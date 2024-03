En la primera rueda de marzo, el dólar blue se vendió este viernes con una suba de 20 pesos, a $1.050 en las cuevas del microcentro porteño. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negoció a $1.087 y el MEP se ofreció $1.053. Si bien la brecha cambiaria se encuentra en mínimos de la administración Milei -bajo un esquema exportador de 80%/20%- la estrategia del BCRA choca contra un dólar oficial que continúa a atrasándose y probablemente requiera un nuevo salto cambiario, lo que complicará el ancla fiscal.

En este sentido, el índice de tolerancia a la estrategia de la autoridad monetaria dependerá, no solo de la escalada distributiva detrás y de la capacidad para sostener la promesa monetaria-fiscal, sino también de que la brecha cambiaria no se dispare y de la tolerancia de la política y la sociedad a la recesión que padece la actividad económica.

Con este escenario, especialistas de mercado consultados fueron cautos a la hora de señalar si el gobierno nacional podría empezar a levantar el cepo cambiario a mediados de año, ya que dependerá de si logra sostener la confianza, cumplir con las metas con el FMI y reducir el déficit fiscal, pero advirtieron que el contexto social y político podría complicar la iniciativa.

"Si el gobierno logra mantener buenos resultados en materia fiscal sin que la conflictividad social se dispare, el gobierno podrá levantar el cepo más temprano que tarde. Pero ello puede tornarse un objetivo en sí mismo para darle mayor credibilidad al programa económico. Por el momento, los contratos de dólar futuro ROFEX reflejan un escenario de crawling acelerado para los próximos meses antes que un escenario de unificación y levantamiento del cepo", indicaron.

¿La salida del cepo cambiario a mitad de año es posible?

De acuerdo con el bróker Consultatio, eI BCRA viene marcando un ritmo de compras inusitado, pero hay razones para creer que el ritmo actual no se mantendrá por mucho tiempo, dado que el tipo de cambio real continúa apreciándose y se encuentra por debajo de lo que el FMI estima como el nivel de equilibrio, los flujos de pagos de importaciones aún no se vieron normalizados, el superávit comercial de este año será considerable, pero no tan fuerte como se preveía, y el calendario de vencimientos en dólares al cual se enfrentará la economía en 2024 marca un punto de partida complejo.

"Frente a este contexto, creemos que el actual régimen cambiario tiene vida corta, pero el levantamiento del cepo en el corto plazo luce poco probable y nos inclinamos hacia una aceleración del ritmo de crawling", indicaron.

Para la ALyC, si bien es cierto que el freno de la actividad económica contribuye a moderar la demanda de importaciones en el corto plazo (las cantidades importadas cayeron 11.3% a/a en enero), la apreciación del tipo de cambio real le pone un piso a este efecto y podría derivar en la necesidad de un salto mayor al momento de levantar el cepo.

"Un tercer punto a considerar es que el superávit comercial de este año será considerable, pero no tan fuerte como se preveía con anterioridad: la ola de calor afectó los rindes estimados de la cosecha de soja y maíz (-2.5 millones de toneladas y -2 M ton, respectivamente) y su precio hoy es un 25% menor que un año atrás. Estimamos que el sector cerealero-oleaginoso aportarà unos 9,500 millones más que en 2023, pero lejos de los 44 mil millones que liquidó en 2022", detallaron.

Por otro lado, precisaron que el calendario de vencimientos en dólares al cual se enfrentará la economía en 2024 marca un punto de partida complejo, ya que aun proyectando financiamiento neto de organismos multilaterales por 1,300 millones de dólares (estimación FMI), los vencimientos de capital e intereses con organismos internacionales ascienden a u$s 3.800 millones a los que además hay que sumarle 2.000 millones de deuda provincial y corporativa y u$s3.000 millones de Bonares y Globales, por lo que los desembolsos pactados con el FMI no serán suficientes para cubrir todos los pagos previstos desde mayo tanto de capital como interés, y en el neto Argentina deberá pagarle unos 1.200 millones de dólares.

"Por estas razones, creemos que el actual régimen cambiario tiene vida corta, pero en el corto plazo nos inclinamos más hacia un escenario de aceleración del crawling-peg y levantamiento progresivo de restricciones que un escenario de unificación y levantamiento del cepo. En rigor, el gobierno podría levantar el cepo en cualquier momento, pero las reservas continúan en terreno negativo y el tipo de cambio podría tornarse extremadamente volátil frente a un cambio de expectativas del mercado si se lo deja flotar libremente, socavando la expectativa de una rápida desinflación", concluyeron.

Los bancos también duda de la eliminación temprana del cepo

En un informe reservado de unos de los principales bancos de inversión de presencia regional, si bien el presidente Milei está dando los pasos correctos en el aspecto macroeconómico y tiene una ambiciosa agenda de reformas, se enfrenta a dos obstáculos: su plan de ajuste carece de una política de ingresos o de indexación, lo que crea una recesión y una reducción del ingreso disponible, con posibles consecuencias para la popularidad; y su austeridad fiscal, combinada con un estilo agresivo, a menudo maleducado, crea conflictos con gobernadores y representantes no kirchneristas, diluyendo aún más su base de poder.

Además, alertaron que una reducción de la popularidad de Milei combinada con la falta de apoyo político en el Congreso y a nivel provincial podría exponerlo a riesgos de gobernabilidad, incluidos pedidos de impeachment, que al menos por ahora no parecen tener suficiente apoyo.

Por qué para especialistas el final del cepo "está más lejos" de lo que propone Milei: a qué valor se irá el dólar

En cuanto al peso, señalaron que los puntos de equilibrio son demasiado optimistas sobre la dinámica de la inflación, particularmente después de marzo/abril y que las tasas reales a plazo son en su mayoría justas, aunque podrían estar subestimando los riesgos crediticios para plazos más largos, por lo que la apreciación real de la moneda para finales de 2024 sería excesiva, impulsando una unificación a un tipo de cambio real similar al de enero/febrero, lo que requeriría otro salto cambiario para el tercer o cuarto trimestre de este año.

Desde el banco estimaron que el tipo de cambio acelerará su ritmo en abril, por lo que vaticinaron que habrá buenas posibilidades de realizar una unificación del tipo de cambio en algún momento tercer o cuarto trimestre de este año, a una cotización que arrancará a partir de $1600 o $1800 para entonces.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se ubicó en $1.050 para la venta y a $1.030 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.087 y el MEP se ofreció $1.053.

Cuál es el precio del dólar oficial

La cotización del dólar minorista, según el promedio relevado por el BCRA, fue de $885,87.

El dólar mayorista se ubicó a un promedio de $842,50.

Por su parte, el dólar solidario y dólar tarjeta se ubicaron en $1.417,39.

La brecha cambiaria

Por último, la brecha cambiaria entre el dólar mayorista y los diferentes tipos de cambio, se encuentra de la siguiente manera: