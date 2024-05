En medio de una complicada situación económica y financiera, con aumentos constantes de precios de los alquileres, servicios y de la comida y, con salarios que no logran igualar la inflación, a los argentinos llegar a fin de mes les resulta cada vez más difícil. En este contexto, las familias optan por tomar deuda y aplicar a micropréstamos personales que ofrecen las fintechs para cubrir las necesidades más urgentes.

Según datos del INDEC, la inflación acumulada hasta abril alcanza un alarmante 65%. Este fenómeno impulsó un aumento en el uso de tarjetas de crédito para la compra de bienes esenciales y un crecimiento en la solicitud de préstamos personales.

No es sorprendente que las familias recurran con mayor frecuencia a las tarjetas de crédito para adquirir productos de la canasta básica. Sin embargo, esta táctica de supervivencia reduce el límite disponible para otras compras financiadas en cuotas. Por ende, los préstamos personales se presentan como una solución para adquisiciones importantes como electrodomésticos o viajes.

De acuerdo con el Índice Payway, los rubros que más crecieron en transacciones con tarjetas de crédito son los supermercados, con un incremento interanual del 29%, y por nafta en las estaciones de servicio, con un 13%. El análisis del consumo con tarjeta de crédito Payway resalta la consolidación de opciones hasta 6 cuotas. Los planes "Ahora" cambiaron su denominación el 31 de enero a Cuota Simple, ofreciendo exclusivamente opciones de 3 y 6 cuotas. En otros planes, las opciones de financiación más utilizadas también son hasta 6 cuotas, representando casi el 90 por ciento.

Vanesa Di Trolio, gerente de Retail de Reba, una entidad financiera regulada por el Banco Central que ofrece servicios financieros tanto a individuos como a empresas, explica: "Los préstamos con cuota fija son una gran alternativa para quienes necesitan un salvavidas o buscan potenciar algún proyecto. Brindan cierta tranquilidad, ya que, independientemente de la variabilidad de la inflación durante el año, la cuota se mantiene constante durante 12 o 18 meses. Incluso si la inflación se mantiene en estos índices, con los ajustes salariales, la cuota termina representando una menor carga en las obligaciones de pago mensuales".

En Adelantos.com, una plataforma centrada en el mercado de consumo que ofrece préstamos online, luego de varias encuestas y análisis del perfil de sus usuarios de los últimos 3 meses, comprobaron que, entre la segunda y tercera semana de cada mes, hay un aumento significativo en las solicitudes de préstamos. "Esto sugiere que nuestros clientes solicitan los préstamos para gestionar sus pagos de facturas y/o deudas. En respuesta a esta demanda, nos comprometemos a ofrecer un servicio óptimo con una rápida respuesta, tanto en los períodos clave como en cualquier momento del mes", dice Fátima Maidana, gerente Comercial de la entidad que entre enero y mayo entregó 90.000 créditos, un 50% más respecto al mismo período del año pasado.

Los préstamos con cuota fija son una gran alternativa para quienes necesitan un salvavidas

No obstante, acceder a un préstamo bancario no es tan sencillo para todos los argentinos. Algunos pueden no estar bancarizados o no calificar debido a su perfil crediticio. Frente a esta barrera, las aplicaciones financieras emergen como una alternativa viable. Estas aplicaciones permiten a los usuarios solicitar y gestionar préstamos de manera rápida y sencilla, sin los requisitos estrictos de los bancos tradicionales.

¿Cuánta plata prestan las apps financieras y cuáles son los requisitos?

En respuesta a la creciente demanda de préstamos personales, diversos fintechs fueron sumando soluciones accesibles y convenientes para el bolsillo de los argentinos. A continuación, cinco de estas apps, detallando las cantidades de dinero que otorgan y los requisitos necesarios para solicitar un préstamo.

1- Reba

Reba ofrece préstamos personales tanto para quienes deciden cobrar su sueldo a través de ellos como para quienes no lo hacen, pero eligen usar la aplicación para sus finanzas cotidianas. Actualmente, ofrecen una línea de crédito de hasta $3.000.000 con una financiación en hasta 18 cuotas fijas.

El límite de financiación dependerá del historial crediticio de la persona interesada y, de acuerdo con perfil crediticio, se otorgará un monto de dinero determinado junto a su Tasa Nominal Anual, que varía en función de si el solicitante ya cuenta con otros créditos y tarjetas de crédito

Requisitos: Contar con DNI argentino vigente, tener más de 18 años y no tener deudas registradas en otras entidades financieras por un plazo de 24 meses.

"Nuestros préstamos son de acceso inmediato, en cuestión de minutos el dinero es acreditado en su caja de ahorro y puede comenzar a pagar la primera cuota incluso a los 45 días de haberse acreditado el préstamo", explica Vanesa Di Trolio, gerente de Retail de Reba.

