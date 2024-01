Al BCRA le surgió competencia por los dólares, como advertía el mercado: ¿se debilitarán las reservas?

El Banco Central arrancó la semana con una desaceleración en el ritmo comprador de divisas al registrar un saldo neto positivo de u$s81 millones por su intervención en el mercado cambiario, la segunda menor compra diaria desde la devaluación.

En el mercado explican que en la jornada hubo bajo volumen negociado en el segmento de contado por el impacto del feriado en Estados Unidos. Además, hoy debutó el nuevo esquema de pago de importaciones dispuesto por el BCRA a través de la comunicación A7917 que estableció un cronograma gradual de acceso a las divisas según los distintos sectores.

A partir del 13 de enero la demanda importadora se incrementa porque se cumplieron los 30 días desde la entrada en vigencia de esa norma con lo cual se habilita la primera cuota de los pagos parciales (25%)

En este marco, los analistas prevén mayor presión sobre las reservas, y por ende, que se desacelere fuerte el ritmo comprador del BCRA en el mercado libre de cambios, e incluso algunos auguran que la entidad podría volver al terreno vendedor en el corto plazo.

Dólares para el BCRA: bajan las compras

El BCRA registró este lunes un saldo neto comprador de u$s81 millones por su intervención en el mercado cambiario oficial, lo que implica una significativa desaceleración en relación al resultado positivo de u$s 300 millones del viernes. Y es el segundo volumen diario más bajo desde la devaluación..

De esta manera, la entidad monetaria extendió la racha compradora a 24 jornadas consecutivas. Con el saldo favorable de hoy, el BCRA acumula un resultado positivo de u$s4.382 millones desde la devaluación.

El BCRA acumula un saldo favorable de u$s 4.415 millones en el mercado cambiario desde la asunción de Milei

El operador Gustavo Quintana, de Pr cambios, indicó que el volumen en el segmento de contado fue u$s138,852 millones frente a los u$s463,784 millones de la rueda anterior, y vinculó el escaso movimiento al feriado en Estados Unidos.

"La inactividad en los Estados Unidos restringió el mercado local, que solo pudo realizar operaciones entre las entidades financieras contra cuentas propias en dólares en el Banco Central y aquellas que se liquidan a partir de mañana", señaló.

Así, la entidad monetaria logró en la en la primera quincena de enero un saldo neto comprador de u$s1.518 millones, en un escenario de mayor liquidación por la devaluación y la puesta en marcha del dólar exportador que permite canalizar el 20% a través del dólar Contado con Liquidación, y demanda acotada por las restricciones de pago a importadores.

Eso permitió recomponer el stock de reservas internacionales brutas que el lunes se ubicó en u$s23.996 millones lo que implica un aumento de u$s20 millones respecto a la jornada previa, y una suba de u$s3.076 millones desde la devaluación. En tanto, el stock de reservas netas es negativo entre u$s8.400 y u$s8.600 millones, según los últimos cálculos privados, tras haber tocado un mínimo de u$s11.600 millones (negativo) en la antesala del salto devaluatorio.

Reservas: impacto del nuevo esquema de pagos a importadores

El BCRA acumuló compras netas por u$s 4.415 millones desde la asunción del gobierno de Javier Milei. El acuerdo con el FMI al contemplar un desembolso de u$s4.700 millones que cubre los pagos de vencimientos de capital con ese organismo hasta abril implica un alivio para las reservas e implica un puente hasta el ingreso del flujo de la cosecha gruesa

No obstante, a partir de hoy arranca una prueba de fuego para la entidad monetaria con la liberación parcial de los pagos para importadores. Al respecto, un informe de Facimex Valores recordó que "el nuevo esquema de pagos de importaciones dio acceso inmediato al MULC para pagos de energía y turismo, 30 días para medicamentos y gran parte de los servicios excluyendo turismo, 90 días para servicios personales y recreativos, 180 días para autos y bienes de lujo y creó un sistema escalonado de pagos (25% cada 30 días) para el resto de las importaciones de bienes, que representan el 60% de las importaciones totales.

El BCRA desaceleró compras en mercado camabirio en la jornada debut del nuevo esquema de pagos para importadores

"Esto implica que a partir de hoy, el BCRA estará dando acceso al MULC al 49% de las importaciones, cuando hasta el viernes ese porcentaje era del 22% importaciones totales", precisó.

En Facimex Valores destacaron que "el nuevo esquema de pagos de importaciones busca generar un ahorro significativo en los primeros meses de vigencia creando margen para la recomposición de las reservas netas". Y estimaron que "por el impacto agregado de la devaluación (elasticidad precio e ingreso), estimamos que las importaciones mensuales de bienes y servicios podrían descender a la zona de u$s 5.500 millones", indicaron.

En ese marco, calcularom que el "ahorro de divisas por rueda para el BCRA será de u$s 140 millones en las 20 ruedas hasta el 11 de febrero, cuando hasta el viernes pasado era de u$s 205 millones. Y proyectaron que "luego, el ahorro" por rueda bajará a u$s 99 millones hasta el 12 de marzo, a u$s 61 millones hasta el 11 de abril y a partir de ahí será prácticamente nulo, pero comenzará la liquidación de exportaciones de la cosecha gruesa".

En ese contexto, Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras aseguró que "a partir del nuevo esquema de pagos, si no sube el volumen será más complicado mantener este nivel de compras para BCRA, sin dudas". En sintonía, la consultora FMyA tambíén prevé que "esta semana las compras del BCRA deberían comenzar a moderarse porque comienza a pagarse la primera de las cuatro cuotas de las importaciones. Es que el cronograma contempla 25% a los 30 días, otro 25% a los 60 días, 25% a los 90 días y el 25% restante a los 120 días.

De igual diagnóstico, los analistas de PPI remarcaron que desde ahora "tiene el acceso permitido al MULC un volumen de demanda que podría triplicar el del primer mes de Milei en funciones".

"Seguiremos de cerca la dinámica del MULC durante esta semana, mirando con atención la evolución de la demanda privada. Si esta empieza a resurgir, será clave monitorear el comportamiento del CCL para determinar si las exportaciones continúan fluyendo. Si la brecha vuelve a ampliarse, la liquidación de las exportaciones podría volver a trabarse. En este contexto, si el acceso de la demanda privada crece, no descartamos que el BCRA desacelere notablemente su ritmo de compras e, incluso, pase de comprador neto a vendedor neto en el MULC, lo que podría deteriorar las expectativas. No obstante, si el CCL sigue comprimiendo, la liquidación de las exportaciones tiene todo dado para seguir fluyendo. En este caso, si bien el ritmo de compras disminuiría algo ante el mayor acceso de las importaciones al MULC, la autoridad monetaria evitaría obtener un resultado negativo", plantearon.