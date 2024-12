Desde "Las claves de la semana" intentaremos acercar los datos a tener en cuenta en la semana que comienza, en pocas líneas y de forma concreta las principales variables que afectan al inversor desde el 2 al 6 de diciembre. Lo que el mercado observa y espera para los próximos 5 días.

1 - Dólar:

BANCO NACIÓN $1040 +0.48% semanal

BLUE $1.105 +5.24% semanal

MEP $1.073.08 +2.26% semanal

CCL $1.099.42 +2.24% semanal

Brecha con el dólar oficial

BLUE 6%

MEP 3%

CCL 6%

Fuente: Christian Buteler con datos del BCRA y el mercado

Los últimos dos días de la semana se vio un rebote en los dólares financieros, si bien fueron subas que llegaron hasta el 2% en un día no debemos olvidar que estamos con las brechas en mínimos, no hay motivos para sostener que la pax cambiaria ha terminado. Probablemente sí se llegó al piso dado que una brecha negativa es insostenible hasta para el gobierno, pero por el momento el mercado no muestra un cambio en la tendencia.

Esta semana comienzan a cobrar los aguinaldos y la cercanía con las vacaciones podría darle algo más de demanda a los dólares financieros.

2 - Tasas

Plazo fijo tradicional 2.20/2.50% TEM

Plazo fijo mayor a un millones 2.64% TEM (BADLAR)

Plazo fijo mayor a $1.000 millones 2.90% TEM (TAMAR)

Plazo fijo UVA: 2.4% hasta mediados de enero y 2.9% estimado para los 30 días posteriores según las estimaciones de inflación el último REM (Relevamiento de expectativas del mercado)

Luego de que el BCRA bajara la tasa de política monetaria en la semana las tasas BADLAR y TAMAR también ajustaron sus rendimientos. El dato de inflación de noviembre 2.4% que sorprendió para bien y si las mediciones de diciembre acompañan no hay que descartar una nueva baja de tasas.

El año va cerrando con tasas de neutrales a positivas.

3 - Acciones

Merval 2.370.661,82 +7.64% semanal

Merval en u$s 2.164.38 +5.69% semanal

S&P 500 6.051.10 -0.64% semanal

Mercado local: Como decíamos el lunes pasado, más allá de la pequeña toma de ganancias la tendencia alcista del mercado local estaba intacta y esta semana que pasó quedó claro con otra fuerte suba. Desde el 1ro de noviembre el Merval acumula un incremento del 35% lo que da una idea de la fuerza de la tendencia alcista. Las destacadas han sido YPF, Galicia, Loma Negra y Metrogas. Los ADR Argentinos que cotizan en Wall Street mantiene la misma tendencia y en el año presentan rendimientos de hasta 260% en dólares (Galicia).

Mercado americano: Una toma de ganancias en el mercado americano que igualmente mantiene el saldo positivo en la mayoría de sus índices. El desarrollo de estas últimas semanas ha sido bastante errático pero con poca dispersión en los valores de los índices. El mercado americano encara las últimas semanas del año con la esperanza de estirar un poco más los rendimientos que alcanzan hasta el 30% en el Nasdaq. Desde la economía real la economía termina con inflación en el orden del 2.3% y un crecimiento del 3%, los mercados financieros tienen en que fundamentar sus rendimientos. El miércoles la Reserva Federal decide qué hacer con la tasa y el mercado descuenta que bajará 25 puntos básicos.

4 - Bonos

Riesgo país 708 -61 pb

Bonos en dólares: Una buena semana para estos activos que hacen retroceder el riesgo país hasta los 708 puntos básicos. Con el próximo vencimiento ya despejado más un BCRA que sigue comprando dólares los bonos vuelven a tocar máximos del año. Frente a estas paridades el flujo de fondos futuros comienza a ser prioritario y en ese escenario los bonos con vencimiento 2038 y 2041 muestran una mayor demanda.

Bonos en pesos: La última licitación del año logró renovar el 87% de los vencimientos, esa mayor liquidez que quedó en el mercado fue a buscar cobertura en instrumentos a tasa fija y algo en bonos CER a largo plazo. En la licitación se colocaron Lecaps a abril, julio y septiembre 2025, como así también bonos Cer con vencimiento marzo 2026 y 2027. También se ofreció un canje para las lecaps que vencen en enero 2025 y allí la adhesión fue del 19.5%.

Los rendimientos del mercado siguieron comprimiendo una vez conocido el dato de la inflación.

5 - Dollar index

Fuente: Investing.com

El dólar continúa apreciándose y las políticas anunciadas por Trump podrían darle aún más impulso. Es importante seguir este indicador dado el impacto que un dólar más fuerte puede tener no solo sobre el precio de los commodities sino también en el comercio mundial.

El peso está atado al dólar por la tablita que aplica el BCRA que hoy se mueve al 2% mensual, con una inflación que fue del 2.4%, y que el gobierno piensa bajarlo al 1% los próximos meses de mantener la inflación en estos valores. Por lo tanto un fortalecimiento del dólar es un fortalecimiento de nuestra moneda, esto produce una pérdida de competitividad cambiaria que puede afectar, principalmente, a las exportaciones no primarias.