2- Mercado Pago

Mercado Pago, perteneciente a Mercado Libre, ofrece préstamos personales a individuos de hasta $586.452 para pagar en hasta 12 cuotas fijas.

Con acreditación inmediata y cuotas fijas hay opciones de microcréditos para todos los bolsillos

En la aplicación, Mercado Pago ofrece un simulador de que te permitirá conocer la cantidad de cuotas y el monto fijo con el que se podrá devolver el préstamo. Por ejemplo, para un préstamo de $200.000 la aplicación ofrece tres opciones de pago: 3 cuotas de $81.652,09, pagando un total de $244.956,27; 6 cuotas de $46.915,87, pagando un total de $281.495,22; 9 cuotas de $35.669,97, pagando un total de $321.029,73 o 12 cuotas de $30.273,12 pagando un total de $363.277,44.

Requisitos: Los solicitantes deben ser usuarios activos de Mercado Libre o Mercado Pago, con un historial positivo en la plataforma. Además, deben presentar DNI y demostrar ingresos regulares.

3- Ualá

Ualá es una aplicación financiera que proporciona una tarjeta prepaga y préstamos personales de hasta $5.000.000 a devolver en plazos de 6, 12, 18 o 24 cuotas fijas.

Los préstamos son a tasa fija, en pesos y otorgados bajo el sistema de amortización francés, con cuotas mensuales y consecutivas. La Tasa Nominal Anual (TNA), la Tasa Efectiva Anual (TEA) y el Costo Financiero Total (CFT) varían según el perfil crediticio del solicitante y el plazo elegido, y se informan antes de la aceptación del préstamo.

Esta empresa permite elegir qué día del mes pagar la cuota, que se debita automáticamente de la cuenta Ualá. Además, permite cancelar el préstamo sin costos adicionales pagando el monto total.

Requisitos: Ser argentino o residente en el país, contar con ingresos comprobables mayores a $10,000 y no tener moras registradas en los últimos dos años.

Según Adelantos.com es durante la segunda y la tercera semana de cada mes que se piden más préstamos, probablemente para saldar facturas de servicio como luz o gas

"Gracias a nuestro modelo de inteligencia artificial UaláScore, un sistema de scoring propio, evaluamos el perfil crediticio de las personas basándonos en su actividad en la app. Este enfoque nos permite ajustar las condiciones de manera dinámica: a medida que realizan más transacciones, se incrementan los montos disponibles y podemos mejorar las tasas que ofrecemos", dicen desde Ualá a iProfesional.

En Ualá, llevan otorgados más de 6 millones de créditos, abarcando tanto préstamos como cuotas y brindaron su primer crédito a más de 220 mil personas, integrándolas formalmente al sistema financiero y permitiéndoles iniciar la construcción de su historial crediticio.

4-Moni

Moni se especializa en otorgar préstamos rápidos y accesibles a través de su plataforma digital. Actualmente, ofrece hasta $1.100.000, a devolver en 12 cuotas.

En la app y la web de Moni hay un simulador de préstamos que permite a los usuarios saber cuánto pagarán y en cuántas cuotas mensuales de acuerdo con el monto que necesiten. Por ejemplo, si el monto solicitado es de $700.000, el préstamo que esta plataforma ofrece es de 6 cuotas de $263,153.06 cada una.

Requisitos: Tener entre 18 y 75 años, contar con una cuenta bancaria en Argentina, presentar DNI y comprobar ingresos regulares.

5- Adelantos.com

Adelantos.com se enfoca en asistir a usuarios sub-bancarizados que, a pesar de tener una cuenta bancaria en una entidad tradicional, enfrentan dificultades para acceder a servicios debido a su perfil crediticio.

Las fintechs emergen como aliados cruciales, proporcionando micropréstamos para sobrellevar estos tiempos difíciles.

Actualmente, el monto máximo que prestan para nuevos usuarios es de hasta $350.000, con un ticket promedio de $80.000 y la posibilidad de cancelación en hasta 4 cuotas. A su vez, el monto máximo para renovadores es de hasta $500.000, con un ticket promedio de $120.000 y la opción de pago en hasta 6 cuotas.

Requisitos: Ser mayor de 18 años, tener una cuenta bancaria a su nombre, enviar una foto de su DNI y un teléfono celular. No hay costos adicionales dentro del trámite. El proceso se realiza completamente en línea, y una vez aprobado el préstamo, el monto se deposita en la cuenta bancaria del usuario en pocos minutos.

Mientras las familias argentinas surfean una complicada situación económica y financiara, las fintechs emergen como aliados cruciales, proporcionando micropréstamos para sobrellevar estos tiempos difíciles.