Cristiano Ronaldo y Binance anuncian hoy su última colaboración de NFTs, presentando la colección ‘Forever Worldwide: The Road to Saudi Arabia’. Los nuevos NFTs representan la trayectoria de Cristiano Ronaldo desde sus humildes comienzos en Madeira hasta convertirse en un ícono global del fútbol, brindando a los fanáticos experiencias innovadoras e increíbles recompensas en la vida real.

La colección de NFTs ‘Forever Worldwide: The Road to Saudi Arabia’ ofrece a los fanáticos nuevas perspectivas sobre los lugares icónicos que fueron fundamentales en la carrera de Ronaldo: desde Madeira, Lisboa, Manchester, Madrid, Turín, Arabia Saudita y Portugal. Para crear la colección, se seleccionaron cuidadosamente artistas con vínculos personales con los lugares icónicos en la carrera de Cristiano, para contribuir con un diseño único para cada NFT.

"Estoy emocionado de que esta nueva colección de NFTs con Binance ofrezca a los fanáticos piezas de mi recorrido a lo largo de mi historia en el fútbol", comentó Cristiano Ronaldo. "Cada lugar en 'Forever Worldwide: The Road to Saudi Arabia' significa mucho para mí personalmente y no puedo esperar a que los fanáticos vean los grandes momentos de mi carrera a través de esta colección de arte especial. Trabajar con artistas que realmente capturan el sentimiento de cada lugar hace que esta experiencia sea aún más emocionante, y como NFT, estos momentos de mi viaje pueden vivir para siempre."

"El increíble viaje de Cristiano Ronaldo desde sus humildes comienzos hasta convertirse en una leyenda del fútbol no solo ha inspirado a los fanáticos de todo el mundo, sino que nos ha llevado a todos en ese increíble viaje", señaló Sarah Dale, directora de Asociaciones de Marca de Binance. "Para encapsular este viaje, hemos trabajado con él para crear nuestra más destacada colección de NFT hasta la fecha, con las mejores recompensas jamás ofrecidas para los fanáticos del deporte, a la vez que brindamos una plataforma a increíbles talentos con vínculos personales con lugares icónicos de la vida de Cristiano. Juntos, estamos comprometidos a darle nueva forma al compromiso de los fanáticos en los deportes, y esta colección hace eso abriendo nuevos horizontes de utilidad para los NFT y la conexión con los fanáticos."

La nueva colección de NFTs se lanzará en dos etapas durante la próxima temporada de fútbol y culminará en una subasta en junio para una colección limitada de NFTs súper súper raros (SSR).

La primera etapa comenzará el 29 de mayo, con los lugares icónicos de Madeira, Lisboa y Manchester. El vibrante arte de los artistas Katt Phatt (representando a Madeira) y Rodrigo Doin (Lisboa) representa el lugar donde comenzó el viaje de Cristiano Ronaldo, ofreciendo a los fanáticos la oportunidad de adquirir esta pieza crítica del comienzo de su historia futbolística. El Drop 1 también incluirá arte NFT del artista de Manchester, John Sheehan, rindiendo homenaje al meteórico ascenso de Cristiano Ronaldo en Manchester.

La segunda etapa se lanzará el 6 de junio e incluye increíbles obras de arte para representar Madrid, Turín y Arabia Saudita. Los diseños de la artista española Lisett Ledón representarán su éxito sin precedentes en Madrid, encarnando su pasión por la Liga española; y Pasquale Garibaldi (Italia) expresa su tiempo en Turín, celebrando su legado en la Serie A y el fútbol italiano. Finalmente, el artista saudí Shaker Kashgari diseña un NFT para marcar el capítulo más reciente y más actual de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita.

Más adelante en junio, se pondrá a disposición una colección limitada muy especial de 7 NFTs súper súper raros. Esta colección limitada de NFT, diseñada por el artista local Mr. Dheo, rinde homenaje a la inquebrantable dedicación de Cristiano Ronaldo a su país de origen y estará disponible para comprar a través de una subasta en línea del 14 al 18 de junio.

Los súper fanáticos que hayan recolectado todos los NFT en la colección Desplegable 4 también tendrán la oportunidad de ganar uno de los NFT raros especiales al participar en un cuestionario a partir del 11 de junio.

Con un precio de $35 (USD) en todas las locaciones excepto por los NFT SSR limitados, la colección introduce un mecanismo de 'Recolectar para ganar' para acceder a las utilidades de los NFTs. Esto significa que los coleccionistas pueden comenzar a ganar recompensas desde la primera compra de un NFT de Forever Worldwide, incluyendo camisetas vintage, boletos de fútbol, pósters firmados y para imprimir y la oportunidad de enviar preguntas que Cristiano responderá en un video hecho especialmente para aquellos que poseen los NFT.

Dada la importancia de Portugal para Cristiano Ronaldo, los poseedores de los NFT SSR de Portugal recibirán una experiencia exclusiva con Cristiano mismo, que incluye un viaje a Riyadh, una entrada para un partido de fútbol, seguido de un momento personalizado de celebración de gol con Cristiano. Para tener la oportunidad de acceder a esta oportunidad única, los coleccionistas pueden unirse a una subasta que se abrirá el 14 de junio, donde los cuatro postores más altos ganarán este NFT súper-súper raro. Además, los usuarios que recolectaron las seis otras ubicaciones de NFT y que ganaron el NFT SSR Portugal en el cuestionario, también serán parte de esta experiencia.

La primera parte de la colección de NFT ‘Forever Worldwide: The Road to Saudi Arabia’ estará disponible exclusivamente en el Mercado NFT de Binance, o visitando la Zona Forever de Binance a partir del 29 de mayo de 2024.