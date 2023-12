Inversores, de festejo en el cierre del año: una docena de acciones registraron subas de entre 300% y 600% en 2023

El año cerró a todo festejo para los inversores, con ganancias que en diciembre llegaron hasta el 58% en acciones y bonos, pero en general el balance de todo el 2023 fue considerado "excelente" por los expertos de la City, donde las acciones de empresas líderes escalaron un promedio de 350% en pesos en el año. Por eso, ahora los analistas recomiendan en qué invertir en enero, donde todas las miradas se centran en la inflación y el dólar.

Antes que nada, se debe menciónar que el índice principal, el Merval de Buenos Aires, subió 14% en pesos en diciembre, un porcentaje que quedó por debajo de la inflación del mes, estimada en más del 25%. Aunque acumuló 358% en pesos en el año, que representa una renta de 62% anual en dólares. Es decir, en todo 2023 duplicó prácticamente al índice de precios al consumidor (IPC).

Incluso, en el último mes del 2023, hubo acciones de empresas que treparon hasta 58%, como fue el caso de Transportadora de Gas del Norte (TGN). Le siguieron Transener (51%) y Banco de Valores, con el 40% en todo diciembre.

Lo mismo ocurrió en este último mes con las acciones argentinas que cotizan en Nueva York con el formato de ADR, donde aumentaron hasta 20% en dólares, encabezadas por Edenor. Luego, Grupo Supervielle (19%) y Despegar, con 18% en moneda estadounidense.

Y en el Panel General ocurrió algo similar, con alzas de hasta 70%, donde "Metrogas, Camuzzi Gas Pampeana (CGPA2), Gas Natural Ban (GBAN) e Inversora Juramento (INVJ) fueron las de mejor desempeño durante el mes de diciembre, vinculadas a las tarifas y el precio de la carne", afirma a iProfesional Mauro Mazza, portfolio manager de Bull Market.

Y completa: "La Bolsa fue un buen mecanismo de capturar en los ahorros desde un shock tarifario hasta un aumento de los precios. Para los ahorristas, la Bolsa volvió a ser un mecanismo para capturar en inversión lo que se pierde como consumidor o usuario en el presente. Especialmente, el caso de Inversora Juramento, que fue una de las estrellas del mercado por el precio en Cañuelas de la carne".

También los bonos tuvieron un excelente diciembre, especialmente los nominados en pesos, con alzas que llegaron hasta el 50%, como fue el caso del Boncer, que ajusta por inflación, con vencimiento al año 2026 (TX26) y del Boncer a 2024 (TX24), con un incremento de 47% en este mes. Además, el Discount en pesos avanzó 45%.

"Diciembre fue muy bueno para los bonos vinculados a la inflacion, donde algunos subieron hasta 50%, en un contexto en el que el dólar ´apenas´ se movió alrededor de 15%", dice a iProfesional Jose Antonio Bano, analista de mercado.

Al respecto, agrega Mazza: "Los bonos CER subieron muy fuerte ya que capturaron casi la totalidad del impacto inflacionario de diciembre, enero y hasta febrero. Especialmente, el segmento 2024 y 2025. No fue así el caso de la deuda LECER, las letras mas cortas, que ya tenían desde noviembre el impacto inflacionario en precio".

Las acciones que más subieron en 2023 fueron Transener y Edenor, con un incremento en torno al 600% en pesos.

Acciones y bonos en 2023: alternativas ganadoras

A nivel general, para los analistas todo el 2023 fue muy bueno para los inversores, debido a que en el año el índice de acciones de empresas líderes, el Merval de Buenos Aires, acumuló un alza de 360% en pesos, es decir, una renta de 63% en dólares.

"Para Argentina fue un ´super año´, y en general para todo el mundo fue un buen año, tanto en acciones como en bonos, que llegaron hasta 75% arriba en dolares", sentencia Bano.

En acciones de empresas líderes, se registraron incrementos en todo 2023 de hasta 600%, como fue el caso de Transener y Edenor, impulsadas por el sinceramiento tarifario.

En cuanto a los bonos, los nominados en dólares y en pesos registraron avances de hasta 360% en todo el año, liderados por el título de deuda al 2030 en moneda estadounidense (AL30), también utilizado para comprar el dólar Mep. Por otro lado, en pesos lidera el Boncer al 2026 (TX26), que ajusta por inflación, y subio en el 2023 el 344%.

