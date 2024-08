Los CEDEARs (Certificados de Depósito Argentino) son instrumentos que cotizan en el mercado local, y representan acciones de empresas del exterior (también conocido como activo "subyacente"). Su definición de Certificados, radica en que representan acciones de sociedades extranjeras, que no tienen autorización de oferta pública en nuestro país, en consecuencia, como las acciones están depositadas en su mercado de origen, lo que se negocia localmente es un certificado.

Ratios de conversión

No siempre un CEDEAR es equivalente exactamente a su "subyacente". Existen ratios de equivalencia a la hora de comparar los precios de los CEDEARs con su cotización en el mercado exterior. Esto se debe a que muchos precios en el mercado internacional son altos y -si no existiera este ratio- los valores se incrementarían dejando afuera a una parte del público inversor que no pueda cumplir con ese monto mínimo para la adquisición a su cartera de inversiones.

Recordemos que son activos que cotizan en el mercado local y representan acciones de empresas que cotizan en el exterior. Entonces, dado que hay una equivalencia, existe la posibilidad de pasar o convertir un instrumento local a su subyacente en el exterior si se respeta el ratio, puede aplicarse lo mismo hablando de acciones en el exterior, si cuenta con un CEDEAR habilitado se puede hacer la conversión de la tenencia en el exterior hacia el mercado local. Es importante verificar si existen costos para esta operación en el agente donde tengamos nuestra cartera o si es viable realizar este proceso.

Yendo a un ejemplo: actualmente 20 CEDEARs del ETF SPY (Spdr S&P 500) equivalen a 1 nominal del ETF SPY en el exterior, es decir, su ratio es 20:1

¿Qué es el tipo de cambio implícito en un CEDEAR?

El tipo de cambio implícito es justamente el que surge de comparar el valor del equivalente a una acción extranjera en pesos contra su cotización en el mercado internacional.

Cómo se calcula

(Precio de cedear) x (ratio de conversión) / Precio subyacente USA

Rentabilidad

Las fuentes de ganancias en los CEDEARs, lógicamente, son las mismas que se identifican para las acciones. Una es la ganancia de capital representada por la suba del precio de la acción que podrá estar influenciado por diversos factores propios, como externos a la misma compañía o incluso a su sector y otra son los dividendos. Es decir, al comprar CEDEARs, el inversor adquiere los mismos derechos (dividendos, suscripción de acciones, etc.) que aquel que compre el papel en el mercado internacional.

No obstante, producto de la naturaleza del activo, habrá que tener en cuenta al tipo de cambio y el ratio de conversión como otra variables clave. Al operar en moneda local, el movimiento del tipo de cambio afectará su valor, ya que ante una determinada variación del mismo su cotización en el mercado local ajustará para arbitrarse con su precio en la plaza de origen. Por ejemplo, si la cotización de la acción de SPY en en el mercado exterior no cambió pero el dólar divisa ( CCL ) contra el peso subió, es esperable entonces que suba el CEDEAR.

Beneficios de operarlos

Simplicidad: Tan sencillo como la operatoria con acciones. Se invierte en pesos o en dólares en instrumentos con cotización local.

Tan sencillo como la operatoria con acciones. Se invierte en pesos o en dólares en instrumentos con cotización local. Diversificación y accesibilidad: Aumenta la diversificación de la cartera invirtiendo en empresas globales con un costo menor al que saldría operarlas en su mercado de origen.

Aumenta la diversificación de la cartera invirtiendo en empresas globales con un costo menor al que saldría operarlas en su mercado de origen. Dolarización implícita: Como son equivalentes a las acciones de la misma empresa en el exterior, mantienen una correlación con el tipo de cambio CCL. Sus dividendos son acreditados en dólares.

Riesgos

Los riesgos de la inversión en CEDEARs son lógicamente los mismos que en las acciones. Se identifican riesgos derivados de la misma compañía, o del mercado en general, y la coyuntura económica. Ahora bien, por su naturaleza, cuando hablamos de ciclo económico o condiciones políticas –o en su defecto, otros riesgos inherentes a este tipo de instrumentos- nos estamos refiriendo a los del país de origen de la acción que representa el CEDEAR.

En cuanto a riesgos inherentes al mercado local, debemos mencionar sin dudas a la liquidez. El volumen de negocios concentrado en estos instrumentos puede variar, y aunque hay varios CEDEARs listados son pocos los que gozan de una liquidez recomendable. En este sentido, es importante a la hora de tomar una decisión de compra, tener en cuenta cuándo fue la última vez que operó y el promedio de operaciones diarias. Dato a tener en cuenta: Los CEDEARs tienen suelen tener mayor liquidez en pesos que en dólares. Lo recomendable es consultar a su asesor de cuentas o al broker donde uno opere para poder configurar la cartera según objetivos, riesgos y perfil de inversión para lograr una combinación correcta que se adapte a las distintas necesidades.