inicial aflojó y está debajo de $1.000, las acciones y bonos tuvieron una reacción positiva, porque en el discurso Milei no hubo nada disruptivo. Desde lo económico no fue un discurso radical y desde lo político fue bastante conciliador, le abrió las puertas a los que quieran venir", destacó.

En ese contexto, consideró que "los dólares financieros pueden tener una mayor demanda pero al CCL no lo veo superando los $1.000 este martes; luego veremos porque esto es un día a día", comentó. Y también cree que el dólar blue que el viernes cerró en $950 tampoco superará este martes el umbral de $1.000.

El dólar critpo se disparó el domingo tras el balotaje hasta un pico de $1.200 pero luego aflojó y el lunes quedó en $958

Para Repetto, "los dólares podrían estar presionados al alza porque se sostendrá el excedente de pesos hasta tanto se defina más claramente el esquema monetario-cambiario que se implementará en el corto/mediano plazo".

"Las decisiones que tome esta semana el BCRA deberían ser muy cautelosa. El poder político ya no está en el gobierno actual pero todavía no fue transferido al gobierno electo por lo que debería actuar sin dilapidar reservas a precios de tipo de cambio artificialmente intervenidos", señaló..

Sobre la extensión del dólar exportador con un esquema de 50% al CCL, Repetto opinó que "no creo que haya muchos incentivos a liquidar porque sigue estando debajo del dólar que podría haber en un nuevo gobierno".

En cambio Baer, estimó que con esta medida de renovación del dólar exportador "el CCL podría bajar el martes" pero sostuvo que la marcha en los próximos días "dependerá de cómo evolucionen los depósitos también en pesos y en dólares

A su vez, Ber juzgó que "el dólar crypto se fue desinflando y ahora está calmo por debajo de los $ 1.000, y creo que sujeto a las sucesivas señales y definiciones que puedan ir llegando también podrían mantenerse el CCL,.más allá de que en el tiempo deberá ir acomodándose al ritmo de la elevada inflación en marcha"

En cambio, el economista Federico Glustein prevé que "probablemente el blue suba a tono con el dólar cripto, y el dólar MEP de la Alyc que operó arrojó un alza de 10". Y pronosticó: "Para mí, el CCL y el MEP van a subir fuerte este martes arriba de $1000 porque para el plan de dolarización que quiere llevar adelante Milei es muy barata actual la cotización,por lo que creo que va a seguir subiendo".

Massa y su equipo definieron prorrogar el tipo de cambio especial para exportadores, entre otras medidas

A su criterio, pese a la prorroga y mejora del dólar exportador, "sin dudas el CCL va a subir, proque estas medidas dispuestas para la transición no cambian la esencia, ayuda a evitar saltos grandes pero la presión a liberar el mercado va a primar, poer eso lo veo arriba".

Para los analistas de Facimex "las variables financieras claramente mostrarán volatilidad debido a que el mercado llegó a la elección asignando mayor probabilidad a una victoria de Massa, habrá gran sensibilidad a los anuncios que vaya haciendo Milei en relación a la conformación de su equipo y las medidas económicas".

Según su visión,"es esperable que aumente considerablemente la demanda de cobertura cambiaria, tanto de manera directa a través de los dólares financieros como de forma indirecta a través de futuros, bonos soberanos dollar linked y Duales". Y argumentaron que "si bien el hecho de que Milei no haya mencionado a la dolarización en su discurso podría ayudar a descomprimir ciertas presiones, creemos que es un riesgo darla por descarta; no deja de ser el camino más probable dado su diagnóstico respecto de la necesidad de ir por soluciones drásticas"..

Un informe de la consultora Outlier indicó que respecto de los tipos de cambios financieros (MEP y CCL), "dependiendo de las declaraciones del presidente electo en los próximos días y de la situación en la que se entregue el gobierno creemos que esta todo dado para subas adicionales del tipo de cambio en el corto plazo".

Por su parte Reschini comentó que "a priori, me inclino por un mercado apostando por achicamiento de la brecha dado por un tipo de cambio oficial subiendo y si los próximos sucesivos anuncios de Milei siguen en la dirección de los primeros puede ceder algo de presión en los dólares alternativos". Y vaticinó: "probablemente veamos altos volúmenes en el mercado de futuros este martes, y al BCRA corrido y mucha firmeza en la parte más corta, sobre todo noviembre, diciembre, enero. Durante la transición puede haber volatilidad cambiaria".

A su vez, el especialista en finanzas, Salvador Vitelli aseguró que el dólar financiero "tiene algo para subir pero va a depender de las declaraciones de Milei, porque aún no hay definiciones de que hará con el plan de dolarización, si insiste con eso, puede llegar a subir, si se aleja de esa idea, puede mantenerse calmo o en estos niveles, quizás con alguna variación al alza pero no tan relevante". Pero advirtió que "si insiste con el plan original de dolarizar, lo que el mercado lo ve con cierto recelo ya que no hay dólares y hay muchos pesos, el tipo de conversión es exageradamente alto, y va a derivar en una caída de la demanda de dinero y consecuentemente un alza del tipo de cambio".