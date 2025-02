Berkshire Hathaway, el brazo inversor de Warren Buffett, publicó su ‘formulario 13F’, el informe que todos los gestores de inversiones institucionales con más de 100 millones de dólares en activos tienen que presentar ante la SEC, y en el que se desglosan sus inversiones trimestrales.

A la espera de la Carta Trimestral, muestra cuáles son las principales apuestas del Oráculo de Omaha, quien es bien conocido por ser un inversor de ‘comprar y mantener’, conservando acciones durante años y manteniendo una cartera muy concentrada.

Las grandes compras de Warren Buffett

Berkshire reveló una nueva participación en Constellation Brands, compañía que posee una variedad de marcas de cerveza, vino y licores, entre ellas la bien conocida Corona. Buffett controla un poco más de 5,6 millones de acciones, que suponen un 0,3% de su cartera. Los títulos se desplomaron en 2024 cuando los consumidores redujeron el gasto en bebidas alcohólicas, y ha bajado un 25% en 2025 después de que la empresa informara de unos resultados débiles. La actual posición de Buffett está valorada en algo más de 915 millones de dólares.

El holding aumentó su participación en Domino's Pizza durante el cuarto trimestre, agregando más de 1,1 millones de acciones. La posición se estableció durante el tercer trimestre y alcanza actualmente los 2,8 millones de títulos, valorados en unos 1.135 millones de dólares. Supone un 0,4% de su cartera.

Berkshire también aumentó su posición recientemente establecida en Pool durante el cuarto trimestre. La participación se incrementó en casi un 50% y vale unos 204 millones de dólares. Pool Corp, un distribuidor de suministros para piscinas, equipos y otros productos para exteriores, representa un 0,1% de la cartera de Buffett.

Otra apuesta de Buffett es SiriusXM Holdings, con un aumento de la participación de un 12% durante el cuarto trimestre, después de que Berkshire hubiese vendido parte de su posición durante el tercer trimestre. La compañía de radio satélite supone 1,1% de la cartera de Berkshire, valorada en algo menos de 3.250 millones de dólares.

Occidental Petroleum, una de las apuestas de larga duración de Buffett, también se incrementó ligeramente en el cuarto trimestre, un 3,5%. El Oráculo de Omaha controla actualmente 265 millones de acciones de la petrolera, valoradas en 12.733 millones de dólares. Suponen un 4,3% de la cartera de Berkshire.

Algo similar se puede decir de su inversión en Verisign. La posición en la empresa de registro de nombres aumentó un 3,6% hasta los 119 millones de acciones. Están valoradas en algo m´s de 3.000 millones de dólares a los precios actuales, representando un 1% de la cartera.

Las grandes ventas de Buffett

Buffett continuó vendiendo Bank of America, una de las posiciones de acciones más grandes de Berkshire, durante el cuarto trimestre. La firma redujo su participación en el banco en aproximadamente un 15% durante el último trimestre de 2024, si bien el gigante de Wall Street todavía supone un 10,7% de su cartera. La actual participación está valorada en algo menos de 32.000 millones de dólares.

Berkshire también redujo su participación en Citigroup, reduciendo su participación en más del 73% (casi 41 millones de acciones vendidas). Tras estas ventas, Citi representa apenas un 0,4% de la cartera de Buffett, con 14,6 millones de acciones valoradas en 1.238 millones de dólares.

Berkshire también continuó reduciendo su posición en Capital One Financial, recortándola en poco más del 18%. La participación actual está valorada en 1.500 millones de dólares, representando un 0,5% de la cartera.

El holding también vendió acciones del banco digital brasileño Nu Holdings durante el cuarto trimestre. La posición, que se estableció por primera vez en 2021, vale ahora unos 550 millones de dólares.

Buffett continuó vendiendo su posición en la compañía de cable Charter Communications durante el cuarto trimestre, reduciendo sus tenencias en aproximadamente un 29%. La posición actual vale 717 millones y representa un 0,2% de la cartera.

Ulta Beauty salió de la cartera por completo durante el cuarto trimestre, después de que ya en el tercer trimestre Berkshire hubiese sido la posición más pequeña en la cartera.

Las mayores posiciones en cartera de Warren Buffett

Tras estas operaciones, así quedan las mayores posiciones de Berkshire Hathaway:

Apple: 300.000.000 de acciones, que representan un total de u$s73.380.000.000, lo que representa el 24,6%.

300.000.000 de acciones, que representan un total de u$s73.380.000.000, lo que representa el 24,6%. American Express: 151.610.700 de acciones, por un total de u$s47.156.992.128, que representa un 15,8%

151.610.700 de acciones, por un total de u$s47.156.992.128, que representa un 15,8% Bank of America: 680.233.587 de acciones, por un total de u$s31.943.769.246, lo que representa un 10,7% de la compañía

680.233.587 de acciones, por un total de u$s31.943.769.246, lo que representa un 10,7% de la compañía Coca-Cola Co: 400.000.000 de acciones, por un total de u$s27.548.000.000, lo que representa un 9,2% de la compañía

400.000.000 de acciones, por un total de u$s27.548.000.000, lo que representa un 9,2% de la compañía Chevron: 118.610.534 de acciones, por un total de u$s18.424.960.352, lo que representa el 6,2% de la empresa

Estas cinco mayores posiciones al final del cuarto trimestre, que vuelven a estar lideradas por el gigante tecnológico Apple, representan más de dos tercios del valor de la cartera.

Buffett tiene también una posición en efectivo de nada menos que 325.200 millones de dólares.

Las reglas de Warren Buffett para entrar e involucrarse en un negocio

La principal regla de Buffett a la hora de mejorar en los negocios está en la lectura, con el empresario asegurando que él llega a pasar hasta un 80% de su día leyendo algún tipo de libro.

Esto es algo que ya se sabía que hacía, con una de sus declaraciones más conocidas aconsejando leer por lo menos 500 páginas por día para poder maximizar los beneficios de la lectura.

Con esto en mente, el mejor libro para leer si recién se empieza en el mundo de los negocios según Buffett es sin duda alguna "El inversor inteligente", un texto de Benjamin Graham que fue calificado como el mejor libro que leyó en toda su carrera.

"Insisto en que se dedique mucho tiempo, casi todos los días, a simplemente sentarse y pensar", afirmó el consejero delegado de Berkshire Hathaway. Además, planteó que esto "es muy poco común en los negocios estadounidenses".

Esto sucede porque no todos los grandes empresarios suelen tomar la decisión de parar y pensar acerca de sus objetivos a futuro con la paciencia que, en ocasiones, es necesaria y la situación pide. No obstante, a criterio del inversionista, la mejor manera de pensar en inversiones es sentarse en una habitación vacía y meditar. "Si eso no funciona, nada más funcionará", señaló.

Por último, el Oráculo de Omaha no dudó en recomendar que la mejor decisión que puede tomar un empresario novato es rodearse de gente extraordinaria que le sirva como guía. Según reconoció, vale la pena andar con gente mejor que uno, porque de esa forma "flotarás hacia arriba".

"Cuando lo hacés, absorbés su conocimiento, y te volvés mejor y más inteligente", explicó para justificar porqué ve como algo fundamental el hecho de juntarse con personas más inteligentes y que le exijan a uno rendir al máximo posible.