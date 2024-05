Las compras del BCRA se aceleran, pero advierten por la sostenibilidad en la estrategia de Milei: ¿qué anticipan?

Tras el contundente paro realizado por la CGT en la víspera, el dólar blue se vende este viernes con una suba de cinco pesos, a $1040 en las cuevas del microcentro porteño. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.083 y el MEP se ofrece en $1046.

Fuentes de mercado relevadas por iProfesional pusieron el foco en la acumulación de reservas internacionales por parte del Banco Central y los desafíos que enfrenta. Si bien destacaron el logro del nuevo gobierno al recuperar las reservas internacionales, advirtieron que este aumento se debe principalmente al abultado superávit comercial, impulsado por la deuda comercial.

En este sentido, señalaron que las reservas aumentaron significativamente desde el inicio del nuevo gobierno, plantearon interrogantes sobre cómo sostener esta acumulación para enfrentar vencimientos y el crecimiento económico en los próximos años.

Por esta razón, los expertos apuntaron que sostenibilidad en acumulación de reservas del Banco Central es un tema crucial para la recuperación económica, y los desafíos para el segundo semestre requieren una atención cuidadosa por parte de las autoridades. La economía argentina se encuentra en una encrucijada, y las decisiones tomadas en relación con la política cambiaria un impacto significativo en el futuro.

¿Hay sostenibilidad en la acumulación de Reservas?

De acuerdo con Jerónimo Montalvo, analista de Estrategia de Cohen, uno de los grandes logros del nuevo gobierno fue la recuperación de las reservas internacionales. De heredar un saldo neto negativo de u$s 11.000 millones, al cierre de abril disminuyó el déficit hasta los u$s 1.000 millones, alcanzando incluso cifras positivas antes del último pago al FMI.

Sin embargo, señaló que el principal factor detrás de este aumento fue el abultado superávit comercial, impulsado en gran medida por el incremento de la deuda comercial. Por otro lado, anticipó que la acumulación de reservas disminuya significativamente en la segunda mitad del año, pudiendo incluso caer en el último trimestre debido a la mejora de la actividad, el atraso cambiario y la cancelación de deuda comercial.

Las compras del BCRA suben, pero alertan por la sostenibilidad en la estrategia de Milei

"La dinámica de las reservas internacionales en las últimas décadas refleja las consecuencias de las políticas económicas implementadas por los últimos gobiernos, mostrando una notable volatilidad. Sin embargo, hubo una marcada tendencia a la baja hacia fines de 2023, regresando a valores aproximados de u$s 21.000 millones. Y el año pasado, las reservas experimentaron una caída cercana a u$s 22.000 millones, impulsada por una abrupta reducción del superávit comercial debido a la sequía", detalló.

Por esta razón, Montalvo resaltó la significativa acumulación de divisas desde el inicio del nuevo gobierno, aunque aclaró que esto se debió en gran medida al nuevo esquema de pagos de importaciones, que permitió pagar solo la mitad de las compras, lo que a su vez derivó en un aumento de la deuda comercial.

Específicamente precisó que, desde el 10 de diciembre hasta el cierre de abril, las reservas aumentaron casi u$s 6.400 millones, pasando de un stock bruto de u$s 21.200 millones a casi u$s 27.600 millones, lo que representa un incremento de aproximadamente el 30%. Observando las reservas netas, aunque aún negativas, mejoraron significativamente, pasando de -u$s 11.500 millones a -u$s 1.000 millones.

Por qué preocupa el segundo semestre

Para el analista de Cohen, el desafío para el gobierno llegaría en el segundo semestre, afectado por una estacionalidad que ya no favorece (menores exportaciones), una mejora en la actividad y atraso cambiario que incrementaría las importaciones, además de la devolución de la deuda comercial.

"Específicamente, el saldo de bienes disminuiría notablemente, cerrando el año por debajo de los u$s 2.000 millones, en comparación con más de u$s 9.362 millones en el primer trimestre. Paralelamente, la cuenta de servicios reales volvería a incrementar el déficit por encima de los u$s 1.000 millones, resultando en un déficit de cuenta corriente cambiaria en el cuarto trimestre del año de más de u$s 1.400 millones. En este contexto, la acumulación de reservas se desaceleraría a unos u$s 500 millones en el tercer trimestre y, ya en el último período, el saldo se tornaría negativo en más de u$s 1.300 millones", alertó.

