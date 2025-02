2025 inició con un gran aumento salarial para los empleados de comercio, tanto es así que muchos trabajadores de otros rubros están interesándose en obtener un trabajo en este área. Resulta que el gremio de los trabajadores acordó un incremento salarial para los primeros tres meses del año, del 5,1%, es por esto que los cajeros de supermercados, entre tantos otros puestos de trabajo, se vieron muy beneficiados.

Cómo es el nuevo incremento salarial para los empleados de comercio, de qué se trata, a quiénes aplica y de qué manera se va a entregar, es lo que te explicaremos en esta nota. Además te contaremos, a partir de estos nuevos aumentos, cuánto cobrará un cajero de supermercado en el COTO en marzo 2025.

Aumento a los empleados de comercio en 2025

Se trata de un incremento salarial del 5,1%, pero que fue dividido en tres entregas, esto quiere decir que se entregaría una del 1,7% en enero, otra del 1,7% en febrero y la otra de la misma cantidad que se entregará en marzo de 2025. Este acuerdo fue llevado adelante por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca).

Según se informó, "El mencionado incremento del 5,1% se abonará en forma de asignación no remunerativa en su valor nominal y no acumulativamente de acuerdo a lo siguiente: 1,7% a partir del mes de enero de 2025; 1,7% a partir del mes de febrero de 2025, y 1,7% a partir del mes de marzo de 2025. Todos los incrementos porcentuales se liquidarán conforme las escalas básicas convencionales correspondientes al mes de diciembre de 2024, con los incrementos de carácter no remunerativos a dicha fecha". Además, ya aclararon que en abril se evaluarán y redefinirán los montos.

Cuánto cobrará un cajero del Supermercado COTO en marzo de 2025

A partir de esta decisión y de acuerdo a los montos asignados por el incremento salarial, un cajero de supermercado en la famosa cadena de supermercados COTO, estaría pasando a cobrar en marzo 2025 las cifras que se detallan a continuación:

Categoría A: $ 926.911

Categoría B: $ 931.547

Categoría C: $ 937.497

Cómo entrar a trabajar a COTO

Luego de ver el jugoso sueldo que comenzarán a cobrar tanto los cajeros como otros empleados del Supermercado COTO, muchos se preguntarán cómo hacer para trabajar allí para poder ganar ese sueldo también. El proceso es muy sencillo, solo hay que ingresar a la página web de COTO, ir hasta abajo de todo y seleccionar "Trabajar en COTO", ese botón te redirigirá a otro sitio donde aparecen todas las vacantes en COTO y también la opción de dejar el CV.

Además del puesto como cajero en el supermercado, en la página web se podrán encontrar muchos puestos más, destinados a todos los perfiles. En COTO ofrecen trabajo para las siguientes áreas: Comercial, Administración, Contabilidad y Finanzas, Sucursales, Tecnología, Sistemas y Comunicaciones, Marketing, diseño, publicidad, Call Center, Recursos Humanos y Capacitación, Áreas Productivas, Logística y distribución, Legales, Ingeniería, Construcción y Arquitectura, Medicina, Gastronomía, Oficios y Mantenimiento, Seguridad e Higiene y Control de Calidad y Puestos ejecutivos y directivos.

Dentro del áera "Sucursales", se encuentran todos los puestos más relacionados al de cajero, ya que son los que se llevan a cabo en las distintas sucursales de COTO y son: Cajas, Cadetería, Reposición y Depósito, Verdulería, Carnicería, Fiambrería, Ventas. Esto quiere decir que en el Supermercado COTO hay trabajo tanto para quienes no tienen estudios superiores como para quienes están especializados en ciertas áreas y se puede conseguir un puesto dependiendo las capacidades de cada uno.