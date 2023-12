Otra bomba a desactivar:: si Milei sincera el dólar oficial, tendría que emitir $4 billones por las Lediv

El surgimiento de las Lediv (Letras Internas del Banco Central de la República Argentina en dólares y liquidables en pesos por el Tipo de Cambio de Referencia del BCRA) generó ruido en el mercado por su rápido crecimiento. Había un stock de u$s5.119 millones, habiendo aumentado este número en casi u$s2.000 millones en la semana previa al balotaje.

"Es, indudablemente, un stock que condicionará la política cambiaria futura, así como los casi u$s50.000 millones de VN de bonos Duales y dollar-linked (cifra que baja hasta algo más de u$s20.000 millones sacando tenencias de BCRA y FGS)", dice la consultora 1816, muy ligada al sector financiero.

Y advierten que, sin dudas, será un dolor de cabeza para Javier Milei. Explican que si, por ejemplo, el dólar oficial fuera a $800 como dicen los futuros de diciembre de este año, habría que imprimir de forma quizás instantánea $4,1 billones para repagar el stock actual de Lediv.

Las Lediv son en la práctica un instrumento que funciona como un seguro de cambio ante la posibilidad de una próxima devaluación oficial del peso que se está subsidiado por el Gobierno saliente. Algo similar a lo que hizo Alejandro Vanoli en el BCRA al final del gobierno de Cristina, con los futuros. Dejó, vale recordar, una pesada herencia monetaria.

La consultora señala que este movimiento incesante de las Lediv no tiene que ver con la debilidad de los dólares paralelos (bajo la lógica de que podría haber venta de Cable/MEP con el objetivo de usar los pesos para suscribir Lediv). El CCL, MEP y blue estuvieron todos para abajo.

Los datos, según 1816, sugieren que si las Lediv tuvieron impacto en el movimiento reciente del dólar paralelo, ese impacto fue marginal. "Lo decimos por lo siguiente: sumando la semana pasada y este lunes (último dato disponible) el stock de Lediv subió u$s327 millones, que son apenas u$s130 millones midiendo al CCL. Este lunes en particular, día que el contado cayó de forma muy abrupta, el stock de Lediv subió solo u$s64 millones, que son alrededor de u$s25 millones medidos al CCL. Para comparar, estimamos en base a lo operado en el FX Oficial en MAE que cada día los exportadores están liquidando en el CCL cerca de u$s150 millones", explica 1816.

El impacto de las Lediv

"Nuestra opinión es que si hay alguna medida del Gobierno que está influyendo en el movimiento reciente del contado es la que permite liquidar el 50% de las exportaciones en los FX paralelos y no la oferta de Lediv. Dicho lo anterior, para nosotros ese factor (el del régimen de exportaciones) fue tan relevante para el fortalecimiento reciente del peso como la expectativa que tiene ahora el mercado de que no habrá dolarización", advierten los ex Banco Mariva.

Además, el BCRA redujo recientemente el universo de inversores elegibles que pueden comprar Lediv: ahora solo pueden acceder bancos con depósitos dollar-linked, energéticas que hayan incrementado su producción y pymes importadoras. Como estas letras se compran a tasa de cero y se pueden rescatar en cualquier momento, son una cobertura cambiaria mucho más barata que los bonos dollar-linked o los futuros. En futuros el Central parece seguir ausente del contrato diciembre (interés abierto de u$s600 millones en ese contrato entre Rofex y MAE) y veremos si da rollover los próximos dos días o no (vencen casi u$s5.500 millones del contrato noviembre).