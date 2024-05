El dólar blue se vende este jueves a $1.230 en las cuevas del microcentro porteño. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.214 y el MEP se ofrece en $1177.

La volatilidad del dólar en Argentina es el reflejo de una compleja interacción entre políticas internas y dinámicas globales. Mientras los especialistas ofrecen distintas perspectivas, hay un consenso en que la resolución de la Ley Bases y la actitud del sector agroexportador serán determinantes para el futuro inmediato de la economía argentina.

Para las fuentes consultadas por iProfesional, la estabilidad del dólar dependerá de la capacidad del gobierno para mantener sus anclas económicas y de la respuesta del mercado global a los desafíos emergentes. La situación actual exige una vigilancia constante y una adaptación estratégica para navegar en aguas turbulentas de la economía.

Según los analistas, a corto plazo, las posibilidades de suba de los tipos de cambio paralelos son limitadas, con mayores chances de estabilización cerca de los niveles actuales. Sin embargo, advierte que se necesitarían nuevos incentivos positivos, como la aprobación de la Ley Bases y una mejora del clima externo, para terminar de estabilizar la plaza cambiaria.

Por esta razón, señalaron que los "fundamentals" macroeconómicos no avalan una escapada mayor del dólar, pero que aún no logran contrapesar el incremento de la incertidumbre. Y agregaron que se necesitarían nuevos drivers positivos (aprobación de la Ley Bases, mayor liquidación de divisas, mejora del clima externo, etc.) para un movimiento más favorable a los activos argentinos.

¿Vuelve la calma a la plaza cambiaria?

De acuerdo con un informe de la sociedad de bolsa Delphos, hay un repricing generalizado de los activos argentinos en el mercado local por un conjunto de factores locales y externos. Entre los factores locales mencionaron los efectos de la baja de tasas de la semana pasada y el futuro de la Ley Bases en el Senado.

Para el bróker, este escenario "abre un compás de espera" de algunas semanas para conocer resultado final de las negociaciones entre el gobierno y la oposición por la Ley Bases y las iniciativas fiscales del gobierno.

Entre los factores externos observaron "una tónica global" más adversa para los mercados emergentes, que agregó volatilidad a sus monedas y afectó también a Argentina, lo que también contribuyó al cierre de apuestas de carry luego de un período de buenas ganancias en pesos por la estabilidad de la brecha entre 20% y 30%.

El otro factor relevante que detallaron desde Delphos fue la moderada liquidación de divisas de los exportadores que osciló en los u$s 300 millones, compras promedio de casi u$s 110 millones diarios. Las moderadas liquidaciones también redujeron la oferta de CCL mediante el dólar "blend", ayudando a la suba de los dólares financieros. Luego de las fuertes lluvias la cosecha de soja avanzó hasta el 77%, lo que augura una mayor afluencia de dólares. Sin embargo, advirtieron que es probable que no sea vea una "avalancha" de dólares ya que parece primar cierta actitud "prudente" del sector agroexportador.

Qué esperan para el dólar

Según Delphos, en el corto plazo estimaron que las posibilidades de suba de los tipos de cambios paralelos "serían limitadas" con mayores chances de estabilización cerca de los niveles actuales.

"Los fundamentals macroeconómicos no avalan una escapada mayor del CCL, pero no logran contrapesar el incremento de la incertidumbre. Se necesitarían nuevos drivers positivos (aprobación de la Ley Bases, mayor liquidación de divisas, mejora del clima externo, etc.) para catalizar un movimiento más favorable a los activos argentinos", observaron.

En la misma línea, el economista Salvador Di Stefano indicó que si el gobierno persiste en su convicción de mantener las anclas del plan económico, "el dólar no tiene chance de seguir a la suba".

La estabilidad del dólar dependerá de la capacidad del gobierno para mantener sus anclas económicas

"La suba del dólar se enmarcó en un escenario de alta confusión general. El Banco Central el martes pasado bajo la tasa de política monetaria al 40% anual, y por ende los bancos ofrecieron plazos fijos al 30% anual. El resultado fue que, mucha gente decidió salir de plazo fijo para salir a demandar dólares billetes. No sabemos si esta es una estrategia para dolarizar, o bien un error de política monetaria y cambiaria", alertó.

En este sentido, Di Stefano estimó que la escalada del dólar no tiene posibilidad de perdurar en el tiempo, dado que la tesorería invitó a los bancos a un nuevo canje de deuda de pases del Banco Central por letras capitalizables de tesorería, que hará que la relación reservas versus pasivos monetarios en pesos se ubique por debajo del valor actual de los dólares alternativos.

Por otro lado, señaló que el importante aumento de los dólares alternativos "no impactaran en los precios" de la economía, ya que el mercado tiene precios que están condicionados al bolsillo de las familias.

"El dólar no está atrasado, los impuestos están adelantados. No hay chances de que el dólar billete siga escalando, mientras el gobierno siga firme en la convicción de mantener las anclas del plan económico, y seguir trabajando bajo el lema ´No Hay Plata´", concluyó.

¿Se termina la volatilidad?

Para el analista económico Sergio Rodríguez, la inestabilidad en el tipo de cambio "todavía persiste" en la plaza, argumentando que hubo una intervención del gobierno en el mercado secundario de bonos para evitar una escalada más profunda en los dólares financieros.

"Si bien desde el Palacio de Hacienda se niega haber realizado una maniobra similar a la que hacía la administración anterior, la intervención se observó de manera clara", explicó el experto.

A diferencia de otros expertos, Rodríguez señala que las condiciones que desencadenaron este movimiento "siguen vigentes", con un dólar que todavía no hizo un "catch up" con la inflación, por lo que estimó que en la segunda mitad del año -sin liquidación de la gruesa- es probable que la brecha vuelva a superar el 40%.

"En caso de que no salga todo bien" en el Senado, estimamos que puede llegar a haber más mayor volatilidad en los tipos de cambio, con un campo que no termina de acelerar en la liquidación y que especula que puede presionar al gobierno a ajustar el tipo de cambio real multilateral", vaticinó el economista.

