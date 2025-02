Los analistas creen que el ruido político que se generó durante el fin de semana, tras la publicación del presidente Javier Milei en sus redes sociales en la que "recomendó" el token $LIBRA, podría generar a corto plazo mayor volatilidad en los activos financieros tradicionales, como las acciones de las empresas locales y los títulos de deuda soberana en dólares.

Sin embargo, por ahora, estiman que se trataría sólo de un ruido más en el mercado, que se sumaría a la volatilidad que ya vienen mostrando en las últimas semanas. En ese sentido, hasta el momento, descartan que esta situación genere un derrumbe en los precios de los activos y creen que la eventual volatilidad sería transitoria.

La presión esperada no vendría por lo ocurrido con el token lanzado por los emprendedores estadounidenses, sino por el ruido político que se generó a partir de la publicación de Milei en las redes sociales. Sobre todo, teniendo en cuenta que parte de la oposición amenazó con llevar adelante un juicio político contra el Presidente.

Este lunes se reflejará en el mercado parte de la tensión política. Pero el martes se observará con mayor claridad, ya que hoy es feriado en Estados Unidos, por lo que el mercado local operará con poca actividad. Por lo tanto, habrá un día más de tiempo para que la tensión política escale y genere más volatilidad en el mercado o para que el Gobierno logre reducir la polémica y el impacto sea menor.

Día clave para acciones argentinas y bonos en dólares por escándalo cripto: ¿más volatilidad pero sin un derrumbe?

"Me parece que es grave y está mal el post de Milei. Pero no creo que esto sea el inicio de un derrumbe. Pueden sufrir un poco las acciones y los bonos, pero no espero que esto produzca un desplome en los mercados. Me cuesta ver que se derrumbe absolutamente todo a partir de esto", afirma el analista financiero Christian Buteler.

En diálogo con iProfesional, advierte que, de todas maneras, sin duda alguna, la publicación del Presidente tendrá un costo en la credibilidad del Gobierno, pero ese efecto podrá observarse en el mediano o largo plazo y no tanto en la reacción del mercado bursátil en las próximas jornadas.

"Creo que esto no impactará mucho en el mercado. Se generó un ruido, sí, pero no es más que eso. No creo que prospere ninguna de las amenazas de la oposición de hacerle un juicio político a Milei o algo de eso. Me parece que en muy poco tiempo todo esto quedará en la nada", agrega off the record ante este medio un operador financiero de la City.

Martín Genero, analista de Clave Bursátil, también desestima que esta situación produzca un impacto importante en los activos financieros. No descarta que haya más volatilidad a corto plazo, pero destaca que, en tal caso, serviría para que las acciones argentinas toquen un piso, en medio del proceso de corrección bajista en la que se encuentran, para luego rebotar.

"El daño será sobre la imagen de Milei a nivel global. Quedó mal. Pero no creo que esto le reste votos para las próximas elecciones. Esto es sólo una amplificación de la oposición a Milei, argumentando transparencia y demás, pero ningún argentino se vio afectado materialmente. Ocurrió en un entorno determinado y muy reducido", sostiene en diálogo con iProfesional.

Escándalo cripto: sólo ruido político para Javier Milei

Genero resalta que en el último acuerdo con Fondo Monetario Internacional (FMI), firmado por el gobierno anterior, la Argentina se comprometió a no difundir el uso de criptomonedas. Desestima que la situación perjudique las negociaciones que se están llevando adelante para un nuevo acuerdo con dólares adicionales, pero asegura que el organismo lamentará esta situación.

"Esto es sólo ruido político. Los que siempre critican al Presidente ahora pueden aprovechar esto para decir lo que quieran, desde que hubo mala fe hasta que hubo ignorancia o cualquier sea. El mercado estará pendiente para ver hasta dónde llega esto, si sigue creciendo o si termina simplemente en una declaración desafortunada y pasamos a otra cosa", añade el asesor financiero José Bano.

Bano resalta que desde los fundamentos no hay ningún cambio, ya que lo ocurrido con $LIBRA no afectará a ninguna empresa local, por lo que las acciones no se verían directamente perjudicadas, y no cambiará en nada a las cuentas públicas, por lo que los títulos de deuda soberana en dólares tampoco sufrirán cambios importantes. Por lo tanto, desestima que el impacto en el mercado termine siendo muy grande.

"¿Puede generar más volatilidad? Por supuesto. Esto no genera serenidad, sino lo contrario. Este tipo de noticias lleva a más volatilidad. Pero de ahí a pensar que va a ser una volatilidad loca o que va a empezar a haber un derrumbe o una corrida contra los activos argentinos o cosas así, no me parece, no sería tan tremendista", coincide Bano en diálogo con iProfesional.

De todas maneras, el asesor advierte que el asunto habrá que seguirlo para saber cómo continúa en las próximas semanas, porque "en caso de que encuentren algo en la investigación y avancen las amenazas de juicio político o algo por ese estilo y la cosa empiece a complicarse mucho más, obviamente sí se podrá ver un impacto más fuerte sobre los activos. Sin embargo, "con lo que hay hasta ahora, no se prevé nada extremo".