Y en el exterior también los rendimientos fueron muy interesantes en dólares, debido a que en Wall Street (Estados Unidos) el índice de empresas tecnológicas Nasdaq subió 54% en el año, seguido por el S&P500 (24%) y el Dow Jones, con 14%.

"En líneas generales el año 2023 ha sido muy positivo para las inversiones financieras, subió la Bolsa, los bonos, el dólar, la bolsa de Nueva York, entre otros activos. A nivel local, desde ya que el cambio de gobierno y fundamentalmente el cambio de modelo económico ha sido recibido de modo muy bien por los inversores", resume Marcelo Bastante, analista de mercado.

Por su parte, Melina Di Napoli, analista de Productos en Balanz Capital, suma a iProfesional: "El 2023 terminó siendo un gran año para las acciones a nivel global. Si bien la FED fue subiendo las tasas de interés, entendemos que por los mensajes que se han dado en las reuniones su idea es empezar a recortarlas para el 2024, lo que es combustible para el mercado de acciones".

Las alternativas de inversión recomendadas apuntan a estar atentos a la inflación y al movimiento del dólar oficial.

En qué invertir en enero

Con un escenario doméstico de inflación muy elevada, donde se espera que diciembre cierre con una suba de precios al consumidor del 25% o más, y enero se replique un índice similar, los analistas consultados por iProfesional plantean opciones de inversión vinculadas a esta variable. También al movimiento del dólar oficial.

"En un contexto de inflación elevada y tasas reales negativas, los inversores no tenemos muchas alternativas de cobertura real. Los bonos CER están caros y los instrumentos más conservadores como los money market están rindiendo mucho menos que la inflación esperada. Por lo tanto, hoy los instrumentos que mayor cobertura nos pueden ofrecer, son también los más agresivos en términos de riesgo", dice Lautaro Franco, gerente de Banca Digital y EAMS de PPI.

Y agrega: "Siguiendo el optimismo del mercado, una buena alternativa de cobertura podrían ser los bonos soberanos (AL29, AL30, entre otros), instrumentos a los que podemos acceder en pesos, pero están dolarizados y con un potencial upside elevado. Mirando más a largo plazo, también hay oportunidades en las acciones locales, sobre todo de las empresas del sector Oil & Gas y de servicios públicos".

Por su parte, Bano suma: "Los bonos globales a 2030 (GD30) y al año 2035 (GD35) me gustan mucho y me parecen una muy buena alternativa, sobre todo si Argentina sigue moviendose hacia un achicamiento del fisco y equilibrio de cuentas fiscales, donde se tendrá un riesgo país menor. Concecuentemente, estos bonos van a subir mucho de paridad. A medida que haya alguna estabilidad politica van a subir mucho, por eso me gustan un montón".

Bastante suma en ese sentido: "Los bonos ajustables por índice CER y dólar linked están muy caros y ofrecen rendimientos negativos. Una alternativa podría ser estar atento a las próximas licitaciones, sobre todo de deuda ajustable por CER, pero como eso es complicado para un inversor minorista, tal vez sea recomendable mirar los fondos comunes de inversión (FCI), que invierten en bonos indexados o instrumentos que siguen el avance del dólar oficial (linked), ya que sus carteras son gerenciadas por profesionales de las finanzas".

Para Di Napoli, para los inversores estratégicos, con el foco puesto en el largo plazo, y pensando en que el plan de estabilización va a lograr encauzar las variables macroeconómicas, "creemos que todavía hay valor en los activos argentinos. En cuanto a bonos soberanos en dólares, una apuesta constructiva nos parece el Global 2030 (GD30) y el Global 2038 (GD38)".

Respecto a las acciones, Bastante es contundente: "Si estoy pensando en posicionarme en acciones, lo haría mirando con un horizonte mínimo de 3 meses".

Finalmente, Mazza opina: "Una de las recomendaciones para enero es posicionarse en instrumentos dólar linked como SNS8O y SNS9O, bonos corporativos de San Miguel, que es la compañía limonera que permite comprar dólares a noviembre de 2024 y abril de 2025 debajo de 600 pesos. Y, finalmente, sugiero Mirgor, porque creemos que pese a la competencia del exterior, que siga existiendo los beneficios de Tierra del Fuego es un gran logro para la empresa".-