En este marco, Montalvo detalló que el nivel de reservas internacionales cerraría el año en torno a los u$s 31.000 millones, es decir unos u$s 2.500 millones más que ahora y u$s 8.000 millones más que el cierre de 2023. Y advirtió que, pese a la buena acumulación durante el primer semestre sería suficiente para cumplir con las metas del FMI, hacia 2025 aparecen muchos interrogantes de como sostener la acumulación de divisas para hacer frente a vencimientos y el crecimiento de la economía.

El gobierno nacional continúa firme en su estrategia cambiaria-monetaria, peros los analistas tienen dudas sobre cómo va sostener esta acumulación

Salto en la liquidación de exportadores domina el mercado cambiario

Para el bróker Portfolio Personal Inversiones, hay indicios de que la cosecha gruesa habría empezado a liquidarse, lo que aceleró notoriamente la oferta de los exportadores tanto en el MULC como en el mercado financiero y estimaron ver una mayor liquidación del sector agroexportador -más allá del paro de ayer que frenó el volumen- producto de que el fin de semana se registró un salto significativo el del ingreso de camiones a los puertos.

"Vuelve a quedar en evidencia que, en un contexto en el cual las restricciones a la demanda permanecieron prácticamente inalteradas a las heredadas por Massa, el CCL es regido por los flujos del 20% de la liquidación de los exportadores en este mercado más que por los fundamentos macro", indicaron.

Y detallaron que la mayor oferta de los exportadores vía el mercado financiero se reflejó en un incremento de igual proporción en el MULC debido al esquema de liquidación 80/20%. El volumen operado en contado inmediato en dólar spot en MAE, proxy del 80% de la liquidación total de los exportadores, trepó de un mínimo de US$159 millones el lunes a u$s294 millones el martes y u$s313 millones el miércoles.

"Pensando en lo que viene, esperamos que, con la liquidación de la cosecha gruesa comenzando a fluir, el CCL se mantenga contenido y las compras del BCRA en el MULC sean voluminosas. Sin grandes cambios a las restricciones ni shocks de ningún tipo, no descartamos que el dólar financiero profundice su tendencia a la baja y el BCRA mantenga un ritmo de compras elevado, al menos hasta que cese la liquidación masiva de la gruesa", concluyeron.

Se profundiza la apreciación cambiaria

Desde el Grupo de Estudios de la Realidad Económica y Social (Grupo Geres) indicaron que el tipo de cambio exportador real vigente (80/20) continua en niveles por debajo de los programas de incremento exportador (PIE) previos, pese a que la moderación de la inflación y el leve aumento del CCL suavizaron la caída.

Para los especialistas, la brecha del tipo de cambio del programa de incremento exportador vigente (80/20) con respecto al CCL continúa en niveles mínimos a pesar de la fuerte reducción de la tasa de política monetaria y con ayuda de la persistencia del control cambiario (CEPO).

Las reservas aumentaron significativamente desde el inicio del nuevo gobierno

En este marco, alertaron que las liquidaciones del complejo sojero se presentan en menores niveles a los esperados, también debido a las condiciones climáticas que atrasaron la cosecha con respecto al promedio de los últimos años.

Por último, resaltaron que la disminución de aranceles para la importación de agroquímicos dispuesta, mejora la ecuación del agro a la vez que morigera las necesidades de liquidar divisas para cubrir los gastos.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se ubica en $1045 para la venta y a $1025 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.083 y el MEP se ofrece en $1046.

Cuál es el precio del dólar oficial

La cotización del dólar minorista del Banco Nación arranca a $901,50.

El dólar mayorista se negocia a un promedio de $882,50.

Por su parte, el dólar solidario y dólar tarjeta se ubican en $1.442,40.

La brecha cambiaria

Por último, la brecha cambiaria entre el dólar mayorista y los diferentes tipos de cambio, se encuentra de la siguiente manera: